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Впервые вижу. Российский КОМАнитограф

Фильм, который мог бы стать событием, но не случилось

фото kinopoisk.ru
фото kinopoisk.ru

Первые минуты фильма я гадала. Правда, не на кофейной гуще. А зря. Возможно, кофе дал бы больше ответов. Гадала, к чему приведет начало фильма: главный герой просыпается, но чувствует себя словно все еще во сне — предметы исчезают, стены ломаются, дома стоят вверх ногами. Какое-то время герой пытается понять, что с ним происходит, потом вступает в схватку с неким эфемерным созданием. Наконец, его находит группа людей и, отбиваясь от остальных эфемерных «плохишей», уводит его в безопасное место, параллельно объясняя, что он попал в мир коматозников. Каков зачин! Какова история! А я все никак не могу отделаться от мысли «Почему мне так скучно на это смотреть?»

Новая российская антиутопия? А может фильм на основе компьютерной игры? Ах, нет, это, наверное, роудмуви о путешествии четырех веселых коматозников в мир иной. Пытаясь зацепиться за единые очертания хоть какого-нибудь жанра, я уже сама почти впала в кому. И вдруг доктор дает волшебную пилюлю под названием «Новые персонажи». По фильму сознания всех людей, находящихся в коме, попадают в одно и то же место и дружно там обитают. И вот здесь собирается неплохая компания: тут тебе и ревностный злодей, наделенный суперсилой, и смешной ботаник-инженер с сербским акцентом, и прекрасная дама, за которую будут воевать Наш и Плохиш. А дальше — больше: у главного героя, в исполнении Риналя Мухаметова, появляется супермиссия, он призван увести всех коматозников в безопасный мир. Да, да, в этой Коме еще и небезопасно: здесь ходят плохие парни-коматозники. В мире живых их мозг уже не работает, но родственники так и не отключают их от аппаратов, бедняги страдают и, находясь в пограничном сознании, превращаются в злодеев.

Здесь их называют Жнецами. И вот наш главный герой должен построить безопасный остров, куда Жнецам будет не добраться, и все обитатели комы смогут спокойно ожидать своей судьбы. Ах, какой сценарий! Умеют же!

Ну движуха сейчас пойдет! Что там дальше? А дальше безысходность...

Слишком долгие планы условного Нео, пытающегося понять происходящее и свою миссию. Слишком затянутые намеки злодея объяснить, кто здесь правит балом и какую девочку нельзя трогать. Слишком много музыки, призванной вызвать у зрителя то ли тревогу, то ли жалость. Слишком много лишних планов, затягивающих развитие хода фильма.

Слишком мало движения. Даже для коматозников.

Режиссер фильма, сценарий которого направлен на зрелищность, борьбу, погони и выживание, мог бы выразить этот накал страстей соразмерным аудиовизуалом — резкой сменой планов, ритмичным внутрикадровым монтажом, острыми диалогами. Но ничего этого здесь нет. Да, есть компьютерная графика, очень даже неплохая, но одна она не в состоянии передать всю мощь сценария.

Конечно, вся эта экранная «движуха» не всегда необходима, к фильму можно подойти с другой стороны и взять не внешним убранством, а внутренним — глубоким раскрытием персонажей, их историй, мыслей, душевных травм. А переосмысление жизни, пока ты в коме — согласитесь, лучший вариант для подобного поворота. Но ведь нет! И этого не дали. В «Коме» нет ни внешнего экшена, ни глубины человеческих душ. А актерский состав, между тем, в лице Риналя Мухаметова, Любови Аксеновой, Милоша Биковича и Константина Лавроненко, мог бы не плохо справиться с последней задачей.

Невольно напрашивается сравнение этой картины с российским фильмом похожей тематики «Я остаюсь». Главный герой в исполнении Андрея Краско, также попадает в мир комы. И в нем также есть разные персонажи, которые ждут своего часа. Вот чего здесь нет, так это экшена, а еще нет ни избранных, ни супермиссий, ни плохих, ни хороших. Но и фильм не об этом.

Циничный патологоанатом Доктор Тырса, попав в кому, начинает понимать, как ему дорого все, что у него было в жизни. К концу фильма мы видим человека, чье мировоззрение прошло мощнейшую перезагрузку: на людей он теперь смотрит не как патологоанатом, а как верный друг, готовый прийти на помощь, у него возникает интерес к происходящему, которое не поддается логическому объяснению, что раньше было просто невозможным. А вспоминая свою любимую жену, он искренне сокрушается над тем, что не успел убрать носки из-под кровати - то, на чем она всегда так надоедливо настаивала. Помимо линии в коме, режиссер показывает, как обстоит жизнь близких, ждущих пробуждения героя. И тут все как в жизни. Им предстоит противостояние людям, паразитирующим на горе. Здесь и директор похоронного агентства, заранее предлагающий свои услуги, и подставной лама, якобы возвращающий к жизни больных. В этом фильме невероятно много и смешных, и настоящих, и, главное, трогательных моментов, которых, к сожалению, напрочь лишена «Кома». И можно сказать, что Кома не об этом, и что в ней важны не столько истории и трансформации героев, сколько сама эта Вселенная, ее законы и то, как герои примут их и будут бороться. Экшен важен. Да. Но Экшена нам тоже не дали.

Однако, сказать «Коме» твердое «нет» - все равно что захлопнуть крышку пианино перед шестилетним мальчиком, фальшиво исполнившим «Марш деревянных солдатиков», и крикнуть ему вдогонку: «Не быть тебе пианистом, Петя!». Так делать нельзя, ведь у шестилетнего Пети, возможно, есть потенциал, просто он еще не дорос до уровня Голлив... ой! простите, Консерватории! Петя обязательно вырастет и станет пианистом, конечно, если будет много работать...


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Сегодня в 17:08, просмотров: 312, комментариев: 0


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