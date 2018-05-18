Куда пойти в выходные? // АФИША, СУРГУТ

Пятница, 18 мая
1. Представление в цирке «Глобус»
Время: 19:00
Место: Югорский тракт, 38 («Сургут Сити Молл»)
Цена: 500-1500 рублей
0+
2. Концерт Фёдора Ларюшкина (Ханты-Мансийск)
Время: 20:00
Место: клуб «102db», Маяковского, 12а
Цена: 300 рублей в онлайн-предпродаже (таких билетов всего 50) по ссылке https://vk.cc/7WdPEM и 400 рублей на входе
18+
3. Кавер-вечеринка «AtLast Jazzwomenband»
Время: 20:00
Место: Арт-клуб «Бомонд» ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5
Цена: 1100 рублей
18+
4. Ночь в Музее моста с презентацией выставки «Архивные документы Музея моста», экскурсией по экспозиции «История строительства Югорского моста», викториной, посиделками у костра с видом на реку
Место: Музей Югорского моста АО ГК «Северавтодор», здание дорожно-ремонтного пункта «Югра-Обь» (Левый берег реки Обь)
Время: 18:00-01:00
Вход свободный
0+
5. Концерт кавер-группы #всемпобарабану
Место: Кафе «Tasty», Университетская, 3
Вход свободный
Суббота, 19 мая
1. Открытие концептуальной интерактивной выставки «Тёмная сторона» в рамках акции «Ночь музеев», выступление TimMarley(Екатеринбург), танцевальной студии «YakutZoo» и «Летучего театра»
Время: 20:00
Место: культурный центр «Порт», Майская, 10
Цена: 250 рублей
16+
2. Представление в цирке-шапито «Глобус»
Время: 15:00
Место: Югорский тракт, 38 («Сургут Сити Молл»)
Цена: 500-1500 рублей
0+
3. Хореографическая история #Явнутри от коллектива ансамбля современного танца «Ритм-Х»
Время: 18:00
Место: Городской культурный центр, Сибирская, 2
Цена: 300 рублей
0+
4. Телемост с Марией Семёновой — российской писательницей, переводчиком, автором исторических романов и научно-популярной энциклопедии «Мы – славяне!»
Время: 14:00
Место: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, Республики, 78/1
Вход свободный
0+
5. Творческий вечер «Сука. Любовь», включающий стихи, живую музыку и перформанс от «Летучего театра»
Время: 19:30 Место: Винный бар «Brunello», Ленина, 39
Цена: 300 рублей
18+
6. Выставки: «Карикатурум. Лицедейство» (16+), «Наедине с Театром» (12+), «Возвращение в Ях» (0+), «Цветы для любимых» (0+), «Семь ликов Яха» (0+)
Время: 10:00 до 17:30
Место: Сургутский художественный музей, 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 3 этаж
Вход бесплатный (мастер-классы и экскурсии проходят на платной основе)
7. «Всесоюзный день пионэрии» — beerparty в пионерском формате с ленинским задором, линейкой, галстуками и макулатурой
Время: 20:00
Место: клуб «102db», Маяковского, 12а
Цена: 895 рублей, в пионерском галстуке — 850 рублей, для членов клуба — 750 рублей
18+
8. Акция «Ночь в музее: ночная смена»
Время: 18:00-02:00
Место: Сургутский краеведческий музей, 30 лет Победы, 21/2
Цена: 230 рублей (взрослый билет), 150 рублей (детский билет), 380 рублей (автобусная экскурсия + все экспозиции), 300 рублей (экскурсия в фондохранилище музея)
0+
9. Отчётный концерт студии танцев «Танцующий дом» — «Нам 7 лет!»
Время: 18:00
Место: Сургутская филармония, Энгельса 18 (малый зал)
Цена: 500 рублей (билеты по адресу: 50 лет ВЛКСМ, 4/2, 3 этаж)
0+
Воскресенье, 20 мая
1. Представление в цирке-шапито «Глобус»
Время: 15:00
Место: Югорский тракт, 38 («Сургут Сити Молл»)
Цена: 500-1500 рублей
0+
2. Презентация театральной постановки «Lingua May»
Время: 16:00
Место: КЦ «Порт», Майская, 10
Цена: 20 рублей
0+
3. Концерт авторских песен Виктора Мазура (Одесса)
Время: 20:00
Место: «102db», Маяковского, 12а
Цена: 250 рублей, членам клуба — 102 рубля
18+