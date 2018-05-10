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​Как пройдет «Ночь музеев-2018» в Сургуте? // ПРОГРАММА

Путеводитель по мероприятиям главного культурного события мая

«Ночь музеев» — акция, приуроченная к Международному дню музеев, позволяющая осмотреть экспозиции ночью, посетить тематические квесты, концерты и творческие занятия. Основная цель — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в них молодежь.

В этом году акция пройдет в России уже в двенадцатый раз — в ночь с 19 на 20 мая. Тема 2018 года — «Шедевры из запасников».

В Сургуте «Ночь музеев» начнется на неделю раньше — 12 мая. Она стартует на площадке Художественного музея. Через неделю, 19 мая, акцию поддержат Сургутский краеведческий музей и культурный центр «Порт». Завершится «Ночь музеев» мероприятиями в галерее современного искусства «Стерх» 20 мая.


Сургутский художественный музей

«Арт Ночь в Художественном» — 12 мая (17.00-23.00)В

В программе акции: посещение выставок музея, семейные викторины, интерактивные экскурсии, мастер-классы сургутских художников, выступления творческих коллективов города. В фонде музея вместе с уникальными древними артефактами из золота, серебра и бронзы и кукольными шедеврами хранятся полотна художников XIX-XX веков: Петрова-Водкина, Коровина, Серова, Куинджи и многих других мастеров.

Сургутский краеведческий музей

«Ночная смена» — 19 мая (18.30 - 02.00)

В год 55-летия Сургутского краеведческого музея программа акции названа «Ночная смена» и посвящается работе музейщиков, их огромному вкладу в сохранение истории нашего Отечества. Горожан ожидает интересная программа: участники акции, знакомясь с историей нашего региона, попробуют себя в роли охотников, рыбаков, строителей острога, первооткрывателей нефтяных месторождений.

Только в эту ночь по единому входному билету предоставляется уникальная возможность посетить все структурные подразделения музея: «Дом купца Г.С. Клепикова», «Купеческая усадьба», «Дом Ф.К. Салманова», «Центр патриотического наследия».

Культурный центр «Порт»

Коллективная выставка «Темная сторона» — 19 мая (20:00-23:00)

Открытие выставки пройдет в концепции игры со светом и тенью с использованием различных флуоресцентных материалов. Помимо презентации проекта, гостей ждет выступление музыкального проекта «Tim Marley» (г. Екатеринбург), специализирующегося на синтезе живой, электронной музыки и вокала, а также перформанс от знаменитого «Летучего театра» и выступление танцевальной студии «YakutZoo».

Галерея современного искусства «Стерх»

Арт-акция «День музеев» — 20 мая (11.00 – 19.30)

В программе мероприятия: открытие выставки «Обское дикое барокко»; арт-занятия (панно «Царь Муксун», браслет из бересты, традиционный оберег ханты – подвеска); интерактивная игровая программа; дефиле, награждение участников выставки, косплей; концерт музыки барокко, необарокко и музыкальное представление «Обское дикое барокко».


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10 мая в 09:25, просмотров: 1851, комментариев: 0


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