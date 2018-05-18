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Куда пойти в выходные? // АФИША, СУРГУТ

Картина Степана Каширина «Джазбанд»
Картина Степана Каширина «Джазбанд»




Пятница, 18 мая

1. Представление в цирке «Глобус»

Время: 19:00

Место: Югорский тракт, 38 («Сургут Сити Молл»)

Цена: 500-1500 рублей

0+

2. Концерт Фёдора Ларюшкина (Ханты-Мансийск)

Время: 20:00

Место: клуб «102db», Маяковского, 12а

Цена: 300 рублей в онлайн-предпродаже (таких билетов всего 50) по ссылке https://vk.cc/7WdPEM и 400 рублей на входе

18+

3. Кавер-вечеринка «AtLast Jazzwomenband»

Время: 20:00

Место: Арт-клуб «Бомонд» ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5

Цена: 1100 рублей

18+

4. Ночь в Музее моста с презентацией выставки «Архивные документы Музея моста», экскурсией по экспозиции «История строительства Югорского моста», викториной, посиделками у костра с видом на реку

Место: Музей Югорского моста АО ГК «Северавтодор», здание дорожно-ремонтного пункта «Югра-Обь» (Левый берег реки Обь)

Время: 18:00-01:00

Вход свободный

0+

5. Концерт кавер-группы #всемпобарабану

Время: 20:00

Место: Кафе «Tasty», Университетская, 3

Вход свободный

Суббота, 19 мая

1. Открытие концептуальной интерактивной выставки «Тёмная сторона» в рамках акции «Ночь музеев», выступление TimMarley(Екатеринбург), танцевальной студии «YakutZoo» и «Летучего театра»

Время: 20:00

Место: культурный центр «Порт», Майская, 10

Цена: 250 рублей

16+

2. Представление в цирке-шапито «Глобус»

Время: 15:00

Место: Югорский тракт, 38 («Сургут Сити Молл»)

Цена: 500-1500 рублей

0+

3. Хореографическая история #Явнутри от коллектива ансамбля современного танца «Ритм-Х»

Время: 18:00

Место: Городской культурный центр, Сибирская, 2

Цена: 300 рублей

0+

4. Телемост с Марией Семёновой — российской писательницей, переводчиком, автором исторических романов и научно-популярной энциклопедии «Мы – славяне!»

Время: 14:00

Место: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, Республики, 78/1

Вход свободный

0+

5. Творческий вечер «Сука. Любовь», включающий стихи, живую музыку и перформанс от «Летучего театра»

Время: 19:30 Место: Винный бар «Brunello», Ленина, 39

Цена: 300 рублей

18+

6. Выставки: «Карикатурум. Лицедейство» (16+), «Наедине с Театром» (12+), «Возвращение в Ях» (0+), «Цветы для любимых» (0+), «Семь ликов Яха» (0+)

Время: 10:00 до 17:30

Место: Сургутский художественный музей, 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3 этаж

Вход бесплатный (мастер-классы и экскурсии проходят на платной основе)

7. «Всесоюзный день пионэрии» — beerparty в пионерском формате с ленинским задором, линейкой, галстуками и макулатурой

Время: 20:00

Место: клуб «102db», Маяковского, 12а

Цена: 895 рублей, в пионерском галстуке — 850 рублей, для членов клуба — 750 рублей

18+

8. Акция «Ночь в музее: ночная смена»

Время: 18:00-02:00

Место: Сургутский краеведческий музей, 30 лет Победы, 21/2

Цена: 230 рублей (взрослый билет), 150 рублей (детский билет), 380 рублей (автобусная экскурсия + все экспозиции), 300 рублей (экскурсия в фондохранилище музея)

0+

9. Отчётный концерт студии танцев «Танцующий дом» — «Нам 7 лет!»

Время: 18:00

Место: Сургутская филармония, Энгельса 18 (малый зал)

Цена: 500 рублей (билеты по адресу: 50 лет ВЛКСМ, 4/2, 3 этаж)

0+

Воскресенье, 20 мая

1. Представление в цирке-шапито «Глобус»

Время: 15:00

Место: Югорский тракт, 38 («Сургут Сити Молл»)

Цена: 500-1500 рублей

0+

2. Презентация театральной постановки «Lingua May»

Время: 16:00

Место: КЦ «Порт», Майская, 10

Цена: 20 рублей

0+

3. Концерт авторских песен Виктора Мазура (Одесса)

Время: 20:00

Место: «102db», Маяковского, 12а

Цена: 250 рублей, членам клуба — 102 рубля

18+


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18 мая в 10:35, просмотров: 1326, комментариев: 0


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