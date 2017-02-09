​Продавцы ушли, мусор остался // ФОТОФАКТ

Вот так выглядит стихийная торговля в Сургуте при минус 39. Охотников морозиться среди продавцов нет, говорит наш читатель Андрей Петров, — равно как нет охотников убрать «торговые ряды» за собой.

«Это улица Энтузиастов, рядом с 63-м домом, — пишет он. — За эту территорию кто-нибудь отвечает? Несет ответственность? Разве так должно быть?»

Эти вопросы мы адресуем департаменту городского хозяйства с надеждой, что чиновники точно знают, чья это зона ответственности.