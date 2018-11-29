16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,6342   EUR  75,8897  

Мизерные впечатления от «Мизери»

Почему столичная антреприза по роману Стивена Кинга оставляет в душе сургутского зрителя противоречивые чувства? Разбираем, что в спектакле хорошо, а что — не очень

Ужас! Ужас, как сильно нам всем хотелось попасть на спектакль по культовой книге Стивена Кинга. Момент настал. Страждущих и предвкушающих у гардероба Сургутской филармонии — сотни человек. Над головами проносятся норки и песцы. Скорее бы избавиться от шуб и пройти в зал — до жути хочется увидеть, как Современный театр антрепризы из Москвы адаптировал хоррор «Мизери» для театральных подмостков.

Коротко о сюжете

Напомним, история проста, но пробирает до косточек. Два главных героя, практически неизменное место действия, снежный апокалипсис и беспрецедентная жестокость.

Популярный писатель Пол Шелдон, автор слащавых романов о прекрасной Мизери, будучи подшофе, попадает в серьезную аварию, в результате которой сильно травмируется. Пострадавшему несказанно везет — его спасает и выхаживает бывшая медсестра Энни Уилкс. Просто чудо! Оказывается, она еще и преданная поклонница Шелдона. Однако в голове у восхищенной провинциальной читательницы зиждется чудовище с садистскими замашками, которому беспомощность кумира дает полный карт-бланш.

Плюсы и минусы спектакля

Итак, что же мы видим на сцене?

1. Интерактивный «заход» в спектакль главного героя в исполнении Даниила Спиваковского — это хорошо.

2. Депрессивные декорации, находка с кроватью-трибуной, отличные световые решения. Все это передает атмосферу произведения, которую мы помним если не по самой книге Кинга, то по ее знаменитой экранизации 1990 года, за роль в которой актриса Кэти Бэйтс, к слову, получила «Оскар». Это тоже хорошо.

Кэти Бэйтс в экранизации «Мизери» 1990 года

3. В начале диалога героев обнаруживается, что у Евгении Добровольской, играющей Элли, плохо работает микрофон. Зрители дальних рядов с трудом различают реплики актрисы. Это плохо. Несмотря на неловкую ситуацию, Добровольская продолжает играть, не выходя из роли. Ее партнер тоже держит марку. Это хорошо.

4. Из зала кричат: «Не слышно!» Невоспитанные вопли врезаются в сценическое действо и напрочь разрушают старательно создаваемое артистами кинговское настроение. Местами зрители вообще начинают хлопать. Спектакль начинается скомканно. «Тихий ужас» продолжается в течение первых 20 минут. Надо ли уточнять, что это плохо?

5. Как говорится — show must go on. И шоу действительно продолжается. Звук постепенно приходит в норму. Зритель снова пытается поймать фирменную мрачную волну короля ужасов. Но не может. Потому что вместо душераздирающего триллера нам показывают версию, в которой все острые моменты сведены к кукольной иносказательности, метафоричности и «а вот здесь представьте, что была бы жесть». Наверное, без карабас-барабасной постельной сцены с нарочитыми охами и вовсе можно было бы обойтись? Плохо. Но создателю, конечно, виднее.

6. У зрителей разных городов, судя по отзывам, возникают вопросы к музыкальному сопровождению. И сургутяне — не исключение. С одной стороны, хочется отметить наличие аудиовизуального контрапункта (например, мучения героя под веселую мелодию). Это хороший прием.

Но в целом звуковые решения спектакля способствуют превращению напряженной постановки в комедийное шоу, что плохо.

7. Кстати, о напряженности. Кажется удачным выбор Евгении Добровольской на роль Энни. Витиеватые перепады настроения, голосовые спады и подъемы, истерики и сумасшедшие выходки в ее исполнении очень даже хороши.

8. Любопытные режиссерские ходы часто сводит на нет процесс смены декораций на сцене. Да, он проходит при выключенном «большом» свете. Но при этом в зале есть таблички, дающие небольшое освещение. В итоге зритель видит то, чего не должен — как люди уносят и приносят предметы, как артисты занимают нужное положение и прочие «интимные» театральные моменты.

Итоги

Постановка Нины Орловской вызывает противоречивые чувства. В ней, безусловно, есть как слабые стороны, так сильные. И думается, режиссер, создавая ее, понимал, что попадет в капкан сравнений. А еще не будем забывать, что он все же имеет право на свое видение и прочтение.

