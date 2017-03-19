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​Не кашляйте!

В СИА-ПРЕСС ЦЕНТРе стартовал цикл бесплатных лекций о здоровье

В эту среду в СИА-Пресс начался цикл открытых бесплатных лекций о здоровье от ведущих врачей Сургута.

Первая лекция была посвящена «многоликому» кашлю и его северным особенностям. Спикером лекции выступила врач-пульмонолог высшей категории, к.м.н., доцент, профессор Российской Академии Естествознания Элла Ильина.

Как практикующий врач-пульмонолог высшей категории и руководитель медико-социального центра «Добрый дом», Элла Андреевна отметила, что главной целью таких открытых лекций видит замедление темпов тотального самолечения, охватившего россиян, лечения «в гугле»! Одной из причин массового интернет-лечения, конечно, является ограниченная возможность оперативной записи на бесплатный приём к узкому специалисту. К примеру, сейчас в Сургуте активно практикуют всего около десяти (!) врачей-пульмонологов, из них всего треть (!) ведет приём населения, а остальные заняты лечением больных в стационаре. Поэтому очень важно оперативно попасть на приём и поставить верный диагноз у специалиста-профессионала даже в ходе доступного, но платного визита, а потом можно продолжить наблюдение и лечение в поликлинике по месту жительства.

Во время лекции выяснилось, что

у кашля существует более 50 причин.

Оказывается, мы можем ощущать першение в горле и приступы кашля не только из-за проблем дыхательных путей, но и из-за приёма некоторых лекарств, из-за различный неврологий, аллергий на бытовую пыль, заболеваний околоносовых пазух, сердца и даже болезней ЖКТ! Одна из самых распространенных причин возникновения кашля – это воздействие вирусов и бактерий на дыхательную систему. В Европе существует даже понятие «кондиционер-ассоциированные пневмонии». Бактерия «легионелла» прекрасно живёт и размножается в старых системах кондиционирования и вентиляции офисов, автомобилей, отелей.

Было развеяно также множество ошибочных стереотипов и неэффективных способов применения ингаляторов и небулайзеров.

Ингаляторов не нужно бояться. Это просто форма доставки лекарства в самые труднодоступные отделы легких.

Врач-пульмонолог высшей категории напомнила участникам лекции, что кашель может быть острым, подострым (3-8 недель после начала лечения) и хроническим (более 8 недель). Разные стадии болезни требуют разных методов лечения, именно поэтому интернет-диагнозы самим себе чаще приводят к переводу кашля из острой формы в хроническую или развитию осложнений. Элла Андреевна также посетовала на то, что россияне слишком доверительно относятся к советам фармацевтов в аптеках. Такие скоропалительные диагнозы за секунды общения у кассы направлены чаще на продажу более дорогостоящих лекарств, а не на излечение клиентов аптеки. Вылечить можно только то, что правильно диагностировано. Поэтому очень важно все-таки попасть на приём высококвалифицированного специалиста.

А как же определить квалификацию этого врача? Оказывается, есть очень простой способ, которым наши граждане, в силу неведения, никогда не пользуются. Каждый пациент имеет право запросить для ознакомления в регистратуре государственной или частной клиники так называемое «портфолио» врача. То есть папку, где собрана следующая информация о докторе:

- диплом о высшем медицинском образовании (не имеет силы без действующего сертификата);

- действующий сертификат (срок действия 5 лет, потом необходимо подтверждать);

- сертификаты о повышении квалификации, об участии в профессиональных конференциях и конгрессах;

- опубликованные статьи этого врача, дипломы, грамоты.

Поскольку не все специалисты обладают временем и возможностями для участия в выездных обучающих мероприятиях по своей узкой специальности, Элла Андреевна регулярно читает лекции и проводит круглые столы для коллег – врачей первичного звена - в Сургуте и других городах Югры.

Профессор Российской Академии Естествознания опровергла распространенное заблуждение о том, что на Севере всему виной экология и нехватка кислорода.

В тайге, посреди которой мы живём, кислорода более чем достаточно, но почти 9 месяцев из 12 (холодное время года) частицы северного кислорода находятся в сжатом виде, а значит, гораздо хуже усваиваются дыхательной системой и тканями.

Элла Андреевна также сообщила и грустную новость: её коллеги из Европы научно доказали тот факт, что у людей, длительное время проживающих на холодных территориях, действительно видоизменяются ткани и чувствительность бронхов. А теория о том, что болота выделяют некие газы, поглощающие кислород, не только малоизучена и не подтверждена, но и по факту перестала быть актуальной, потому что за последние десятилетия болота в непосредственной близости к городам уже осушены.

В следующую среду, 22 марта в 18.30 в СИА-Пресс пройдет открытая публичная лекция «Аллергия – бич цивилизации. Проявления, лечение, профилактика» от врача аллерголога-иммунолога первой категории Дудиной. Е.Е. Вход свободный.


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Сегодня в 13:25, просмотров: 87, комментариев: 0


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