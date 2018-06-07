​Нафестивалили!

«Мы посмотрели за эти пять дней хорошие спектакли, но были среди них и замечательные, которые дорогого стоят! Югра растет», — так высказался о «Белом пространстве» Владимир Орел, народный артист России и член экспертного жюри фестиваля, прошедшего в Сургуте с 31 мая по 4 июня. Действительно, на этот период наш город стал настоящей «театральной Меккой» округа.

Восьмой фестиваль «Белое пространство» собрал порядка 200 артистов из восьми профессиональных театров Югры. На шести сценических площадках Сургута было показано 14 спектаклей.

По итогам фестиваля в Сургутском музыкально-драматическом театре состоялся торжественный концерт, во время которого были награждены сотрудники театров, а также представлены поздравительные номера-открытки от коллективов.

Номер от сургутского театра актера и куклы «Петрушка»

Поздравительное выступление от театра «Волшебная флейта» вызвало хохот в зрительном зале

Актеры СМДТ показали музыкальный номер, а также пятиминутный миниатюрный спектакль-обращение по «Литературным мечтаниям» Виссариона Белинского

С целью «передать самые теплые поздравления» мероприятие посетила почетная гостья из Ханты-Мансийска — начальник Управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей департамента культуры Югры Наталья Михайлова. Она отметила, что фестиваль — событие не только в культурной жизни Сургута, но и всего округа. «Белое пространство» вносит огромный вклад в развитие театрального движения Югры и является имиджевым фестивалем нашего региона, уверена Михайлова.

Нынешний фестиваль представитель окружного департамента культуры описала, как «очень красочный, разнообразный, профессионально выстроенный», в котором «есть много режиссерских находок и хороших актерских работ». Кроме того, Наталья Михайлова передала привет от директора департамента ХМАО Надежды Казначеевой и сообщила, что власти намерены всячески поддерживать «Белое пространство».

Разнообразие программы фестиваля похвалила и член экспертного жюри — театральный критик, журналист и руководитель литературной части Московского детского театра теней Марина Шимадина. По ее словам, она впервые побывала в Югре и «не ожидала увидеть такого высокого профессионального уровня и мастерства».

Членам экспертного жюри фестиваля «Белое пространство» (слева направо) — Владимиру Орлу, Марине Шимадиной и Алексею Киселеву — организаторы вручили продуктовые наборы в духе ГУЛАГа, поскольку фестиваль посвящен столетию со дня рождения Солженицына

Кстати, во время концерта чествовали не только участников фестиваля, но и директора СМДТ Тамару Лычкатую.

Напомним, недавно основательница Сургутского театра отметила 70-летие. Няганский ТЮЗ посвятил этому событию юмористический видеоролик, а Владимир Орел шутливо назвал Тамару Никифоровну «девчонкой» и зачитал вслух адресованное ей благодарственное письмо от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.

После концерта зрителей пригласили на крыльцо СМДТ. Там участники фестиваля запустили в воздушное плавание вымпел, посвященный «Белому пространству», поставив таким образом оригинальную точку в пятидневном театральном марафоне.

Награды VIII окружного театрального фестиваля «Белое пространство»:

1. Сургутский музыкально-драматический театр.

Художественный руководитель: Владимир Матийченко

Директор: Тамара Лычкатая

Грамоту-благодарность от директора департамента культуры за значительный вклад в развитие культуры ХМАО-Югры получила главный балетмейстер Екатерина Дубровская.

Почетной грамотой директора департамента культуры за плодотворную работу, направленную на развитие культуры ХМАО-Югры, награждены: заместитель директора по связям с общественностью и маркетингу Мария Епанешникова и начальник отдела продаж Ольга Шадрина.

Благодарственным письмом Тюменской областной думы награждена артист драмы, ведущий мастер сцены Юлия Уткина.

В связи с 70-летием Тюменского отделения Союза театральных деятелей России за безвозмездное служение театральному искусству, помощь и содействие Тюменскому отделению Союза театральных деятелей России почетной грамотой отделения награждены: заведующий труппы Марина Цуприкова, а также актеры: Сергей Дороженко, Александр Фокеев, Дмитрий Кожин и Юлия Тюкалова.

