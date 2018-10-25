​Сургут звучит круто!

Выходные в Сургуте ознаменовались уникальным фестивалем на площадке культурного центра «Порт». Выражаясь на манер известной цитаты: у нас было три дня, шесть экспериментаторов, пара велосипедов и несколько килограммов фруктов и овощей…

День первый, о-о-очень экспериментальный и лекционно-познавательный:

Начало фестиваля — неожиданное. Выступление московского медиахудожника Олега Макарова может озадачить неподготовленного зрителя, а кого-то и вовсе вернуть в 2007 год с его так называемыми «аудионаркотиками».

На самом деле визуально-звуковой космос, порожденный артистом на сцене, не что иное, как акт чистого творчества. И творчество это — синтез рационального и эстетического. Во время сета Макарова на ум приходят футуристические образы. Вот человечество изобрело термоядерный ракетный двигатель, приручило пыльный Марс, а потом и вовсе покоряет экзопланеты…

Но вернемся пока на Землю и отметим, что выступление Макарова — это еще и возможность оказаться в закулисье у саунд-артиста и посмотреть на процесс музыкального программирования на языке Max/MSP.

Сложно? На этом активное формирование новых нейронных связей у посетителей «Порта» не завершается. Не время расслабляться! Потому что впереди лекция «Экспериментализм и искусство звука» от преподавателя Московской государственной консерватории и Школы Родченко, основателя «Термен-центра» и историка авангардной музыки Андрея Смирнова.

По меткому выражению одного из слушателей Алмаза Авдиярова, Смирнов наглядно демонстрирует, что о своем предмете он может рассказывать часами. Лекция о музыкальных перипетиях начала XXвека, сдобренная удивительными историями про Авраамова, Малевича, Термена, создание «Гудковой симфонии» (и многое другое), получается обширной не только в фактологическом, но и в хронологическом смысле. Очень любопытные зрители не хотят отпускать лектора, несмотря на то, что на часах 23:30.

Кстати, вот полезные ссылки от Андрея Смирнова:

Мнение зрителя:

Сергей Зятьков, композитор:

«Хочу поблагодарить команду КЦ «Порт» за то, что они поднимают проекты «непонятного» искусства, представляют новые направления (саунд-арт, экспериментализм), что явно благотворно для творческой среды города.

Лично я ждал лекции Андрея Смирнова, единственного (к сожалению) просветителя в России, который давно занимается славной историей электронного звука в нашей стране. Его материалами я, кстати, пользуюсь лет 15, преподавая музыкальную информатику в Сургутском музыкальном колледже. А еще мы в галерее «Стерх» показывали (в 2015 году) шумовые театральные машины, о которых упоминал Смирнов.

Если говорить о главных впечатлениях, то я слушал и радовался, что в Сургуте говорят о тонких, профессиональных звуковых вещах, и аудитория к этому проявляет интерес. Это косвенно подтверждает тренд на образовательные курсы по современному искусству и в Сургуте.

На лекцию ехал, и в голове крутилась цитата из прочитанной статьи: «Сейчас такое время, когда поп-культура усложняется, а авангард упрощается». Так и получается — любительское творчество хочет усложниться (хотя бы потому, что иначе не выделиться), а профессиональное искусство давно достойно большей аудитории. Выходит, подобный проект «Порта» этому способствует».

День второй, саксофонно-импровизационный и велосипедно-смычковый:

Середина фестиваля становится более интерактивной. Она запомнится зрителям коллективной импровизацией «Multioperator» с Александром Сереченко (Solo.Operator). При помощи специального приложения для смартфона публика создает произведение вместе с саксофонистом-экспериментатором.

Затем звук вечеру задают Кира Вайнштейн (Kira Lao) и Михаил Мясоедов (Brinstaar). Они импровизируют, используя в качестве единственного музыкального инструмента обыкновенный велосипед, смычок и хитрые электронно-музыкальные примочки (которые, кстати, паяли собственными руками).

На выходе: нервный эмбиент с трещоткой-звонком, крики экзотической птицы и мелодичный скрип двери. И все вместе — оно обладает дичайшим очарованием, вызывая немедленное желание присоединиться к экспериментам артистов.

Мнение зрителя:

Надежда Илык, сургутянка:

«К сожалению, саксофонную импровизацию я пропустила. Послушала только последние полчаса выступления Киры и Brinstaar. Мне в целом понравилось. Очень своеобразное и необычное использование велосипеда в качестве музыкального инструмента! Но пятилетняя дочка не оценила...

Я считаю, что их эксперимент удался. Единственное, что меня смутило, — было мало слушателей, не было студентов музыкального колледжа, диджеев Сургута, сургутских музыкантов, которых я знаю.

Кстати, первый день фестиваля я прослушала весь и открыла для себя много нового и интересного».

День третий, тыквенно-огуречный:

Заключительный этап фестиваля — вкусный и яркий. Погладить манго, похлопать ананас, пощекотать лимоны и настучать по тыковке — не набор странных словосочетаний, а вполне конкретный рецепт получения мелодии в воркшопе «Музыкальные овощи» Евгении Недосекиной.

При помощи собственной разработки — плэйтрона — она заставляет звучать любые объекты. В данном случае — овощи и фрукты.

В этот день и дети, и взрослые выглядят одинаково заинтересованными, в одной руке сжимая огурец-проводник, а другой пытаясь уловить коварный ритм песни Майкла Джексона.

Как ни крути, «Playtroniсa» — вишенка на торте фестиваля.

Мнение зрителя:

Александр Евстигнеев, сургутянин:

«Выдалась возможность посетить мастер-класс и поиграть на настоящих музыкальных фруктах и овощах! То, что доктор прописал, как говорится! Оказывается, овощи и фрукты могут быть не только вкусными и полезными, но и музыкальными. Ведь, что примечательно, это то, что не имея специального образования, можно извлекать различные звуки, при этом играючи и смеясь, и смело подстраиваясь под других участников импровизированного коллектива, а потом, если надоест, поменяться местами и дальше продолжать. В общем, если втянешься, то счет времени потеряешь!»

Итоги

Фестиваль экспериментального звука — находка для Сургута. Но такие мероприятия задают определенную планку как для учреждения, так и для зрителя. И «Порт», думается, извлечет не только множество звуков, но и уроков из этого проекта, а также поймет, что ему делать (и не делать) в следующий раз. А этот следующий раз, будем надеяться, состоится.

Возможно, в этом году достучаться (и доиграться) до массового слушателя не удалось, но те люди, которые все-таки нашли время и желание посетить фестиваль, несомненно расскажут о нем своим друзьям.

Как замечает один посетитель: Зря люди не посетили «Порт» в тот вечер. Зря-зря-зря. Такими разработками можно и нужно показывать людям, что музыка есть в каждом из нас».

P.S. Кстати, до 19 ноября вы еще успеваете посетить интерактивную выставку «Звук вокруг» с картинами и песнями, а также записать свой собственный трек на велосипеде.