​Ах СПОПАТ, мой СПОПАТ… // НЕПОРЯДОК

«Добрый день. Ежедневно ходу на работу вдоль улицы Маяковского, хотел бы знать, когда приведут в порядок территорию бывшего СПОПАТа, — пишет наш читатель Игорь К., — что за грязь, опасные заборы и заброшенные здания?»

Действительно, территория давно требует внимания со стороны властей города. Скорее всего, дождется: как мы не раз уже писали, в ближайшие годы здесь планируется строительство двух объектов — школы хореографии, которая сейчас находится в одноэтажке на ПИКСе, и некоего спортивного объекта.

Впрочем, при лучших раскладах это произойдет не ранее 2019 года — надо полагать, что и уборку ждать в течение двух лет не стоит. Будем рады ошибиться.