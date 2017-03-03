​Позаботься о своем друге, или Как укрепить иммунитет

Что объединяет великого русского ученого Илью Мечникова и известного французского микробиолога Луи Пастера? И тот и другой жили 19 веке, каждый из них совершил множество научных открытий, оба считаются отцами учения об иммунологии. Благодаря их трудам люди сегодня надежно защищены от ряда заболеваний, ранее считавшихся непобедимыми, и живут намного дольше своих предков.

Два века назад под иммунитетом (от латинского «immunitas» – освобождение) понимали невосприимчивость к инфекционным заболеваниям, но со временем это понятие было дополнено. Множество исследований и наблюдений, проводимых на протяжении двухсот лет, доказали, что

иммунитет – это своего рода супергерой, живущий внутри каждого из нас: он сражается с вирусами и бактериями, раковыми и состарившимися клетками,

выводит из организма опасные химические вещества. Иными словами, он борется за жизнь и здоровье, и человек в этой борьбе может ему помочь.

Так как укрепить свой иммунитет? Предлагаем вам несколько рекомендаций, соблюдая которые, вы поможете своему иммунитету

- Откажитесь от вредных привычек: алкоголь и никотин – это яд для вашего организма и дополнительная нагрузка для вашего иммунитета.

- Занимайтесь спортом, делайте гимнастику: во время упражнений кровь в вашем теле «разгоняется», что приводит к ускоренному выведению накопившихся токсинов, шлаков и вредных веществ.

- Следите за своим весом: излишняя полнота, как и худоба, способствуют возникновению таких заболеваний, как: простудные, инфекционные, эндокринные и сердечно-сосудистые заболевания, а также сахарный диабет, гормональные нарушения, болезни опорно-двигательного аппарата. Хотите быть здоровыми – стремитесь к здоровому весу.

- Питайтесь правильно: в вашем рационе должно быть как можно больше овощей, фруктов, цельного зерна и орехов. Кроме того, регулярно употребляйте в пищу рыбу и птицу. Не надо отказываться и от мяса, только не перегружайтесь жирными сортами . Для полноценной работы вашему иммунитету нужны: селен (морепродукты и рыба), цинк (морепродукты, каши, печень), клетчатка (овощи и фрукты), витамин С (цитрусовые, свежая и квашеная капуста, шиповник, красный сладкий перец, брокколи, имбирь, зелёный чай, киви, семечки, куриное мясо, кальмары). Для улучшения работы иммунной системы вы можете употреблять витаминные комплексы, продающиеся в аптечных пунктах, и заваривать фиточаи – только предварительно проконсультируйтесь со своим врачом.

- Избегайте стресса:

ваша задача – свести к минимуму все возможные негативные ситуации, а в случае их неизбежности сохранять спокойствие и самообладание.

Во время стресса в организме поднимается уровень адреналина, провоцирующего появление гипертонии и интенсивного потоотделения, и увеличивается выработка кортизола – гормона, который оказывает успокаивающее действие на организм с помощью подавления иммунного ответа на возникшую проблему. Иными словами, задача этого гормона – приостановить или замедлить работу иммунной системы.

- Стремитесь к хорошему настроению: общайтесь с позитивными людьми, смотрите развлекательные программы, читайте интересные книги.

Делайте всё для того, чтобы чаще смеяться,

ведь смех нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина, сдерживает уровень гормонов стресса и повышает количество лейкоцитов – клеток иммунной системы, защищающих от инфекции. Главное, помните о том, что многие восстановительные, очистительные и исцеляющие процессы происходят в период с 11 вечера и до 1 часа ночи.

- Спите: во время сна внутренние органы отдыхают, что позволяет иммунитету полностью сосредоточиться на борьбе с инфекциями и очистке организма от «вредителей».

- Регулярно проходите медицинские обследования: ваше здоровье – в ваших руках. Будьте внимательны к любым изменениям в вашем организме и не стесняйтесь обсуждать их со своим врачом.

Иммунитет – надежный друг и помощник, но и он сам нуждается в помощи и поддержке. Помните об этом, соблюдайте наши рекомендации – и тогда таблетки и лекарства вам не понадобятся.