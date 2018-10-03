С хором — хорошо!

Накануне в Сургутской филармонии стартовал шестой фестиваль искусств «60 параллель». Открытие нового сезона масштабного культпроекта ознаменовалось концертом Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова. Примечательно, что в этом году исполняется сто лет со дня основания коллектива.

«Это один из самых знаменитых хоров нашей страны. Представляете, капелла существует с 1919 года! — поделился во время пресс-конференции худрук и главный дирижер хора, профессор, народный артист России Геннадий Дмитряк. — Вместе со страной она прошла и мировые войны, и революцию, и восстановление, и победу в Великой Отечественной Войне, и выход в космос, и все свершения, которые происходили в нашей стране за эти годы».

Репертуар у коллектива, как и его история, — внушительный, серьезный и разноплановый. В нем русская поэзия и пронзительные народные песни переплетаются с зарубежной хоровой классикой.

Так, во время выступления в Сургуте артисты капеллы исполнили порядка двух десятков композиций. В начале первого отделения прозвучала песня «Радуйся, Росско земле» в обработке Ларина. Заявив о себе бодро и раскатисто, хор подарил зрителю и множество нежных переживаний, спев произведение «Богородице Дево, радуйся» из «Всенощного бдения» Рахманинова.

Кроме того, во время первой половины концерта сургутский зритель услышал стихотворения русских классиков в музыкальной интерпретации. Это и «Восход солнца» Тютчева, и «Развалину башни, жилище орла» Полонского, и «Зимнее утро» Пушкина. В завершение хористы мастерски исполнили «Стрекотунью белобоку» — еще одну композицию на стихи Александра Сергеевича. История о сороке, поданная задиристо и оригинально, подарила артистам заслуженные овации.

Однако еще более сильную реакцию зала вызвало исполнение композиции Эрика Витакре «Мечты Леонардо о его летающей машине», с которого началось второе отделение концерта. Хор буквально жужжал, имитируя звуки полета. Музыканты создавали чарующую атмосферу, представляя вниманию слушателя своего рода акустический спектакль.

Хористы исполнили также «Незнакомку» на стихи Блока и очень повеселили зал шутливым монологом «Не могу напиться с незнакомыми людьми». Он вызвал у сургутян изрядное оживление, но, наверное, наибольший отклик в сердцах слушателей довелось получить все-таки народным песням. Иные слушатели, не стесняясь, тихонько подпевали «Степь да степь кругом» или «Вечерний звон».

Когда концерт подошел к концу, разгоряченный зал аплодировал стоя и не хотел отпускать столичных музыкантов. Однако после исполнения еще нескольких композиций отпустить их все же пришлось — этих гостей хотят видеть в каждом уголке страны.

Впрочем, по признанию директора Сургутской филармонии Якова Черняка, возможно, скоро и сам фестиваль «60 параллель» зашагает по необъятным территориям России. По крайней мере, культурная экспансия Югры уже началась, и в этом году концерты фестиваля увидят жители семи городов и поселков нашего округа.

«Для нас главный образ в этом году — географическое расширение, завоевание, экспансия культуры в тех городах, где до этого времени, возможно, царствовала попса — и только, — отметил Черняк. — А сейчас мы идем туда с академическим классическим искусством, его высокими образцами. Я думаю, это точно не помешает молодому поколению».



Кстати, следующий концерт в рамках фестиваля «60 параллель» состоится 15 октября в 19:00. И это будет настоящим подарком любителям джаза! Для сургутян выступят Даниил Крамер и Симфонический оркестр Сургутской Филармонии с программой «Классика и джаз».