Город, который построили мы

В Сургутском краеведческом музее сейчас проводится выставка, которую стоит посетить горожанам, неравнодушным к Сургуту. Особенно это касается тех, кто в нем родился.

Экспозиция за авторством научного сотрудника музея Абдумалика Усманова «Россия многоликая. Сургут» посвящена национальному многообразию города. Однако посетителям не просто перечисляют, какие народности живут в городе, а рассказывают историю о том, из чего складывался образ сургутянина: как формировалось население города, сплетенного из 123 национальностей, как они уживались вместе и как вместе строили современный Сургут.





Зал экспозиции поделен на исторические эпохи, условно их можно поделить на три периода: царские времена, история «Большой нефти» и перестройка. Конечно же, первый период самый длинный, но ему посвящено меньше всего времени. Неудивительно, ведь эта выставка в первую очередь о народах, и больше людей приехало в Сургут во втором и третьем периоде.

К каждой эпохе прикреплен свой баннер с кратким пересказом исторического отрезка. Внимание приковывает сопровождение к тексту – фотографии старого, незнакомого молодым сургутянам города: комсомольские стройки и растущие многоэтажки, вытесняющие образ полузабытого старого Сургута. Пустыри, рынки и лица людей, в честь которых названы улицы города.

Здесь же, между баннерами, расположены витрины народов. За стеклами – предметы традиционного быта национальностей, с которыми связывают Сургут. Платья, инструменты, утварь и литература снабжены короткой справкой для любопытствующих.





Люди разных национальностей приезжали в город в поисках работы, хороших зарплат и чувства открытия, свободы. Они вместе создавали Сургут, строили в тяжелых условиях место, в котором будут жить они и их дети. Молодые комсомольцы, приехавшие из разных частей страны, влюблялись и вступали в межэтнические браки – не было старшего поколения, которое сказало бы «нет». Так формировалась новая малая родина для их потомков.

Люди объединялись вокруг личных и профессиональных качеств, а не религиозных или национальных. Когда рушился Советский Союз, в его бывших республиках начались кровопролитные стычки по национальному признаку. Многонациональный Сургут избежал волнений: вся его история вела к проверке на прочность, и город ее успешно прошел.

За нулевые ситуация изменилась. Тяжелый Север стал благоустроенным краем и привлек новых людей, которые не принимали участия в строительстве Сургута, а дух интернационализма выветрился на фоне гражданских войн на руинах СССР. Перед жителями новой России встали забытые вопросы идентичности. Выставки, подобные этой, призваны напомнить людям о ценности дружбы народов – без нее Сургута бы не существовало.

Выставка продлится до 20 мая следующего года.