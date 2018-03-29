​На флейте водовосточных труб

— Он смешной?

— Забавный…:)

(из диалога о Хико Нацуаки)

Экспериментальное искусство и неординарные артисты давно стали визитной карточкой культурного центра «Порт». На этот раз вниманию сургутян представили творчество мультиинструменталиста из далекой Японии, не желающее вписываться ни в какие рамки.

«Странный! Дисгармоничный! Что это? То ли скрип двери, то ли кузнечику лапку прищемили?»

Первые минуты выступления музыканта ознаменовались смущенным хихиканьем публики.

Однако Хико по-настоящему растопил сердца сургутян непосредственностью, свободой от предрассудков, манерой общения и, конечно, милым «спасьибо».

Освоившись с непривычным форматом и проникнувшись атмосферой, зрители окунулись в необыкновенную музыку японского гостя. Некоторые — честное слово — пустились в пляс, распознав в заморских мелодиях какие-то родные и близкие мотивы. Хико тем временем только успевал менять инструменты: здесь и клавиши, и гармоника, и старенькая калимба, и… нечто, напоминающее трубу от пылесоса.

Кто сказал, что у музыки есть границы? Хико если и слышал о них, то вряд ли собирается существовать внутри оных. Человек-ребенок. Человек-открытая душа. Человек-мир.

«Во Юра дает! Где он все время находит таких музыкантов?» — шепчутся в толпе.

Мы спросили у заведующего КЦ «Порт» Юрия Семенкова — действительно, где?

«Хико нам посоветовал Сергей Летов, который выступал недавно в «Порту», — рассказывает Юрий. — Кстати, по его рекомендации 22 апреля состоится еще один интересный концерт -—испанского арт-рокового гитариста Анхеля Онтальвы, но уже на площадке ЦКиД «Камертон».

Заведующий продолжает: «Хико потрясающий и очень интересный музыкант, его концерт на нашей площадке — большой успех и для культурного центра «Порт», и для города в целом. Его выступление произвело и на публику, и на меня лично очень мощное впечатление!»

Многие посетители в свою очередь поделились своими впечатлениями о концерте в интернете.

«За пару часов я получила море положительных эмоций и вдохновения. Это тот редкий случай, когда тебя заряжает не только музыка, но и сам человек. Это доброта к окружающим, это тепло. Такие люди очень ценны. Музыка же напоминала мне прекрасные пейзажи и сказочные образы. Спасибо за эту неповторимую атмосферу», — написала о мероприятии девушка под ником tori_fox.

Что ж, на этот раз межкультурный мост свел наш город с представителем страны восходящего солнца, и приятно осознавать, что сургутяне открыты всему новому, даже игре на флейте водосточных труб.