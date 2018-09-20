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​Кадры в кедрах 

Эстетика деревень, воспоминания о детстве, опасные репортажи и Собчак с нимбом…. Сургут стал площадкой для масштабной выставки «Молодые фотохудожники России-2018»

Фото Ю.Семенкова
Фото Ю.Семенкова

О чем молчат суровые высотки в мегаполисах? Как живет человек без рук и ног? Куда уходит юность? Почему бабушкина еда самая вкусная? Жизнь и смерть сквозь призму объектива — в новой экспозиции культурного центра «Порт».
Уважаемый зритель, перед вами работы более 50 талантливых мастеров из 20 регионов страны — победителей конкурса «Молодые фотохудожники России-2018». Здесь каждая серия снимков рассказывает свою полноценную фотоисторию.
Насыщенная разноплановыми работами, эта выставка позволяет посмотреть на мир сотней других глаз, оказаться в неожиданных местах и перевернуть знакомые представления о чем-либо.
Так, две фотосерии Андрея Кузнецова из Москвы знакомят зрителя с двойственностью форм. С одной стороны — его проект «Цифры над нами», представляющий вниманию графичные здания. Четкие и динамичные витки из стали выражают силу и воззрения индустриального общества. «Разве цифры, живущие среди нас, не будоражат воображение?» — спрашивает автор. С другой же стороны, в соседней серии «Лабиринт» Андрей Кузнецов воспевает обтекаемые гладкие архитектурные контуры. Молочная дымка и мягкий свет наводят на мысли об очертаниях человеческого тела.

А человеческое тело, кстати, способно на многое. Но только если движимо сильным духом. Об этом — цикл работ Павла Волкова под названием «История Талая». На кадрах — повествование о мужчине, который наткнулся на старый боеприпас времен Второй мировой войны, лишился всех конечностей, но продолжает бороться.

Не менее серьезную тему затрагивает и Владимир Аверин в серии «Ты первый знал». Кадры с последними днями жизни его бабушки создают ощущение диалога с самой смертью.

Александра Витушкина из Ставропольского края в «Белых тенях» укрывает свои фотографии в пелену из густого тумана. Качели, лодка, кресты и скамейка — все подернуто паутиной времени, над которым никто, как известно, не властен.

Задуматься о течении времени можно и глядя на фотографии Дмитрия Питенина. Название его истории — «Пространство тишины» — говорит само за себя. В его фотографиях — десятки оттенков синего и серого, пейзажи с ускользающим горизонтом и чувство бесконечной легкости. Кстати, по словам самого художника, его тяга к фотографированию — некая форма медитации.

Несмотря на разноплановость экспозиции, все-таки можно обнаружить главенствующую тему. Речь о пронзительных сюжетах с русскими селами, а также о сериях, посвященных ностальгии по ушедшему детству. Сразу несколько фотохудожников посвятили свои кадры именно этим мотивам.

Алина Тарабаринова в фотопроекте «Ниоткуда с любовью» предлагает познакомиться с теплыми деревенскими зарисовками.

Серия Александры Весниной «Дачное» источает сладкую тоску по бытию на природе, деревянному дому и воспоминаниям, где мама развешивает белье на улице, тонкий тюль колышется на окне, а на старом зеркале засохли капли дождя. Интересно, что экспозиция включает еще два проекта того же автора: «Прикосновение» и «Беззаботные дни».

Лилит Матевосян из Сочи в фотосерии «Я вышла из дома ранним утром» делится историей своей семьи, рассказывая с помощью камеры, что помнят потертый диван и ковер на стене.

О буднях в маленьком поселке повествуют работы Юлии Чекаревой из серии «Жизнь под горой!», а Ольга Карпушина в глубоких контрастных фотографиях делится моментами существования вымирающей деревни под названием Епифанка. И в этих кадрах прослеживается нечто среднее между настроениями Тарковского и Германа-старшего.

Вереницу светлых эмоций навевает фоторассказ Дмитрия Феоктистова «Зима в сибирской глубинке». Стог сена, снежные ухабы, лошадиная грива...Все пропитано духом настоящей русской деревни. Ей же вдохновляется фотохудожница из Калуги Светлана Тарасова. Ее кадры наполнены неподдельным теплом.

В интервью для siapress.ru автор поделилась мыслью о том, что ей хочется, чтобы в работах «было духовное наполнение», поскольку «сейчас в искусстве все чаще хотят шокировать, поразить, удивить, спровоцировать». «Мне хотелось бы, чтобы работы жили во времени и были значимы и потом, чтобы они делали людей счастливее», — сказала Светлана Тарасова.

На открытии выставки в культурном центре «Порт» фотохудожник Светлана Тарасова провела лекцию «Фотография как личный дневник»

Насколько счастливо и по-разному живут люди — можно попытаться понять, глядя на уникальные репортажные съемки о быте марийцев «Урал Мари» Фёдора Телкова или, например,познакомившись с колоритной серией Таты Гориан «Следы» про будни калмыков.

Продолжает исследование самобытных мест в своей фотоистории «Тундра моря Лаптевых» и московский автор Кирилл Уютнов. Глядя на его атмосферные и сочные фотографии, невольно припоминаешь обложки журнала National Geographic.

Героине совсем других обложек посвящены работы Романа Махмутова из Магнитогорска. Молодой фотограф выставляется с проектом «Ксения Собчак в США». Светская львица, политик, журналистка, кандидат в президенты России — в любой ипостаси Собчак вызывает бурную реакцию общественности. Камера фотографа видит ее деловой, стремительной, дерзкой, а еще на одном из кадров Собчак снимает гламурные туфли и надевает удобные кроссовки. Это фото как бы говорит: «Все мы люди», но иной зритель едко подметит: «Переобулась». Возможно, в этот момент он все еще пребывает в шоке от внезапного нимба над головой Ксении, увиденного на соседнем кадре.

Приходите на выставку и делайте собственные выводы. Шок или восхищение, грусть или радость — что-нибудь вы обязательно испытаете. А скорее всего — все перечисленное.

Как молодому сургутскому фотохудожнику организовать выставку в «Порту»?

Юрий Семенков, заведующий КЦ «Порт»:

«Новый сезон в культурном центре «Порт» стартовал с открытия масштабной фотоэкспозиции «Молодые фотохудожники России 2018» с лучшими работами победителей одноименного конкурса. Что примечательно, Сургут — первый город, который увидел этот проект (не считая Москвы). Так что во всероссийском контексте выставка — полнейший эксклюзив!
Серии, представленные в экспозиции разноплановые: тут и архитектура, и природа, и документальные циклы, и художественная фотография.

Конкурс и выставка в этом году проводятся уже в одиннадцатый раз, в свое время они являлись стартом для множества ныне маститых и состоявшихся фотохудожников.

Молодому (или не очень молодому) сургутскому (не обязательно фото-)художнику организовать свою выставку в «Порту» проще чем кажется. Мы каждый год проводим по несколько дебютных персональных выставок различных авторов из Сургута и активно работаем с молодежью. Достаточно связаться с нами, показать свои работы (желательно — сформированные в целостный проект) и попасть в наш экспозиционный план. Как минимум — принять участие в коллективных выставках».


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Сегодня в 10:45, просмотров: 198, комментариев: 0


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