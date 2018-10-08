Прекрасные и зловещие, изящные и примитивные, яркие и невзрачные, зооморфные и человекоподобные, деревянные и металлические — маски всегда занимали особое место в человеческой культуре. Их издревле использовали для ритуальных, практических и церемониальных целей. В масках обращались к богам, хоронили усопших, давали театральные представления и отмечали праздники.

И по сей день многие люди склонны наделять «второе лицо» неким сакральным смыслом, а специалисты находят в масках неисчерпаемый ресурс для исследования нашей природы.

Новая экспозиция в «Стерхе» рассматривает маски как наследие мира. Однако эта выставка, по словам заведующего отделом проектов галереи Сергея Зятькова, не является музейной. Это бюджетный вариант, частная коммерческая коллекция из Йошкар-Олы, представляющая скорее эстетико-развлекательную, нежели серьезную историческую ценность.

В экспозиции — более 70 масок из разных концов света.

Резные личины из дерева родом из Африки, устрашающие демоны с острова Бали, китайские болванчики, венецианские карнавальные маски и голова умиротворенного Будды — лишь малая часть экспонатов, которые можно увидеть в галерее.

Эта выставка не станет безусловным открытием для искушенного путешественника, искусствоведа или историка, но она отлично подойдет, например, для знакомства детей с мировой культурой или для семейного досуга. Здесь в легкой и доступной форме можно узнать об особенностях традиций разных уголков Земли. Маски, как отмечают организаторы, могут давать материальные и осязаемые впечатления, даже если они и являются преимущественно сувенирными и туристическими.

Во всяком случае, помимо эмоций от разноцветных необычных объектов и памятных фотографий, посетитель выставки узнает, что такое Махакала, Дхармапала, Нага Ракша и Рапа-Нуи. А это, согласитесь, приятное дополнение к любому кругозору. Так сказать, маски — в массы.

Посетить выставку можно до 11 ноября.

Часы работы галереи «Стерх»: 11:00 — 18:00. Выходные: понедельник и вторник.

Стоимость билетов: 80/50 рублей (взрослые/дети, студенты, пенсионеры).

Стоимость экскурсии: 350 рублей (от 5 до 25 человек).

Справки и запись на экскурсии по телефону 350-978.