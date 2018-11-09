​Иллюстрации — без границ

«Шел я мимо пилорам, дальше шел я пополам», — задорно повествует иллюстрация питерской художницы Ольги Флоренской. И этого задора в новой экспозиции галереи современного искусства «Стерх» предостаточно.

Впрочем, ориентируясь лишь на название выставки, не сразу можно догадаться о ее игривом и дерзком характере. «Скрепленные листы» — хоть и концептуальное заглавие проекта (это перевод праславянского слова «kъniga»), но, возможно, все же не до конца отражающее его бунтарский дух.

Экспозиция, открывшаяся под патронажем гравера из города на Неве Юрия Штапакова, предлагает совершенно иначе взглянуть на книжные иллюстрации и на соотношение текста и картинки. Иллюстрирование — это нечто большее, чем скрупулезный пересказ писательской истории. Это свобода выражения, простор для фантазии и осмысления, поиск новых форм и средств.

Вы только посмотрите на ежемесячный журнал неровной гравюры «Красный крокодил» Григория Кацнельсона! А «Топорная азбука» Нестора Энгельке и вовсе рубит с плеча, заставляя пересмотреть фразу о том, что написано пером.

Кстати, топор тут тоже имеется. Настоящий. Так сказать, в контексте опредмечивания «Преступления и наказания».

Как вы уже поняли, в «Скрепленных листах» художники уверенно расправляются с совершенно разными материалами. Юрий Штапаков, помимо своих знаменитых иллюстраций к Даниилу Хармсу,

например, представляет серию работ на металлических листах.

Владимир Козин собирает свои композиции из старых открыток, журналов, фотографий, крафтовой бумаги и картона.

Инсталляция Петра Белого «Диалект», представляющая собой огромную книгу, по словам заведующего отделом проектов галереи Сергея Зятькова, создавалась и в других городах, однако в Сургуте получилась особенно эффектной.

Впечатляюще выглядят и «Библиотека убитых поэтов» Кацнельсона, Выполненный в стиле русского авангарда 1920-х годов проект рассказывает о 28 поэтических жертвах, уничтоженных в годы террора. Со слов автора, его скульптура «предостерегает-напоминает-защищает от повторения катастрофы».

Однако вернемся к иллюстрациям и отметим, что «Скрепленные листы» — это не только экспериментальная графика, но и в том числе изображения более привычные, классические. Как, например, работы Михаила Гавричкова, сопровождающие «Бесов» Достоевского. Добротные и качественные, они не прыгают на зрителя разноцветной плеядой, но четко и с достоинством исполняют свою иллюстрирующую роль. И таких авторов здесь как минимум несколько.

Выставка «Скрепленные листы» — это прежде всего многообразие, попытка показать возможности современных иллюстраторов. Здесь можно увидеть по-настоящему оригинальные книги — лучшие экземпляры и гордость издательства «Вита Нова». Увидев, как оформлена «Венера в мехах», вы поймете, что на самом деле означает фраза «подарочное издание». Это не просто золотистое теснение и блестящие страницы.

Это арт-объект, творческий продукт, эстетическая бомба! Это книга для гика.

Кстати, в инстаграм-аккаунте siapress.ru читатель, увидев несколько фотографий с экспозиции, поделился мнением, что он не считает данную выставку искусством.

Мы все-таки очень рекомендуем ему и всем остальным посетить «Скрепленные листы», чтобы найти там что-то по душе. Среди десятка художников и множества экспонатов вам с большой вероятностью удастся это сделать. Переверните страницу сомнений и приходите узнать что-то новое.

Справка: Выставка «Скрепленные листы» продлится до 2 декабря. Адрес: ул. Магистральная, 34а. Часы работы галереи «Стерх»: 11:00 — 18:00. Выходные: понедельник, вторник. Справки по телефону: 350-978.