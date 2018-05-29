​Арт-пикник в Сургуте

23 июня состоится четвертый Арт-пикник. Объясняем, что это, для кого, где он пройдет и почему нужно обязательно присутствовать на этом мероприятии!

Что такое Арт-пикник?

Это социальный культурно-образовательный проект, появившийся в 2015 году. В течение целого дня на свежем воздухе проходят мастер-классы, выставки, инсталляции, перформансы, игры, конкурсы, музыкальные и театральные выступления.

Кому стоит его посетить?

Всем без исключения! Арт-пикник — мероприятие, ориентированное на широкую аудиторию. Здесь интересно и молодым людям, и семьям с детьми, и старшему поколению. Для каждого возраста найдется свое занятие.

Где и когда будет проходить четвертый Арт-пикник?

Он состоится 23 июня с 15:00 до 23:00 на той же площадке, что и в прошлом году, а именно — на территории Центра экстремальных видов спорта (ул. Декабристов 1а к4), расположенного с обратной стороны торгового центра «Витьба».

Что ждет гостей Арт-пикника в этом году?

— Начнем с самого вкусного. На Арт-пикнике-2018 сургутяне увидят выступление известной питерской группы «Полюса»!

— А теперь по порядку: в дневной части мероприятия — насыщенная детская программа с интерактивными играми, конкурсами, детскими спектаклями, научным шоу, навигационным квестом и даже роботом-библиотекарем.

— Также гостей мероприятия ждет презентация третьей части художественного проекта «Лес лис».

— На Арт-пикнике у вас появится возможность сделать классные кадры в специальных фотозонах!

— Тут без проблем можно найти места для отдыха, употребления пищи и активного досуга, а также точки питания, где будут продавать кофе, прохладительные напитки и закуски.

— В течение всего мероприятия будут проходить разнообразные мастер-классы: по флористике, рисованию граффити, гончарному делу, анимации, леттерингу, флетлею, йоге, танцам и хэндмэйду.

— На Арт-пикнике будет работать ярмарка хэндмейд-продукции.

— На камерной сцене выступят сургутские музыканты Владислав Литвиченко с этнопрограммой и Александр Влес с лайв-перформансом, состоится музыкально-поэтический джем, будет показан спектакль «Бармалей и крокозябра» труппой «пУмпУрУм-театра». Также в театральной программе мероприятия уличный перформанс от «Летучего театра».

— На главной сцене, помимо группы «Полюса», выступят скрипичный дуэт «Con Brio» и драйвовый рок-коллектив «Uncle Johnny».

— Завершит Арт-пикник полноценный сет сургутского экспериментального электронного проекта «Duet Oven».

Как приобрести билеты?

Билеты продаются в культурном центре «Порт» (ул. Майская, 10), магазине китайского чая «ДаЧа» (ТРЦ «Союз», I этаж, напротив «Сбербанка»), на сайте kassa-ugra.ru и на стойке «Кассы Югры» в ТРЦ «Сургут Сити Молл» (напротив «Синемапарка»).

Для детей до 12 лет вход бесплатный. При покупке бумажного билета вы получаете купон на бесплатный чизкейк в кафе Botanica (электронный билет, купленный на kassa-ugra.ru, можно обменять на бумажный билет с купоном в ТРЦ «Сургут Сити Молл»).

Больше информации тут: https://vk.com/artpik2018

Обращение организаторов:

Организатор Арт-пикника, заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков:

«Категорически не советую пропускать это мероприятие! Наоборот, рекомендую приходить на него всей семьей, ведь на Арт-пикнике будет интересно всем— от детей до самых взрослых дядь и теть! Это отличная возможность провести день всем вместе в приятной атмосфере с насыщенной программой и на свежем воздухе!»