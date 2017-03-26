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​Кира Воронкова: «Нелеченая эпилепсия может привести к деформации личности и интеллекта»

26 марта отмечается Фиолетовый день — День больных эпилепсией

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Ежегодно 26 марта отмечается Фиолетовый день — День больных эпилепсией, в течение которого в разных странах мира распространяется информация об этом заболевании и о первой помощи, которую нужно оказать страдающим от нее людям. Профессор, доктор медицинских наук, вице-президент Объединения врачей-эпилептологов и пациентов России Кира Воронкова рассказала корреспонденту «НГ» о самой эпилепсии, нюансах ее протекания и лечения.

Справка: Кира Воронкова — член Европейской академии эпилепсии и Международного экспертного совета по эпилепсии. Вице-президент Объединения врачей-эпилептологов и пациентов России. Эксперт по вопросам эпилепсии в Общественном Совете пациентских организаций Минздрава РФ. Сотрудник Российского национального исследовательского медицинского Университета им. Пирогова.

— Есть мнение, что эпилепсия — это редкое заболевание. Так ли это?

— Да, действительно есть такой миф, что эпилепсия — это редкая болезнь. Но это не так. Конечно, поединично никто не считал, сколько в мире эпилептиков. Но есть эпидемиологические данные, которые подсчитаны при помощи убедительных международных методик: в целом по миру от этого заболевания страдает один процент населения — 65 млн людей. В нашей стране имеются лишь очень примерные данные — 1,5-2 млн людей. Поэтому сказать, что эпилепсия — редкое заболевание, нельзя: это миллионы людей, это второе по частоте встречаемости неврологическое заболевание. Это то, чем в принципе занимаются неврологи и психиатры в своей ежедневной практике.

— Какова ситуация в стране по лечению больных эпилепсией?

— Неоднозначна. Есть регионы, как ваш, в которых имеются специализированные центры (Центр эпилептологии при Сургутской ОКБ) и медицинские специалисты хорошей подготовки, а есть те, в которых это все отсутствует.

Основная проблема заключается в том, что эпилептология не выделена в отдельную специальность, есть только направление медицины.

Поэтому «буксует» организация подобных центров и открытие ставок. Традиционно лечением и диагностикой эпилепсии у нас в стране занимаются психиатры и неврологи, хотя уже давно оправдано выделение этого направления в отдельную специальность.

— Как понять, что человек страдает эпилепсией?

— Важно выявить эпилепсию вовремя. Вопрос времени здесь имеет решающее значение: чем раньше начато лечение, тем лучше будет эффект. Порой люди даже не знают, что многие годы страдают эпилепсией. Хотя у них это заболевание очевидно. Эпилепсия — это хроническое заболевание головного мозга, которое проявляется приступами. Приступами не только вида «упал, бьется в судорогах, испускает пену, прикусил язык», но и многими другими типами. Какие-то любые внезапности, любые необычные и нехарактерные ощущения могут быть признаками эпилепсии: проползла «змейка» в поле зрения; послышался звук, которого нет в данный момент в окружении; послышался вкус или запах; показалось, что это когда-то или где-то было; исчезла или изменилась окружающая обстановка; если человек замер, смотрит в одну точку, не может ответить на вопрос, вдруг стал как-то странно перебирать руками, и так далее.

Приступов десятки разновидностей, и очень часто пациент и окружающие его люди не понимают, что что-то не так.

Например, небольшое вздрагивание по утрам — это может быть эпилептический миоклонус. Долгое время и сам человек, и его родственники предполагают, что это просто неловкость. А тем временем, как я уже говорила, любые внезапные и необычные ситуации могут быть признаками эпилепсии.

— Если не выявить эпилепсию вовремя, она прогрессирует?

— Да, эпилепсия — это заболевание, которое не стоит на месте и в отсутствии лечения прогрессирует. Выражается процесс в усугублении, утяжелении приступов, присоединении новых типов приступов (например, падения с пеной у рта). Нелеченая эпилепсия может привести к деформации личности и интеллекта. Также не стоит забывать, что приступы могут быть травмо­опасны — при падении, например, можно удариться головой, получить иные повреждения. Страшен и эпилептический статус — когда приступ длится более 30 минут, от него может наступить отек мозга и смерть.

— Получается, что эпилепсией может заболеть любой человек?

— Да, это заболевание без возрастных границ — оно может возникнуть и в первый день жизни, и в самые последние годы. Конечно, формы у детей и взрослых разные (их вообще около 50 разновидностей), но название у них общее — эпилепсия. Она может проявиться и из-за генетической предрасположенности (даже если в роду ей никто не страдал), или быть приобретенной в результате, например, различных повреждений головного мозга: травмы, инсульта, токсического повреждения, дегенерации и прочего. В общем, риск заболеть эпилепсией есть у каждого.

— Можно ли полностью вылечить эпилепсию?

— Иногда можно. Вообще, чем быстрее ставится диагноз, тем эффективнее лечение. Но прогнозы у каждого заболевшего индивидуальны, все зависит от формы эпилепсии. Также индивидуально и протекание болезни. Стоит отметить, что цель лечения эпилепсии — не отмена терапии, а многолетний и надежный контроль приступов.

Раньше был стереотип, что эпилепсию лечат два-три года, а потом отменяют препараты — он принес очень много негативных последствий.

Самое ужасное — рецидив эпилепсии после отказа от приема лекарств. В 95 процентах случаев он происходит. И в 30 процентах после рецидива полный контроль приступов уже не возвращается. Начинается прогрессирование заболевания, неконтролируемое течение приступов, распад личности и интеллекта. Поэтому призываю тех, кто вошел в ремиссию: если у вас нет приступов, то это состояние нужно удерживать, продолжая прием препаратов, не снижая дозировку. Вообще, в 65 процентах случаев при приеме препаратов мы наблюдаем надежный контроль приступов. Есть формы эпилепсии — две-три детских и некоторые случаи у взрослых (из-за опухолей, например), когда возможно полное излечение. Но чтобы сказать, что пациент полностью здоров, нам надо наблюдать его всю дальнейшую жизнь.

— Как лечат эпилепсию?

— Двумя способами. Первый — препараты. Это могут быть таблетки, сиропы, растворы, микрогранулы, но обязательно противоэпилептические. Второй — хирургия, открытая или стимуляционная: установка стимулятора вагусного нерва. Других видов лечения нет.

Популярная сейчас мануальная терапия при эпилепсии не поможет!

Лечение должно быть только по назначению врача. Все остальное — хитрости! Вы только упустите время и потратите деньги.


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26 марта в 10:24, просмотров: 679, комментариев: 0


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