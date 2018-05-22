​Конец света в Сургуте

Нет, речь идет не об апокалипсисе, а о том, что главная молодежная культплощадка города погрузилась во тьму, превратившись в территорию тайных смыслов и недомолвок. Коллективная экспозиция «Темная сторона», презентованная в рамках «Ночи музеев», призывает сорвать покровы обыденности и обнажить двойное дно современности.

«Перед вами категорически интересный и полностью интерактивный проект, созданный пятнадцатью молодыми художниками Сургута и других городов Югры, — рассказывает заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков. — На «Темной стороне» представлено около тридцати работ, каждая из которых, помимо видимой части, имеет скрытую, при проявлении которой становятся видны дополнительные детали, отчего суть картины меняется».

Сюжеты разные — от острой сатиры до веселых чаек в валенках. Увидеть спрятанное посетителям поможет специальный ультрафиолетовый фонарик, под лучом которого у милого кота отрастают зловещие когти, а за колючей проволокой вдруг проступает логотип многострадального мессенджера Telegram.

«Тема этой выставки напрямую показывает, как все происходит в политике — что имеется в виду и что делается на самом деле, это ведь зачастую совершенно противоположные вещи, — объясняет один из авторов «Темной стороны» и анонимный сургутский художник RinoInk. — Меня, например, волнует не конкретно фигура самого Трампа, которого я изображаю в своей работе, а принцип действия политиков в целом, ставящих свои интересы выше интересов людей».

Открытие нестандартной экспозиции сопровождалось концептуальным спектаклем «Летучего театра» о сотворении мира и выступлением талантливого музыканта из Екатеринбурга по имени Tim Marley.

«Вообще, выставка получилась очень интересной и целостной, несмотря на разный подход авторов и к тематике, и к технике. Она экспонируется не очень долго — до 7 июня, так что рекомендуем не затягивать с ее посещением», — отмечают в культурном центре.

Приходите сами и попробуйте пролить свет на происходящее.

Кстати: Посетить коллективную интерактивную выставку «Темная сторона» в КЦ «Порт» можно со вторника по пятницу с 10 до 20 часов, в субботу и воскресенье — с 10 до 18 часов. Стоимость билета: 40/60 рублей. Возрастное ограничение: 16+