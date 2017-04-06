​На вечном приколе // ФОТОФАКТ

Проблем с парковкой нет у самых находчивых автолюбителей города Сургута: а к ним, как мы видим, относятся водители не только легковушек.

Вот, например, владелец этого автобуса, который обычно следует по маршруту от поселка Юность до университета, не стал морочиться и оставил его прямо на проезжей части неподалеку от Северной, 68.

Вопросы удобства коллег-автомобилистов его, ясное дело, не волнуют. Но почему эти же вопросы не волнуют местную ГИБДД? Транспорт стоит здесь не первый месяц.