​«Магнит» притягивает проблемы? // ФОТОФАКТ

После того, как в ТЦ «Ярославна» заселился «Магнит», дважды-трижды в день к нему подъезжают автопоезда с продуктами. Они полностью перегораживают на 30-40 минут проезд в соседние дворы: ни машины спецтранспорта, включая пожарные наряды, ни жители соседних домов проехать не в состоянии.

Подобную картину сургутяне наблюдают возле каждого расположенного во дворах магазина торговой сети, славящийся своей непревзойдённой логистикой.

На каком основании большегрузный транспорт, обслуживающий пресловутые продуктовые супермаркеты, да ещё в виде автопоездов, появляется на городских улицах? Разве для него не действителен запрет на проезд в черте города?

Почему власти Сургута равнодушны к этой проблеме? Или они всполошатся, как обычно, после первой трагедии, когда, не дай бог, из-за автофур машина скорой помощи не успеет к больному? Пожарная не доберётся до очага возгорания? Полиция не попадёте на место преступления?

Необходимо срочно запретить разъезды таких крупногабаритных транспортных средств по улицам и, что ещё более важно, дворам Сургута. Фуры должны оставаться при въезде в город на перехватывающих стоянках, там же торговые сети должны перегружать товары в мини-фургоны, которые уже и доставят грузы в магазины.

Также необходимо подумать о том, чтобы торговые сети несли определённые финансовые обременения, компенсирующие жителям неудобства. Это может быть строительство парковок и проездов во дворах, благоустройство территории, рядом с которой находится магазин и которая интенсивно используется его транспортом. Об этом нужно подумать городским депутатам.