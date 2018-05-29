16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,6420   EUR  72,5269  

​Арт-пикник в Сургуте

Что это за мероприятие и почему его стоит посетить

Арт-пикник-2017, фото автора
Арт-пикник-2017, фото автора

23 июня состоится четвертый Арт-пикник. Объясняем, что это, для кого, где он пройдет и почему нужно обязательно присутствовать на этом мероприятии!

Что такое Арт-пикник?

Это социальный культурно-образовательный проект, появившийся в 2015 году. В течение целого дня на свежем воздухе проходят мастер-классы, выставки, инсталляции, перформансы, игры, конкурсы, музыкальные и театральные выступления.

Кому стоит его посетить?

Всем без исключения! Арт-пикник — мероприятие, ориентированное на широкую аудиторию. Здесь интересно и молодым людям, и семьям с детьми, и старшему поколению. Для каждого возраста найдется свое занятие.

Где и когда будет проходить четвертый Арт-пикник?

Он состоится 23 июня с 15:00 до 23:00 на той же площадке, что и в прошлом году, а именно — на территории Центра экстремальных видов спорта (ул. Декабристов 1а к4), расположенного с обратной стороны торгового центра «Витьба».

Что ждет гостей Арт-пикника в этом году?

— Начнем с самого вкусного. На Арт-пикнике-2018 сургутяне увидят выступление известной питерской группы «Полюса»!

— А теперь по порядку: в дневной части мероприятия — насыщенная детская программа с интерактивными играми, конкурсами, детскими спектаклями, научным шоу, навигационным квестом и даже роботом-библиотекарем.

— Также гостей мероприятия ждет презентация третьей части художественного проекта «Лес лис».

— На Арт-пикнике у вас появится возможность сделать классные кадры в специальных фотозонах!

— Тут без проблем можно найти места для отдыха, употребления пищи и активного досуга, а также точки питания, где будут продавать кофе, прохладительные напитки и закуски.

— В течение всего мероприятия будут проходить разнообразные мастер-классы: по флористике, рисованию граффити, гончарному делу, анимации, леттерингу, флетлею, йоге, танцам и хэндмэйду.

— На Арт-пикнике будет работать ярмарка хэндмейд-продукции.

— На камерной сцене выступят сургутские музыканты Владислав Литвиченко с этнопрограммой и Александр Влес с лайв-перформансом, состоится музыкально-поэтический джем, будет показан спектакль «Бармалей и крокозябра» труппой «пУмпУрУм-театра». Также в театральной программе мероприятия уличный перформанс от «Летучего театра».

— На главной сцене, помимо группы «Полюса», выступят скрипичный дуэт «Con Brio» и драйвовый рок-коллектив «Uncle Johnny».

— Завершит Арт-пикник полноценный сет сургутского экспериментального электронного проекта «Duet Oven».

Как приобрести билеты?

Билеты продаются в культурном центре «Порт» (ул. Майская, 10), магазине китайского чая «ДаЧа» (ТРЦ «Союз», I этаж, напротив «Сбербанка»), на сайте kassa-ugra.ru и на стойке «Кассы Югры» в ТРЦ «Сургут Сити Молл» (напротив «Синемапарка»).

Для детей до 12 лет вход бесплатный. При покупке бумажного билета вы получаете купон на бесплатный чизкейк в кафе Botanica (электронный билет, купленный на kassa-ugra.ru, можно обменять на бумажный билет с купоном в ТРЦ «Сургут Сити Молл»).

Больше информации тут: https://vk.com/artpik2018

Обращение организаторов:

Организатор Арт-пикника, заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков:
«Категорически не советую пропускать это мероприятие! Наоборот, рекомендую приходить на него всей семьей, ведь на Арт-пикнике будет интересно всем— от детей до самых взрослых дядь и теть! Это отличная возможность провести день всем вместе в приятной атмосфере с насыщенной программой и на свежем воздухе!»


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:43, просмотров: 176, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​ТОП-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​ТОП-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Народные избранники отчитались о доходах за 2017 год
Лилия Сулейманова Сегодня в 15:59
186 0
«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»

«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»
Исполняющая обязанности директора Сургутского художественного музея Ольга Перепечина рассказала о судьбе одного из самых успешных культурных проектов города
Надежда Макаренко Сегодня в 13:57
239 1
Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина

Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 12:23
329 0
Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации

Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации
В Сургуте посещение таких отделений разрешается на определенных условиях
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:08
253 0
Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО

Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО
Завершен первый сезон большого научно-популярного проекта. Вспоминаем, о чем рассказали сургутянам
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:26
201 0
​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин

​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин
Людмила Захарова Сегодня в 10:55
624 4
​Районные ревизоры посетили «ЭТНОград»

​Районные ревизоры посетили «ЭТНОград»
Первый окружной лагерь примет детей уже 1 июня. Чем удивят организаторы?
Анастасия Якупова Сегодня в 10:38
38 0
​Безопасно ли в музеях Сургута?

​Безопасно ли в музеях Сургута?
Реакция на вандализм в столичной Третьяковке: представители культурных учреждений города рассказали о том, могут ли к ним пробраться вандалы, и как с ними бороться
Надежда Макаренко 28 мая в 16:17
409 0
ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Высшие должностные лица и руководители структурных подразделений администрации города отчитались о доходах за 2017 год
Лилия Сулейманова 28 мая в 13:52
1656 4
​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО

​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО
У будущих музыкантов прошёл выпускной вечер
Егор Митин 28 мая в 12:12
303 0
​Кого-то придется вычесть!

​Кого-то придется вычесть!
Школы новых микрорайонов Сургута не вмещают всех детей — больше 700 человек в резерве
Вера Куликова 28 мая в 10:48
793 5
В Сургуте прошел велоквест по библиотекам UPD. 19:30

В Сургуте прошел велоквест по библиотекам UPD. 19:30
Объявлены победители
Константин Шперлинг 27 мая в 11:05
1083 0
Какие дороги в Сургуте перекрыты из-за Крестного хода на Троицу// СХЕМА

Какие дороги в Сургуте перекрыты из-за Крестного хода на Троицу// СХЕМА
Лилия Сулейманова 26 мая в 12:49
1265 0
В Сургуте прошел общегородской субботник // ФОТО

В Сургуте прошел общегородской субботник // ФОТО
Несмотря на то, что анонсировано мероприятие было вчера вечером, на улицы города с граблями и мётлами вышло немало сургутян
Лилия Сулейманова 26 мая в 15:09
841 1
Как повлиять на Югрател?

Как повлиять на Югрател?

Новая власть, которою мы не контролируем
Елена Курилова, сургутянка 26 мая в 12:03
2018 17
​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему

​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему
Дмитрий Щеглов 25 мая в 17:28
1016 8
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика