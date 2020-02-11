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«Беги, капрал, беги»

Красивый кадр о некрасивой войне

фото kinopoisk.ru
фото kinopoisk.ru

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Фильм «1917» взял три статуэтки, все технического плана - «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звук». И есть за что!

Наверное, только ленивый не слышал о том, что фильм полностью снят одним планом.

На самом деле, нет. Создатели не скрывают — склейки есть, монтаж был. Однако, учитывая длиннейшие сцены по 10 и более минут, снятые одним планом, грандиозную смену дислокаций внутри этих сцен, смену дня и ночи во время съемок,

я бы вообще перекрыла все споры о монтаже, да и еще крикнула бы на весь кинозал, вслед бегущему герою: «Я верю, что снято одним планом! Вперееееед!».

А куда собственно «Вперед»? По фильму двое солдат должны донести дружественному полку приказ об отмене наступления. Провал миссии погубит жизни полутора тысяч солдат. Дойти до места назначения можно только через вражескую территорию. Насколько она безопасна — известно одному Сэму Мендесу (режиссер фильма).

Благодаря единому непрекращающемуся плану, время в этой картине, протекает так, словно оно соразмерно настоящему.

Ты сидишь в кинотеатре два часа и смотришь фильм, а герой эти же два часа бежит передавать приказ. Он бежит, а ты сидишь. И от этого жутко.

Для справки: Оператор фильма Роджер Дикинс Двухкратный лауреат премии Оскар за Лучшую операторскую работу в фильмах «Бегущий по лезвию 2049», «1917». Пятикратный обладатель премии BAFTA за операторскую работу. Также знаком зрителям по работам в фильмах «Побег из Шоушенка», «Игры разума».

Съемка одним планом — не новое слово в кино. Киноманы уже хором припоминают фильму и Сокуровский «Русский Ковчег» и «Бердмен» Алехандро Иньярриту и «Прогулку» Алексея Учителя. Однако, во всех вышеперечисленных картинах «единый план» работал у каждого на свои цели.

Непрерывный план «Бердмена», например, выражает ощущения бывшего актера некогда сыгравшего супергероя. Он не замечает, где кино, а где реальность. Где есть камера, а где ее нет. Она с ним всегда.

Создатели же «1917» своим непрерывным планом добивались эффекта присутствия зрителя в этих напряженных двух часах из жизни молодого солдата.

«НЕ верю!»

Однако, если техническая сторона фильма — однозначное «да». То вот сценарий — однозначное «под вопросом». Чем ближе герой подбирался к цели, попадая в передряги вроде «убежать от двух вооруженных немцев, и отделаться от них без единого шрама», «скатиться по крутейшему водопаду в холодную реку и выплыть в целости и сохранности», «пробежать поперек (!) линии несущихся на бой солдат, и не быть снесенным с ног», тем

громче хотелось крикнуть знаменитое Станиславское «Не верю!».

Да, можно вспомнить множество культовых фильмов, которым отступления от реальности даже помогли обрести зрительскую любовь.

Разве, когда Роуз, найдя Джека прикованным к трубе, в одной из кают «Титаника», перерубила топором его наручники ровно посередине, думал ли зритель верит он в это или нет?

Конечно, не думал. Однако, начиная смотреть «Титаник», все понимали, что это будет Голливудская сказка. Рекламная компания «1917» напротив заставляла верить, что нам покажут реальность без купюр.

Ожидать реалистичности заставляет и само название. Кажется — сейчас нам расскажут про конкретную войну конкретного года. А на деле...

Если актеров переодеть в советскую форму Второй Мировой, местом действия сделать окопы Смоленска, а главным героям дать имена Вани и Артема, то можно смело делать российский римейк.

В этой истории нет ничего, что позволило бы ей быть единственной в своем роде историей единственной в своем роде войны 1917-го года.

Режим «Люблю Голливуд»

Однако, если оставить полыхания на тему названия, и включить режим «Люблю Голливуд», то можно насладиться фильмом сполна. Музыкой. Она правильная и там, где надо. Игрой актеров, мало известные Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чепмен, очень органичные в этой истории.

Для справки: Джордж Маккей — английский актер. На Каннском фестивале был удостоен награды Trophee Chopard как открытие года. Был номинирован на премию BAFTA как восходящая звезда. Известен по фильмам «Капитан Фантастик», «Мальчики возвращаются»

И, конечно, фильм заставит вас в очередной задуматься вечных вопросах. Кому нужна была эта война? За что гибли невинные солдаты? Ради чего проявляли героизм?

И какое из посланий окажется нужнее — военный приказ, спасший полторы тысячи солдат, который, возможно, уже завтра снова будет отменен или пара слов близким об их трагически, но героически погибшем родственнике?


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Сегодня в 10:44, просмотров: 120, комментариев: 1


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 12:42
Сивый бред от "кинокритика". Сэм Мендес нигде не заявлял, что это 100% реалистичность будет. Да, на основе реальных событий, но это не одно тоже! Нет ни одного исторического фильма, наверное, которые бы скрупулезно передавали реально происходившие события. Любой подобный фильм всегда в чем-то гиперболизирован, акценты смещены, упор делается на зрелищность. Понимать это надо.

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