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​«Магнит» притягивает проблемы? // ФОТОФАКТ

Автопоезда федеральной торговой сети ежедневно перекрывают дороги во дворах сургутян

После того, как в ТЦ «Ярославна» заселился «Магнит», дважды-трижды в день к нему подъезжают автопоезда с продуктами. Они полностью перегораживают на 30-40 минут проезд в соседние дворы: ни машины спецтранспорта, включая пожарные наряды, ни жители соседних домов проехать не в состоянии.

Подобную картину сургутяне наблюдают возле каждого расположенного во дворах магазина торговой сети, славящийся своей непревзойдённой логистикой.

На каком основании большегрузный транспорт, обслуживающий пресловутые продуктовые супермаркеты, да ещё в виде автопоездов, появляется на городских улицах? Разве для него не действителен запрет на проезд в черте города?

Почему власти Сургута равнодушны к этой проблеме? Или они всполошатся, как обычно, после первой трагедии, когда, не дай бог, из-за автофур машина скорой помощи не успеет к больному? Пожарная не доберётся до очага возгорания? Полиция не попадёте на место преступления?

Необходимо срочно запретить разъезды таких крупногабаритных транспортных средств по улицам и, что ещё более важно, дворам Сургута. Фуры должны оставаться при въезде в город на перехватывающих стоянках, там же торговые сети должны перегружать товары в мини-фургоны, которые уже и доставят грузы в магазины.

Также необходимо подумать о том, чтобы торговые сети несли определённые финансовые обременения, компенсирующие жителям неудобства. Это может быть строительство парковок и проездов во дворах, благоустройство территории, рядом с которой находится магазин и которая интенсивно используется его транспортом. Об этом нужно подумать городским депутатам.


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Сегодня в 12:10, просмотров: 332, комментариев: 1


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Комментарии:
Богдевич
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Сегодня в 12:49
О, это не только проблема сургутских властей. В Екатеринбурге, например, ситуация аналогичная. Мне крупно «повезло»: в моем доме аж два «Магнита» - продукты и промтовары. И так сложилось, что мое парковочное место рядом с зоной разгрузки. Каждый раз с замиранием сердца смотрю, как фура паркуется рядом с моей машиной. Каждый день они перегораживают двор то с одной, то с другой стороны. Бывало, приезжали десятитонники с прицепом. Естественно, во двор автопоезду не заехать. Водители просто бросали прицеп на двуполостной дороге рядом с домом, перегораживая проезд по одной полосе.
Я уже написала письмо в АО «Тандер» с просьбой завозить товар на менее габаритных машинах. Моя жалоба рассматривается Но я знаю, что в некоторых дворах эту проблему жильцам удалось решить через надзорные органы. В один двор фурам вообще проезд запретили: товар сотрудники магазина возят к магазину на тележках от проезжей части. В другом дворе ограничили время разгрузки: фуры могут приехать и разгрузиться только до 08.00.
Торговой сети плевать на то, что они доставляют неудобства каким-то там жителям. Цель у них одна: завезти и продать товар. Поэтому вполне логично жителям решать свои проблемы, обращаясь в надзорные органы и к городским властям. Я так и сделаю, если мое обращение в торговую сеть не принесет нужного результата.

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