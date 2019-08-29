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Впервые вижу. «Однажды в… Голливуде»

Девятый фильм Квентина Тарантино

Вышедший недавно в прокат фильм «Однажды в… Голливуде» не мог бы носить какое-то другое имя: название полностью обосновано заложенным в него тройным смыслом. Во-первых, зритель сразу вспоминает фильм «Однажды в Америке». Некоторые даже оговариваются и путают эти названия. Во-вторых, «Однажды в Америке» срежиссировал Серджио Леоне, режиссер спагетти-вестернов №1 в истории кинематографа. История смерти и реанимации американского вестерна отражена в новом фильме Тарантино. Ну, и в-третьих, «Once Upon a Time» – устойчивое выражение вроде нашего «жили-были». И действительно, новый фильм оказался сказкой, красивым мифом на грани двух реальностей.

Однажды в кинотеатре

Квентин Тарантино – опытный мифотворец. Ему уже доводилось переписывать мировую историю («Бесславные Ублюдки»), однако в новом фильме вымысел не заменяет реальность, а становится ее жертвой.

Первое, что стало известно о грядущем девятом фильме Тарантино летом 2017 года – что он будет о «семье» Чарльза Мэнсона. Чтобы полностью прочувствовать киноленту и ее невероятную развязку, зритель должен знать историю этого культа. Иначе есть риск пропустить весь саспенс, заскучать на середине и проснуться только к финалу, когда начинается фирменное тарантиновское мочилово.

Также без знания фона часть фильма останется для зрителя непонятой. Речь идет о третьем протагонисте, Шерон Тэйт, сыгранной Марго Робби. Эта милая девушка, смеющаяся, ждущая первенца и постоянно танцующая – просто неинтересна зрителю, который не знаком с ее настоящей историей. А ведь героиня занимает немалую часть всего хронометража! Очарование ее образом создается на стыке вымысла и исторического факта.

Еще никогда прежде на киносеансе мне не приходилось испытывать страха, что героев – вымышленных – могут убить настоящие, реально существовавшие убийцы. И никогда прежде в кино я не желал, чтобы игровые персонажи повлияли на ход уже случившейся истории. Это не просто пролом четвертой стены, это что-то новое, волшебное.

Для синефилов во время киносеанса фильм становится альтернативой настоящему миру. Реальности пересеклись, и очень хочется, чтобы одна заменила другую. Поэтому Квентин Тарантино так и не рассказал зрителю, что же случилось по-настоящему в тот роковой вечер.

Увидеть Голливуд и умереть

Конечно же, фильм хорош не только мастерской манипуляцией Тарантино историческим материалом.

Главные герои картины, Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и Клифф Бут (Бред Питт) – собирательные образы эпохи уходящего Старого Голливуда. Актер и верный ему каскадер. Они все еще талантливые, в них скрыт огромный потенциал, но свою минуту славы они уже получили, и горизонты отныне размыты, а перспективы скрыты туманом. Они заложники своих старых образов.

Их вымышленная история прекрасна и без знания фоновых событий. Эти герои крайне самодостаточны, бесконечно интересно просто наблюдать за их бытом.

Трагикомичен образ Рика Далтона. Былая слава уходит, и чувство достоинства теряется где-то на дне стакана. Он рвет и мечет, впадая в очередную депрессивную истерику. Он выкладывается на все сто на съемках второсортного фильма. И он определенно заслуживает большего. Его мечты бьются о капризы Голливуда, а амбиции затихают с каждой мелкой ролью эпизодического злодея.

А в образе Клиффа Бута заложена угроза. Спокойное лицо, расслабленная походка, а внутри – хладнокровный убийца. Каждая сцена с ним пронизана легким напряжением, чувством опасности. Жди беды, лишь стоит ему появиться в кадре. Он одинок, потому что все еще страдает от психических травм, полученных на Второй Мировой войне. Жизнь Клиффа невозможна без смертельного риска, и в его шрамы вшит тяжелый и мрачный жизненный опыт.

Возможно, ДиКаприо и Бред Питт родились, чтобы сыграть вместе. Они идеально смотрятся на одном экране. Такую убедительную дружбу таких разных людей редко где увидишь. Их истории трогательны и притягательны даже вне исторического контекста.

Ностальгия

Прежде чем Квентин Тарантино стал известным режиссером, он был талантливым зрителем. Этот зрительский опыт он воплощал в героях своих прошлых лент, поэтому все его персонажи немножко сходили с ума по кино: пародировали забытые сцены, обсуждали старые фильмы и сохли по актрисам семидесятых.

В этот раз все иначе. Протагонистами "Однажды в... Голливуде" стали актер, актриса, каскадер, люди, которые не только смотрят кино, но и играют в нем. Через них Тарантино впервые поделился со зрителем своим режиссерским опытом. Это позволило ему поразмышлять о режиссуре, истории кино, роли образа в жизни актера и о многом другом, чисто профессиональном, творческом.

В конце концов, это самый личный фильм Квентина Тарантино. Голливуд 1969 года стал аккуратной и нежной реставрацией его детских воспоминаний. Сплав выдумки, ностальгии и настоящей истории. Такое откровение не стоит пропускать.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 174, комментариев: 0


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