Интересно, что «мизери» означает «мучение» или «страдание». Что ж, именно оно часто преследует тех, кто берется отеатралить этот роман Стивена Кинга. Так, в 2015 году на Бродвее состоялась премьера «Мизери», где роль писателя Пола Шелдона сыграл… Брюс Уиллис! Однако, переведя статьи в The New York Times или в The Hollywood Reporter, можно вдруг обнаружить, что «крепкого орешка» и саму постановку раскритиковали в пух и прах.

Так или иначе, пришедшие на «самое страшное произведение» Кинга в своем большинстве все-таки ожидают чего-то более откровенного, продуманного, нежели то, что нам показали на сцене Сургутской филармонии. Но полученные впечатления от «Мизери» — можно сказать, мизерны.

Как гласит народная мудрость: назвался груздем — полезай в кузов. А назвался груздем Стивена Кинга — полезай в инопланетный корабль томинокеров, который кровавая Кэрри припарковала на кладбище домашних животных.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:49, просмотров: 158, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»

​«Галерею обвинили в мракобесии и пропаганде каннибализма — что-то такое углядел посетитель в одном из экспонатов…»
Интервью с заведующим отделом проектов «Стерха» Сергеем Зятьковым — о самых нашумевших экспозициях галереи и о том, как все-таки понимать современное искусство
Надежда Макаренко 28 ноября в 15:36
1184 16
Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России

Югорский край Екатерина Лоншакова не променяла ни на блистательный Санкт-Петербург, ни на любой другой уголок России
Колледж русской культуры им. Знаменского 27 ноября в 09:46
566 1
​Она была истинным патриотом России

​Она была истинным патриотом России
Яков Черняк, директор Сургутской филармонии 27 ноября в 09:41
687 0
Нефтяная рулетка

Нефтяная рулетка
Гадаем, как повлияет падение цен на углеводороды на бюджет Югры
Артем Мазнев 26 ноября в 17:38
618 2
​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов

​Указ сверху или перегибы на местах? Михаил Козырев о ситуации с Хаски и отменой рэп-концертов
«К сожалению, мы живем в стране, в которой коррумпированные силовые ветви власти ведут безнаказанное существование. Что они хотят, то они с нами и сделают. Увы».
Анна Богдевич 26 ноября в 16:27
723 4
Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом

Всю свою жизнь она занималась по-настоящему важным и нужным делом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 26 ноября в 14:29
531 0
Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну

Она учила своих учеников любить русскую культуру, свой край, свою страну
Дума города Сургута 26 ноября в 13:42
520 0
«Сургут потерял бесценного человека»

«Сургут потерял бесценного человека»
Выпускница колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Кристина Руденченко — об уходе из жизни своего учителя Екатерины Лоншаковой
Редакция СИА-ПРЕСС 26 ноября в 12:16
427 0
Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства

Более полувека Екатерина Лоншакова посвятила делу музыкального просветительства
Глава города Вадим Шувалов, коллектив администрации г. Сургута 26 ноября в 12:11
405 0
​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»

​Руслан Бозиев: «Государство бросило учителя»
Главный редактор журнала «Педагогика» Российской академии образования — о том, что творится в школах, колледжах и университетах России
Анастасия Семихатских 25 ноября в 05:35
1254 4
«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»

«Игры разума» – это квиз, не похожий на другие»
Создательница сургутской интеллектуальной викторины Светлана Мосендз в интервью рассказала о своем проекте, кто в нем может поучаствовать и какие призы ждут победителей
Константин Шперлинг 24 ноября в 20:26
924 0
​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»

​«В суицидальных мыслях я не сяду рисовать милых животных. Это фальшь»
Интервью с художником, культурным обозревателем и автором выставки «Коты и ты» Надей Макаренко
Анастасия Якупова 24 ноября в 11:46
1031 0
​Рудион по пятницам: сургутский выпуск

​Рудион по пятницам: сургутский выпуск
Дело не в репертуаре
Ева Рудион 23 ноября в 18:30
607 1
Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Единственная сургутская аптека, которая делает лекарства, находится на грани банкротства

Учреждение несет многомиллионные убытки
Артем Мазнев 23 ноября в 17:48
866 13
​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО

​В Белом Яре открылся первый в Югре скалодром, соответствующий международным стандартам // ФОТО
Анастасия Якупова 22 ноября в 17:13
616 1
В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино

В Думе Сургутского района пришли к компромиссному решению в проблеме нехватки площадей для творческой деятельности в Сытомино
Иван Назаров 22 ноября в 16:13
480 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика