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​Перетворить Творца

«Подражание» в сургутской галерее «Стерх»: кто, кому и зачем

фото автора
фото автора

Здесь сеть металлических каркасов соревнуется с тончайшим полотном паутины за лучшее дизайнерское решение, а потрепанные стальные тросы легко перепутать с растениями. Фотовыставка Александра Мойсюка «Подражание» — это 16 черно-белых диптихов, исследующих парадокс Создателя и создания, истины и имитации, аналога и оригинала.

Экспозиция предлагает зрителю соотнести натуральные ландшафты с индустриальными, провести параллели между тем, как природа творит человека, а впоследствии и он сам совершает акт творчества — по ее канонам и лекалам.

Будь то архитектурные ансамбли, городские пейзажи, автомобили и пароходы.

«Мне нравилось снимать интересный визуальный ритм вокруг меня, — вспоминает автор выставки. — Суть тут больше не в концепции «природа-архитектура», а в «созданное природой» и «созданное человеком», который, по сути, является частью природы».

Вообще, если допустить мысль о том, что Александр Мойсюк показывает в своей выставке некую философскую рекурсию, то логичным продолжением экспозиции, наверное, стали бы кадры со станками, производящими человекоподобных роботов. То есть — нас создала природа, мы ее копируем, а затем то, что производим мы сами, — делает подобие нас.

Автор выставки «Подражание» — сургутский фотохудожник Александр Мойсюк, кадр из архива ГСИ «Стерх»

К подготовке «Подражания» автор подошел без суеты: заместитель директора по проектной деятельности галереи «Стерх» Сергей Зятьков рассказывает, что Мойсюк «шесть лет целенаправленно и осознанно занимается фотографией», а от возникновения идеи до ее реализации прошло около двух лет. «Иногда он очень долго искал пару, вторую часть диптиха», — говорит Зятьков.

Заместитель директора по проектной деятельности галереи «Стерх» Сергей Зятьков

К слову, кураторство экспозиции на себя взяла фотограф Ирина Мутуль, а к ее непосредственному появлению оказался причастен сургутский фотохудожник Алексей Скрипин. Именно он во время одного из обсуждений в местном фотоклубе «Отражение» натолкнул Мойсюка на мысль сделать серию «подражательных» кадров.

«Создатель сначала сотворил мир, а потом по своему образу и подобию создал человека, — рассуждает Скрипин. — Глядя на работы из Сашиного проекта, можно проследить не только подражание Создателю, но и некое сравнение.

Также вы можете увидеть переход автора от чисто визуальных сопоставлений к более глубоким материям. Так как тема выставки в какой-то степени безгранична, то мы вправе ждать от Александра продолжения этого проекта, возможно, даже с использованием других медиа в выражении затронутой им темы».

Сургутяне активно посещают новую выставку. «Работы отличные, над некоторыми можно долго думать. Все круто!» — делится коллега Мойсюка по фотоцеху Алексей Балабанов. А книга отзывов тем временем заполняется свежими впечатлениями посетителей.

Приходите и вы — поразмышлять над парадоксом создающего и создаваемого; погрузиться в графику и ритм образов, пойманных в объектив талантливого сургутянина; узнать — каково перетворить Творца?

Справка: Александр Мойсюк — сургутский фотохудожник 1976 года рождения. Член Союза фотохудожников России, участник фотоклуба «Отражение».

На заметку: Фотовыставка «Подражание» открыта до 2 сентября. Режим работы галереи «Стерхе»: среда – воскресенье с 11:00 до 18:00. (Летний режим работы: вторник – суббота с 11:00 до 18:00 часов). Адрес: ул. Магистральная, 34/1. Телефон: (3462) 350-978.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 138, комментариев: 0


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