Театру вручен специальный диплом в номинации «За поиск нового сценического языка и создание оригинального произведения на стыке жанров» — за спектакль «TangoDelNorte».

2. Театр актера и куклы «Петрушка» (Сургут).

Художественный руководитель: Галина Коптяева

Директор: Алена Блинова

Грамоту-благодарность от директора департамента культуры за значительный вклад в развитие культуры ХМАО-Югры получили: заместитель директора Гюльнара Тажимова, художественный руководитель Галина Коптяева и главный администратор Екатерина Гречушникова.

В связи с 70-летием Тюменского отделения Союза театральных деятелей России за безвозмездное служение театральному искусству, помощь и содействие Тюменскому отделению Союза театральных деятелей России почетной грамотой отделения награждены: главный художник Альбина Швабенланд, актеры Иван Соловьев и Дмитрий Гаврилов.

Театру вручен специальный диплом в номинации «За высокий профессиональный уровень и постановочную культуру в театре кукол для детей» — за спектакль «Огневушка».

3. Театр обско-угорских народов «Солнце» (Ханты-Мансийск).

Художественный руководитель: Анна-Ксения Вишневская

Директор: Евгений Литвинчук

Дипломом Тюменского отделения Союза театральных деятелей России за верность традициям Станиславского награжден актер Валентин Неттин.

Театру вручен специальный диплом в номинации «За сохранение национальных традиций и создание уникальной художественной атмосферы в театре для самых маленьких» — за спектакль «Чев-чев»

В связи с 70-летием Тюменского отделения Союза театральных деятелей России за безвозмездное служение театральному искусству, помощь и содействие Тюменскому отделению Союза театральных деятелей России почетной грамотой отделения награждена актриса Юлия Яркина.

4. Театр кукол (Ханты-Мансийск).

Главный режиссер: Елена Евстропова

Директор: Павел Потапов

Театру вручен специальный диплом в номинации «За нестандартный выбор материала и его тонкое драматическое воплощение в театре для подростков» — за спектакль «Маленькие истории любви».

5. Театр кукол «Барабашка» (Нижневартовск).

Художественный руководитель: Василий Остривной

Директор: Татьяна Касаткина

Театру вручен специальный диплом в номинации «За убедительный синтез русской народной сказки и культурного кода современности» — за спектакль «Гуси-лебеди».

6. Театр кукол «Волшебная флейта» (Нефтеюганск).

Художественный руководитель: Евгения Романова

Директор: Григорий Рыжиков

В связи с 70-летием Тюменского отделения Союза театральных деятелей России за безвозмездное служение театральному искусству, помощь и содействие Тюменскому отделению Союза театральных деятелей России почетной грамотой отделения награждена художественный руководитель Евгения Романова.

Благодарственного письма от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина удостоился директор Григорий Рыжиков.

Театру вручен специальный диплом в номинация «За создание оригинального художественного решения в театре кукол для детей» — за спектакль «День енота».

7. Городской драматический театр Нижневартовска.

Художественный руководитель: Наталья Наумова

Директор: Светлана Демина

Дипломом Тюменского отделения Союза театральных деятелей России за верность традициям Станиславского награждена актриса Валентина Захарко.

Театру вручен специальный диплом в номинации «За высокий художественный уровень и мастерство в работе с классической драматургией» — за спектакль «Васса Железнова».

8. Няганский ТЮЗ.

Художественный руководитель: Николай Реутов

Директор: Анастасия Постникова

Дипломом Тюменского отделения Союза театральных деятелей России за верность традициям Станиславского награждена актриса Юлия Шенгиреева.

Театру вручен специальный диплом в номинации «За смелость в выборе материала и высокий профессиональный уровень его воплощения» — за спектакль «Наш класс».

В связи с 70-летием Тюменского отделения Союза театральных деятелей России за безвозмездное служение театральному искусству, помощь и содействие Тюменскому отделению Союза театральных деятелей России почетной грамотой отделения награждены: актер Дмитрий Дроздов и заведующий литературной частью Нинель Махмурян.