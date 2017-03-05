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​«…Всё встанет на свои места!»

В Сургуте впервые прошли чтения, посвящённые поэту Петру Суханову

17 февраля, накануне 70-летия со дня рождения Петра Антоновича Суханова, в центральной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялось торжественное открытиесоциально-культурного просветительского проекта «Сухановские чтения», проведение которого обусловлено значимостью творчества поэта в литературной жизни нашего города.

На пленарном заседании вступительное слово взяла директор Централизованной библиотечной системы Надежда Жукова, сообщив, что в дальнейшем чтения будут проходить раз в два года в День поэта — 18 февраля.

Двухдневная конференция началась с доклада «Лирика Петра Суханова в контексте русской классической поэзии» председателя пленарного заседания, доктора филологических наук, профессора Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН (г. Москва) Юрия Дворяшина. Юрий Александрович, близко знакомый с Сухановым, отметил: «Современникам, а особенно землякам поэта, знающим его в бытовых условиях, бывает весьма затруднительно, а зачастую и недоступно понимание того, что вот в этом обыкновенном на вид человеке, вроде бы таком же, как многие, сошлись пути провидения. И только задним числом, после горестной и навечной разлуки с ним, понимаем, что и самые обыденные, казавшиеся ранее ничтожными его проявления были неспроста. И как знать, может быть, в них на самом деле запечатлелась и наша собственная тяжба с трагедией и счастьем бытия… В жизни, в отношениях с окружающими он производил впечатление человека независимого и дерзкого. Всякий, кто с ним соприкасался в быту, чувствовал и понимал, что в случае чего он за словом в карман не полезет. От соприкосновения с ним, бывало, сыпались искры. И лишь самые близкие ему люди знали, что за этой отважной дерзостью скрывается ранимое, жаждущее любви и понимания сердце…

Открывая страницы его книг, прислушайтесь: в их шелесте — жар души, тепло трепещущегося сердца. Это не придумка. Он так и хотел.

Помнится наша последняя встреча у него на квартире за две недели до рокового конца. Он проговорился, что не бережет свои рукописи. Я спросил: «Куда же ты их дел?» Он говорит: «А я вынес их на площадку перед домом и сжег. Пускай людям будет теплее…» В этом — весь Суханов! Он и сам сгорел, как на костре, отдав себя целиком, без остатка своим читателям — нам с вами».

Также свои выступления подготовили ученые-филологи из Сургута, Ишима, Москвы.

В рамках программы первых в городе литературных чтений состоялись секционные заседания, лекции, дискуссионные панели, круглые столы, мастер-классы и творческие встречи с поэтами Максимом Амелиным, Валерием Латыниным. Своими воспоминаниями делились родные и друзья поэта.

…Петр Суханов приехал в Сургут в 1977 году. Работал мастером, водителем в подразделениях «Главтюменьнефтегазстроя», НГДУ «Федоровскнефть». Сразу по приезду в наш город, Суханов стал постоянным участником заседаний литературного клуба «Северный огонек», автором публикаций на страничке клуба в местной газете «К победе коммунизма».

Будучи студентом Волховского строительного техникума, печатался в разных литературных изданиях. Петр выступал с чтением стихов в передачах радиостанций «Юность», «Маяк», принимал участие во Всесоюзных совещаниях молодых писателей в Москве.

В 1978 году победил в поэтическом конкурсе «Пою мое Отечество» журнала «Смена». «Шофер из Сургута» вошел в тройку победителей конкурса. И это в самом массовом молодежном периодическом издании Советского Союза! Тогда писатель Станислав Куняев в предисловии к публикации написал: «Стихи Петра Суханова не свободны от шероховатостей, но в строчках, тут и там, чувствуется живейшее воображение, удивление перед «красотой и мужеством добра», желанием поделиться с людьми своим сокровенным, стремлением выйти за рамки личной лирики…»

В том же году Суханов поступает на заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького. Основу дипломной работы, защищенной в 1984 году, составила книга «Встреча», в которую вошли стихи из изданного в 1982 году сборника «Время первых признаний».

Сборники «Миры и меры», «Площадь света», «Высшая мера», «Завороть», «Разнолетья» — эти и другие литературно-художественные издания, рукописи, автографы, письма, фотографии, репродукции, личные вещи поэта были представлены на мемориальной экспозиции, торжественно открытой во второй день конференции, 18 февраля, в зале краеведения Центральной библиотеки. Выставку открыла завотделом краеведения Центральной городской библиотеки им. Пушкина Галина Библая: «На протяжении многих лет Петр Антонович Суханов был не просто читателем, но другом Центральной библиотеки. Дружил с библиотекарями, которые становились первыми слушателями новых произведений, инициаторами и участниками читательских встреч…»

Слушая Галину Николаевну, я вспомнила нашу первую встречу с Петром Антоновичем. Это было в библиотеке, в 2007 году, в день его 60-летия.

Тогда он весь вечер читал стихи, был весел, растроган, радовался добрым словам и подаркам. С того вечера осталась о нем память — сборник стихов «Разнолетья» с автографом.

Здесь же, в библиотеке, 18 февраля 2012 года на памятной встрече презентовали поэтический сборник «Петр Суханов. Избранное» — поэт скончался 29 сентября 2008 года.

После подведения итогов конференции, участники возложили цветы к мемориальной доске Петра Суханова на доме № 8 по улице 50 лет ВЛКСМ, после почтили память поэта на музыкально-поэтическим вечере, где на сцене филармонии состоялось торжественное награждение победителей второго литературного конкурса им. Петра Суханова. Гостем вечера была русская певица, композитор, поэт Елена Фролова из Москвы.

Кстати Положения«Сухановских чтений», утвержденные комитетом культуры и туризма администрации города Сургута, определяют цели и ряд задач проекта, организованного Центральной библиотечной системой, среди которых ведущее место занимают: привлечение внимания к отечественной литературе и вопросам сохранения культурного наследия.


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Сегодня в 14:25, просмотров: 52, комментариев: 0


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