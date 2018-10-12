​Александр Маршал и его «Мысли вслух»

Накануне во дворце искусств «Нефтяник» выступил Александр Маршал. Музыкальная программа «Мысли вслух» полностью оправдала свое название: в течение всего концерта артист делал лирические (и не очень) отступления.

О том, что «недавно два наших футболёра отличились»

Начав вечер с размышлений о том, что «жить нужно каждую минуту, каждую секунду, потому что все проходит и все мимолетно», музыкант вскоре посетовал, что «хороших новостей все меньше и меньше».

«Вот недавно два наших футболёра отличились, — отметил Маршал. — Что это такое было вообще? Бред какой-то. И все сразу начинают говорить, что государство виновато. А это они сами виноваты! Родители. Водка. Безнаказанность. Сумасшедшие деньги, которые обвалились на этих щенков… Кто тут виноват? Они виноваты. И они должны за это отвечать. При чём тут спорткомитет? Это личное дело каждого: бить кого-то или не бить. Они решили, что надо бить».

«Я тоже был в их возрасте, — продолжил артист. — Тоже был достаточно самодостаточный человек, простите за тавтологию. Но чтобы вот так подойти и ударить кого-то стулом? Ну ударил бы столом уже! Что же стулом-то…Правильно? Это ужас на самом деле».

Негативное отношение к данной ситуации Маршал затем выплеснул в песне «Ложь».

О «правильной ориентации»

Между тем подводка к композиции, посвященной прекрасным дамам, оказалась не менее эффектной.

«Слава тебе многократная, Господи, что я правильной ориентации!» — рассмеялся музыкант и с благодарностью перекрестился.

О том, что «у нас нет другой страны и не предвидится»

Весомой частью концерта стали не только песни о любви к женщине, но и композиции о любви к родной стране. Эта тема проходит красной нитью во всем творчестве Александра Маршала. В его арсенале действительно много песен о войне и военной службе.

«Хорошо, когда мы вместе, когда мы думаем одинаково. У нас нет другой страны и не предвидится. Мы ее любим, — констатировал артист. — «Непонятная война. Что ты думаешь по этому поводу?» — спросил я одного сержанта в одной из горячих точек. А он говорит: «Я не знаю, какая это война. Я военный человек. Мне отдали приказ. И я его выполню. За эту страну мы порвем любого, как тузик грелку». И они рвут. Не щадят своих рук, ног, глаз, а порой — собственных жизней».

Впрочем, на этом патриотично-милитаристские ремарки певца не закончились. Предваряя исполнение песни «Я русский», он рассказал, как «десять лет жил за океаном, а хваленой демократии не увидел».

«Человек там никто и звать его никак, — резюмировал Маршал. — Я уверен, что наша с вами страна, какой бы сложной она ни была, но это наша жизнь. И мы с вами те люди, благодаря которым эта страна живет, процветает и будет процветать назло всем».

О Высоцком и Рождественском

Кроме того, озвучивая мысли вслух, Маршал поделился историей создания песни о Высоцком, а также рассказал о плодотворной дружбе с Екатериной Рождественской, открывшей для него новые грани поэтического таланта ее отца Роберта Ивановича. Кстати, впоследствии Маршал выпустил целый сборник песен на его стихи, несколько из которых он исполнил на концерте в Сургуте.

Выводы

Подытоживая, можно сказать, что в целом концерт Александра Маршала в «Нефтянике» прошел хорошо. А по словам самого артиста, он любит города вроде Сургута — «в них как-то по-домашнему». Ну и нам, замерзшим северянам, такие теплые и бодрые концерты только на пользу — команда артиста действительно порадовала драйвом и яркими инструментальными соло.

Кстати, нельзя не заметить, что Маршал находится в хорошей форме — как в артистической, так и в физической.

Ну а соглашаться ли с «Мыслями вслух», произнесенными прямолинейным музыкантом, — личное дело каждого зрителя.

Справка: Александр Маршал — советский и российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен. Участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького». В настоящее время занимается сольной карьерой.