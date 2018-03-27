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​Театр — в кадрах

Жизнь сургутских лицедеев в объективе фотографа Альгимантаса Александравичюса

Фото А. Андронова
Фото А. Андронова

«Искусство — вид творческой деятельности человека, который не позволяет никому и никуда закрыть границы», — считает директор Сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая.

Запечатлев бытность нашего храма Мельпомены, вне всяких границ оказался и всемирно известный литовский фотохудожник Альгимантас Александравичюс.

Экспозиция «Наедине с театром», состоящая из атмосферных портретов сотрудников СМДТ, расположилась в стенах Сургутского художественного музея. Однако впервые работы Александравичюса, рассказывающие о жизни сибирских театралов, были показаны в Русском доме науки и культуры в Берлине, где артисты сургутского театра выступали с гастролями в 2017 году.

«Музей и театр, словно две ветви на едином дереве культур, которые пронизывают друг друга живительными капиллярными связями», — отмечает заместитель директора СХМ Ольга Перепечина.

Встречу двух ветвей культур в рамках фотопроекта предопределил международный опыт Сургутского музыкально-драматического театра.

«У нас есть несколько спектаклей, постановок Линаса Зайкаускаса, который является литовским режиссером, но учился у нас в Санкт-Петербурге, — рассказывает Тамара Лычкатая. — Это человек, который возглавлял в свое время очень известный театр в Европе — Паневежский. И сегодня мы имеем выставку Альгиса, заинтересовавшегося нашим театром из разговора с Линасом. Они с ним дружат. Так вот, он приехал к нам и сделал такой подарок театру! Мы ему благодарны. Он безгранично любит Россию. Ему понравился и оказался интересен наш молодой коллектив».

Сам Александравичюс считает, что «во всем мире людей объединяет свет» и что «есть люди, которые сами являются носителями света». По мнению фотохудожника, к ним относятся деятели искусства и культуры.

За годы творческой деятельности литовский фотомастер отобразил на пленке внутренний свет многих культовых личностей: Михаила Жванецкого, Марка Захарова, Беллы Ахмадуллиной, Евгения Миронова, Игоря Моисеева, Михаила Ульянова, Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова и других.

Председатель комитета культуры и туризма Владимир Фризен: «Эта выставка дает возможность заглянуть в глаза актера, не в глаза героя, которого он играет, но в глаза человека, актера без маски. Это уникально — увидеть человека настоящего, заглянуть за ширму».

Приглядевшись к работам Альгимантаса Александравичюса, внимательный зритель почувствует в нем не только фотографа, но и прирожденного психолога.

Недаром критики говорят, что он способен «счищать и убирать пленку обычного» с объекта съемок.

«В жизни она очень веселая! Улыбка не сходит с лица…Как фотографу удалось вызвать в ней такие эмоции?» — шепчутся посетители выставки о портрете актрисы Нины Лисовой, например. На фотографии глаза девушки обволакивают слезы.

За каждым представленным портретом — своя история, свой момент, своя сила. Обыденность может быть необыкновенной. А будни театра — как сама жизнь — веселые и печальные, активные и утомительные, одинокие и семейные, зрелищные и уединенные…

«Я с радостью вспоминаю нашу встречу и совместную работу над созданием портретов, как исторического наследия вашего театра, — признается Альгимантас Александравичюс. — Я рад, что мои работы украшают вашу святыню. Благодарю, что цените мой труд. Сердечно обнимаю всех актеров и работников театра».

Текущий год в Сургутском художественном музее будет посвящен театральному искусству

Депутат Думы ХМАО-Югры Валерий Салахов: «Все чудесно организовали! Когда смотришь в лица, во взгляды — они все настолько разные! И каждый может представить ту или иную картину… Много чего можно увидеть и представить»

Депутат Думы Сургута Виктор Рябчиков: «Меня заинтриговала эта выставка!»

Между тем по итогам сотрудничества с сургутскими театралами фотохудожник выпустил альбом.

«Его фотографии рассказывают всем о том, что такое Сургут и сургутский театр. Это дорогого стоит! — делится искусствовед и директор СХМ Светлана Круглова. — Нужно издавать больше таких фотоальбомов, чтобы рассказывать о нашей России — такой, какая она есть на самом деле. Такие вот лица, спектакли, эмоции — наедине с театром». Приходите побыть наедине с театром и вы.

Кстати: Посетить выставку можно посетить до 20 мая 2018 года. Адрес музея: ул. 30 лет Победы, д. 21/2.

Справка: Альгимантас Александравичюс родился в 1960 году. Детство и юношеские годы провел портовом литовском городе Клайпеде. В 1984 году он переселился в Паневежис. Восемь лет Альгимантас работал тренером по культуризму, а в 1986 году даже тренировал молодежную сборную Литвы. Александравичюс довольно поздно увлекся фотографией, а на сегодняшний день является членом Союза фотохудожников Литвы. Он выпустил более десяти авторских изданий и открыл около 70 персональных выставок. В 2003 году его признали лучшим портретистом Европы (в конкурсе Fuji Euro Press Photo, проводившемся в Осло, Норвегия). В том же году правительством Литовской Республики ему была вручена Премия искусств за весомый вклад в Литовскую культуру. В 2007 году Президент Литовской Республики Валдас Адамкус наградил фотографа орденом «За заслуги перед Литвой». В 2008 году за достижения в художественной фотографии Альгимантасу Александравичюсу вручен орден Рыцаря Нидерландов.


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Сегодня в 17:32, просмотров: 104, комментариев: 0


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