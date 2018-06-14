​Классику — в массы!

«К сожалению, многие знают классику по рингтонам на мобильнике», — пошутил председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Владимир Фризен на одной из последних пресс-конференций.

Вытащить классическую музыку далеко за пределы мобильных рингтонов призван новый многообещающий проект Филармонического общества Югры и Сургутской филармонии, созданный при поддержке администрации города.

«Летние творческие встречи» — это цикл бесплатных концертов для всех и каждого, проводящхся на открытых площадках.

Откроет серию музыкальных опен-эиров выступление оркестра духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд», которое состоится 16 июня в 15:00 на территории Городского парка. Коллектив представит программу легких эстрадных мелодий, ставших классикой жанра.

Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-бэнд». Дирижер — заслуженный деятель культуры Югры Татьяна Санина

Также 17 и 24 июня в 14:00 на площадке ИКЦ «Старый Сургут» жители города смогут увидеть и услышать два концерта Симфонического оркестра Сургутской филармонии, музыканты которого обещают услаждать слух пришедших как произведениями Чайковского, так и, например, инструментальными хитами The Beatles.

Симфонический оркестр Сургутской филармонии. Главный дирижер — Станислав Дятлов

Почему и для чего появился этот проект? По словам организаторов, «Летние творческие встречи» созданы с целью совершенствования и развития культурной среды города.

Готовы ли жители Сургута проникаться «Реквиемом» Моцарта и прелюдиями Баха, сидя на свежем воздухе? Да, сегодняшний сургутский зритель готов воспринимать классическую музыку, уверен Владимир Фризен. «Об этом говорит тот факт, что во время празднования «Зеленого шума» и «60 параллели» в течение всех концертов зал был практически полон! И мы прослеживали, что зритель сам покупает билеты. Никого мы насильно не заставляли», — поделился наблюдениями председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута и заметил, что о следующих концертах в рамках «Летних творческих встреч» пока что говорить рано, но проект точно ждет расширение.

Кстати: 16 и 17 июня в Сургуте обещают хорошую теплую погоду.