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​Аллергия – бич цивилизации

Итоги публичной лекции в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРе

В СИА-ПРЕСС ЦЕНТРе продолжается цикл открытых бесплатных лекций про здоровье от ведущих врачей Сургута и ХМАО. Целью лекции об аллергии стало заблаговременная подготовка горожан, чувствительных к весенним аллергенам, к периоду возможного весеннего обострения.

Спикером встречи стала врач аллерголог-иммунолог первой категории Елена Дудина. И несмотря на ее тайное признание о том, что до лекции она успела принять за день 60 (!) пациентов, лекция прошла на одном дыхании.

Среди гостей встречи были и аллергики с десятилетним стажем и те, кто столкнулся с этим впервые. Судя по эмоциональным отзывам участников, и те, и другие получили массу откровений и полезных выводов!

Актуальность темы неслучайна. В настоящее время от аллергии страдает каждый третий житель Земли. У некоторых детей эта болезнь проявляется с первых дней жизни. При этом генетически аллергия передается от родителям к детям, что в будущем может дать практически 100% чувствительность к аллергенам у человечества. Но еще в середине 20-го века этой проблемы почти не существовало. Так в чем же причины такого стремительного взлета аллергических реакций у человечества?

Безусловно, серьезнейшую роль в этом процессе играет тотальная химизация нашей жизни. Особенно в питании, личной гигиене и бытовой химии.

Выяснилось, и мало кто об этом знает, что

в России набирает обороты аллергия на животный белок: яйца и коровье молоко.

На фоне массового увлечения белками в спортивном питании со многими это сыграло злую шутку.

Среди других новых аллерго-трендов были отмечены чрезмерное и необоснованно частое применение антибиотиков и противовирусных препаратов для детей с самого раннего возраста. Такое угнетение естественной иммунной системы с раннего детства влечет дальнейшую слабую сопротивляемость организма на любые, даже самые безобидные аллергены.

Также

одной из основных причин детской и взрослой аллергии было названо огромное количество синтетической пищи, которая не просто содержит опасные аллергены, а по словам спикера, «кроме аллергенов там больше ничего и нет».

К таким опасным категориям были причислены многие, всеми любимые конфетки, леденцы, жвачка, чипсы, печеньки, рулеты и пр.

Среди широко известных причин аллергии были названы шерсть и выделения животных, пыльца деревьев (в частности, береза), сорных и луговых трав, бытовая пыль, клещ домашней пыли, плесневые и дрожжевые грибки, укусы насекомых, а также совместная жизнь с паразитами (лямблии, описторхи, аскариды и прочие милые существа).

Как опытный практикующий врач, Елена Дудина отметила важнейшую роль точной диагностики и выявления конкретного аллергена; пояснила, где можно пройти самые последние по уровню технологий аллерго-пробы; рассказала о достижениях медицины в лечении этой проблемы. Аллергические проявления могут быть разные: кожные (дерматозы, дерматиты, крапивница), респираторные (ринит, астма, конъюнктивит), а также системные (отеки, анафилактический шок). И лечить нужно не проявления этой аллергической реакции, а выявлять и устранять конкретный аллерген или повышать устойчивость и иммунитет к его действию.

Аллерголог-иммунолог посоветовала заменить животный белок в рационе чувствительных аллергиков на растительные источники белка: крупы и фасолевые продукты (маш, чечевица).

А молочные смеси для деток-аллергиков сменить на гидролизованные смеси (спрашивать в любой аптеке). Для исключения острых приступов лучше всегда иметь под рукой антигистаминные прописанные средства, а также доступные и эффективные кишечные сорбенты (особенно в форме геля).

К радости многих гостей было отмечено, что некоторые виды аллергии проходят в течение жизни с отменой употребления конкретных продуктов, сменой места жительства или после курса антипаразитарного лечения. А вот случаев полного избавления от аллергии на шерсть животных, к сожалению, в ее практике зафиксировано не было. Поэтому если в доме планируется расширение членов семьи среди людей, то лучше не рисковать расширением количества домочадцев за счет животных. В некоторых острых случаях, врач даже порекомендовала пересадить школьника-аллергика за другую парту, если у его соседа по учебной скамье есть в доме животное и шерсть этого котика или песика может быть на одежде одноклассника.

Елена Дудина, как врач «на передовой линии приема» в медицинских учреждениях Сургута и ХМАО, а также медико-социального центра «Добрый дом», еще раз предостерегла участников встречи от печальной практики самолечения в гугле. По ее словам, врачам ежедневно приходится сталкиваться с запущенными стадиями заболевания или хронизацией аллергии вследствие такого интернет-лечения.

Интересное обсуждение на лекции состоялось и по поводу вакцинации детей. Елена Дудина сообщила, что

как врач-иммунолог она рекомендует проводить вакцинацию только в том случае, если ребенок абсолютно здоров и уже окреп после рождения.

При этом нужно строго соблюдать индивидуальный календарь прививок, чтобы выдерживать необходимый интервал между ними на восстановление. Спикер обратила особое внимание родителей на то, что согласно действующему законодательству, вакцинация ребенка возможна исключительно после письменного согласия родителей. В противном случае такая несанкционированная прививка может быть даже обжалована в прокуратуре. Кроме того, при проведении вакцинации родители имеют полное право запросить и изучить все документы по применяемой вакцине: сертификаты и срок годности используемого лекарства.

В следующую среду, 29 марта в 18.30 в СИА-Пресс выступит врач-пульмонолог высшей категории, к.м.н., доцент, профессор Российской Академии Естествознания Элла Андреевна Ильина. Тема встречи: «Легкая жизнь с астмой? Решение есть!»


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Сегодня в 15:21, просмотров: 221, комментариев: 0


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