Мизерные впечатления от «Мизери»

Ужас! Ужас, как сильно нам всем хотелось попасть на спектакль по культовой книге Стивена Кинга. Момент настал. Страждущих и предвкушающих у гардероба Сургутской филармонии — сотни человек. Над головами проносятся норки и песцы. Скорее бы избавиться от шуб и пройти в зал — до жути хочется увидеть, как Современный театр антрепризы из Москвы адаптировал хоррор «Мизери» для театральных подмостков.

Коротко о сюжете

Напомним, история проста, но пробирает до косточек. Два главных героя, практически неизменное место действия, снежный апокалипсис и беспрецедентная жестокость.

Популярный писатель Пол Шелдон, автор слащавых романов о прекрасной Мизери, будучи подшофе, попадает в серьезную аварию, в результате которой сильно травмируется. Пострадавшему несказанно везет — его спасает и выхаживает бывшая медсестра Энни Уилкс. Просто чудо! Оказывается, она еще и преданная поклонница Шелдона. Однако в голове у восхищенной провинциальной читательницы зиждется чудовище с садистскими замашками, которому беспомощность кумира дает полный карт-бланш.

Плюсы и минусы спектакля

Итак, что же мы видим на сцене?

1. Интерактивный «заход» в спектакль главного героя в исполнении Даниила Спиваковского — это хорошо.

2. Депрессивные декорации, находка с кроватью-трибуной, отличные световые решения. Все это передает атмосферу произведения, которую мы помним если не по самой книге Кинга, то по ее знаменитой экранизации 1990 года, за роль в которой актриса Кэти Бэйтс, к слову, получила «Оскар». Это тоже хорошо.

Кэти Бэйтс в экранизации «Мизери» 1990 года

3. В начале диалога героев обнаруживается, что у Евгении Добровольской, играющей Элли, плохо работает микрофон. Зрители дальних рядов с трудом различают реплики актрисы. Это плохо. Несмотря на неловкую ситуацию, Добровольская продолжает играть, не выходя из роли. Ее партнер тоже держит марку. Это хорошо.

4. Из зала кричат: «Не слышно!» Невоспитанные вопли врезаются в сценическое действо и напрочь разрушают старательно создаваемое артистами кинговское настроение. Местами зрители вообще начинают хлопать. Спектакль начинается скомканно. «Тихий ужас» продолжается в течение первых 20 минут. Надо ли уточнять, что это плохо?

5. Как говорится — show must go on. И шоу действительно продолжается. Звук постепенно приходит в норму. Зритель снова пытается поймать фирменную мрачную волну короля ужасов. Но не может. Потому что вместо душераздирающего триллера нам показывают версию, в которой все острые моменты сведены к кукольной иносказательности, метафоричности и «а вот здесь представьте, что была бы жесть». Наверное, без карабас-барабасной постельной сцены с нарочитыми охами и вовсе можно было бы обойтись? Плохо. Но создателю, конечно, виднее.

6. У зрителей разных городов, судя по отзывам, возникают вопросы к музыкальному сопровождению. И сургутяне — не исключение. С одной стороны, хочется отметить наличие аудиовизуального контрапункта (например, мучения героя под веселую мелодию). Это хороший прием.

Но в целом звуковые решения спектакля способствуют превращению напряженной постановки в комедийное шоу, что плохо.

7. Кстати, о напряженности. Кажется удачным выбор Евгении Добровольской на роль Энни. Витиеватые перепады настроения, голосовые спады и подъемы, истерики и сумасшедшие выходки в ее исполнении очень даже хороши.

8. Любопытные режиссерские ходы часто сводит на нет процесс смены декораций на сцене. Да, он проходит при выключенном «большом» свете. Но при этом в зале есть таблички, дающие небольшое освещение. В итоге зритель видит то, чего не должен — как люди уносят и приносят предметы, как артисты занимают нужное положение и прочие «интимные» театральные моменты.

Итоги

Постановка Нины Орловской вызывает противоречивые чувства. В ней, безусловно, есть как слабые стороны, так сильные. И думается, режиссер, создавая ее, понимал, что попадет в капкан сравнений. А еще не будем забывать, что он все же имеет право на свое видение и прочтение.

Интересно, что «мизери» означает «мучение» или «страдание». Что ж, именно оно часто преследует тех, кто берется отеатралить этот роман Стивена Кинга. Так, в 2015 году на Бродвее состоялась премьера «Мизери», где роль писателя Пола Шелдона сыграл… Брюс Уиллис! Однако, переведя статьи в The New York Times или в The Hollywood Reporter, можно вдруг обнаружить, что «крепкого орешка» и саму постановку раскритиковали в пух и прах.



Так или иначе, пришедшие на «самое страшное произведение» Кинга в своем большинстве все-таки ожидают чего-то более откровенного, продуманного, нежели то, что нам показали на сцене Сургутской филармонии. Но полученные впечатления от «Мизери» — можно сказать, мизерны.

Как гласит народная мудрость: назвался груздем — полезай в кузов. А назвался груздем Стивена Кинга — полезай в инопланетный корабль томинокеров, который кровавая Кэрри припарковала на кладбище домашних животных.