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Огромное тепло маленьких женщин

«Маленькие женщины» — это полотно о теплоте и ценностях дружной и прочной семьи, которого так долго ждал широкий экран

фото kinopoisk.ru
фото kinopoisk.ru
КиноУют

Мэг, Эмми, Бэт и Джо - четыре сестры с абсолютно классическими отношениями. Секретные собрания на чердаках сменяют ссоры и раздражения между младшенькими, а душевные откровения в гостиной подпортят колкие шуточки старшенькой.

Джо — пацанка, мечтает стать писательницей.

Мэг — красива, мечтает о богатой жизни.

Эмми — эгоистична, мечтает удачно выйти замуж.

Бэт — скромна, мечтает стать музыкантом.

Удивительно разные во всем. Но одно в них едино — безграничная любовь друг к другу и, как следствие, невероятно прочная связь четырех сердец.

Действия разворачиваются во времена Гражданской войны в США. Сестры живут отнюдь не богато. Отец на фронте. Мать отдает последние завтраки бедным. Несмотря на это, их жизни может позавидовать каждый. Бал, на который идут две старшие, оборачивается первой влюбленностью и стоптанными ногами. Подпаленные щипцами волосы — навсегда запомнятся и будут смешить сестер, а душевные откровения о планах в жизни каждая сохранит в своем сердце как самое сокровенное. С каждый новым эпизодом, зритель все больше расплывается в улыбке и не может отойти от умиления происходящему на экране.

Ярко выраженного конфликта в фильме не происходит довольно долго. Но мы его и не ждем.

Словно под приятным визуальным гипнозом зритель наблюдает за счастливой жизнью сестер Марч и в глубине души надеется: «А может все два часа мы просто так и пронаблюдаем? Без эксцессов?»

Но эксцессы произойдут. Взрослая жизнь с присущими ей сложностями врывается на экран, не щадя чувства зрителя.

Четыре сестры. Два времени. Одна беда.

Фильм показывает два времени — прошлое и настоящее. Режиссер, соединяя жизненные линии, применяет так называемый параллельный монтаж. Из беззаботных лет сестринского счастья нас попеременно окунают в настоящие холодные будни.

«Уедем сейчас, еще есть возможность сбежать», - в том, детском времени умоляет средняя старшую не выходить сегодня замуж.

Параллельный монтаж — и вот уже старшая сидит в холодном неуютном доме и отчитывается перед своим нищим мужем, как потратила последние деньги на дорогую ткань для платья.

«Прости меня, Джо» - молит прощения за сожженные мемуары средненькая Эмми и проваливается под лед. Но мы знаем — это не худшее, что с ней произойдет. Параллельный монтаж — она жива и невредима. Только живет теперь в другой стране, последних новостей о сестрах не знает, а на старшую Джо до сих пор остались немалые обиды.

Параллельные временные линии как бы невзначай проявляют конфликт фильма. И вот уже приятные наблюдения, сменяют тревожные вопросы.

Станет ли критичной старая ссора между сестрами в настоящем? У всех ли воплотятся мечты в суровой реальности? И главный — все ли четыре сестры останутся в живых?..

Сами вы Гермиона!

Актерско-сестринский тандем заслуживает отельного внимания. Компанию двух избалованных вниманием прессы Сирши Ронан (Джо) и Эммы Уотсон (Мэг) разбавили малоизвестная широкому зрителю Флоренс Пью (Эмми) и вовсе дебютантка в кино Элайза Сканлен (Бэт).

И, если в первые минуты появления на экране Эммы Уотсон, ехидно присматриваешься к тому насколько она здесь «не Гермиона», то на втором часу кинокартины, ты воспринимаешь великолепную четверку как единый семейный механизм под названием «Марч» и никак иначе.

Для справки: Сразу две актрисы «Маленьких женщин» были номинированы на Оскар в этом году. Сирша Ронан на «Лучшую женскую роль» и Флоренс Пью за «Лучшую женскую роль второго плана».

Кстати, «Маленькие женщины» снят по одноименному роману Луизы Мэй Олкот. Это уже восьмая полнометражная экранизация романа. Сама писательница и вправду имела трех сестер и роман — отчасти ее биография. Таким образом Сирша Ронан как бы играла создательницу романа Луизу Мэй. И, надо отметить, у нее блистательно удалась настоящая свободная и независимая писательница, при этом безгранично любящая своих сестер.

Так что, если вы еще не поняли, что фильм обязателен к просмотру, скорее поймите и бегите смотреть, ведь он в прокате уже почти две недели.

«Маленькие женщины» - это уютная киношаль, сотканная из ярких детских воспоминаний и переплетенная холодными буднями взрослой жизни, воспоминания о которой будут греть вас еще очень долго.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 153, комментариев: 0


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