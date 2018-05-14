​«Тишина» должна быть в Сургуте

Сообщение не доставлено», — уведомляет смартфон. Стало быть, связаться с фотохудожницей не получится? Ответ оказывается простым и символичным — автор «Тишины» отправилась на поиски… тишины.

«Она уехала в горы», — объясняет Александра Астра, близкая подруга Виктории Стрыгиной не только по духу, но и по творчеству. Именно ее перу принадлежат три эссе о фотоработах, составляющие неотъемлемую часть экспозиции и разделяющие оную на логические части: «Ноктюрн», «Дыхание города», а также «Здесь и сейчас».

Из чего выросла «Тишина»

«Наше знакомство завязалось на работе в Медиацентре, — вспоминает Александра. — Она фотографер, а я журналюга. Мы ходили на мероприятия, общались, и нас связало общее мистическое понимание мира, похожий опыт в различных практиках».

По словам Астры, однажды Виктория рассказала ей истории своих фотографий и тем самым породила желание создать что-то, напоминающее текстовые описания к инсталляциям и картинам в музеях современного искусства. Подобное словесное сопровождение работ, по задумке девушек, должно было помочь «обывателю расширить свое видение предмета искусства посредством объяснения художника».

А еще говорят, что Вика вырезала крошечные копии фотографий, дабы понять, каким образом лучше расположить их на выставке.

«Это единственный случай на моей памяти, когда автор так внимательно и дотошно подошел к размещению своих экспонатов! Она все время говорила, мол, вот здесь надо переместить, а тут — на два сантиметра вправо подвинуть!» — делится администратор культурного центра «Порт».

Неудивительно, что в итоге «Тишина» получилась графичной, емкой, а где нужно — звенящей.

Фото Д. Страхова

Черное и белое. Улицы, фонари, призрачный свет. Корчатся извилистые деревья, стелется дым, а одинокие лестницы томятся в ожидании прохожих. Эта часть выставки похожа на беспокойную юность. Вероятно, каждый молодой фотограф проходит этап увлечения контрастными монохромными кадрами, с помощью которых он хочет заострить элементы обыденности.

«Моему восприятию ближе всего «Ноктюрн», поскольку я сама все-таки тяготею к миру полутонов, образов и тайны, — отмечает Александра Астра. — Когда мир пребывает в пространстве ночи, то он становится совершенно иным — более волшебным, даже если это урбанистический современный Сургут».

Центральный фрагмент «Тишины» выводит зрителя из своеобразного Сумеречья, окуная в радугу городских ландшафтов.

В этой серии фотографий Виктория работает с цветом и формой. Тут геометрия момента сплетается с закоулками воображения, поэтому в очертании заурядного дома вы разглядите профиль, напоминающий лик Стоунхенджа.

Композиция кадров строится так, чтобы передать динамику городской жизни. Оглядывая эту часть экспозиции, вы действительно почувствуете дыхание каменных джунглей и сумеете увидеть красоту в повседневных вещах.

«Здесь и сейчас»

Третья зона выставки состоит из цикла абстрактных черно-белых фотографий. Кто-то видит в них лица, а кто-то — рыб и лягушек. Пожалуй, если первая часть экспозиции навевает мысли о юной меланхолии, то заключительная представляет собой эксперименты состоявшегося взрослого художника. Это зрелость и уход от клише.

От резкости и угловатости объемных работ закружится голова. В какой-то момент вам может показаться, что вы очутились на шахматной доске.

Но играть придется с самим собой.

В тишине.

Дмитрий Страхов, фотограф:

«Выставка разделена на несколько зон. Сначала зритель видит снимки, которые она подметила на улицах города. Это мне близко. Но основная экспозиция — это работы с формой. Вот где раскрывается талант Виктории — она создает, а не только наблюдает!»

Юрий Семенков, заведующий КЦ «Порт»:

«Виктория — очень талантливый фотохудожник со своим стилем и видением. В общественном поле она долго скрывалась за маской репортажника, а художественные фотоработы скромно публиковала только в Instagram, где мы их и обнаружили, восхитились и немедленно предложили сделать выставку, чем, кстати, Викторию значительно удивили.

Да, от бригады «Порта» не скроется ни один талантливый молодой (фото)художник. Если вы талантливы, но очень хорошо скрываетесь, рано или поздно мы все равно придем к вам! Если говорить о новых фотовыставках, то на следующий год мы отыскали еще одного самородка, на этот раз — из Нижневартовска — Романа Гостева. Выставка в «Порту» станет его первой персональной. А уже в сентябре этого года у нас откроется масштабная фотоэкспозиция «Молодые фотохудожники России».