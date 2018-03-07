16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,8011   EUR  70,5299  

​Анонимно — о злободневном

«INKогнито» в «Порту»: в Сургуте открылась выставка художника, скрывающего своё имя и лицо

Фото Ю. Семенкова
Фото Ю. Семенкова

Протест и провокация. Игра формы и цвета. Смелые темы на грани фола. Культурный центр «Порт» представляет вниманию горожан бунтарскую экспозицию анонимного стрит-арт-художника Rino Ink.

Десятки картин, выполненные в различных техниках, повествуют об остросоциальных историях и моментах: будь то случай с ловлей покемонов в храме, притеснение свободы слова, истерия вокруг курса биткоина или культ потребления в обществе.

«Основная идея выставки заключается в том, чтобы показать всем, что стрит-арт — не вандализм и не «детское занятие», а искусство, способное передавать глубокие мысли, освещать современные проблемы и показывать обществу его недостатки», — рассказывает Rino Ink. Предпочитающий скрываться и общаться с миром посредством творчества, он согласился дать комментарий siapress.ru.

На открытии выставки выступили талантливые сургутские электронщики «Duet Oven»

Конечно, у зрителя возникает резонный вопрос: почему художник выбрал путь «без лица». Является ли это, например, попыткой повторить путь знаменитого стрит-арт-гуру по имени Бэнкси?

По словам Rino, он не сравнивает себя с именитым коллегой. «То что он под маской и я под маской — не значит, что мы похожи, — говорит художник. — Пряча лицо, я не пытаюсь быть на кого-то похожим, я пытаюсь показать миру, в котором мы существуем, что под балаклавой может быть не только отрицательный персонаж».

Продолжая тему скрытого лица, автор выставки отмечает, что в экспозицию вошли не все картины. Некоторые оказались, как говорится, too much. «Основная причина того, что они не прошли, наличие у них балаклав, которые были трактованы, видимо, как терроризм, — размышляет Rino. — Но посыл маски — обезличивание, которым я хотел показать, что современному художнику приходится закрывать лицо, чтобы была возможность сказать именно правду, не всегда приятную некоторым личностям или организациям, но правду!»Вообще, акцент на масках прослеживается во всей выставке. Но его можно обнаружить не только в работах художника. В день открытия экспозиции пришедшим раздавались авторские головные уборы. Таким образом Rino буквально предложил посетителям «Порта» поиграть в обезличивание, побывать на «другой стороне».

«Я очень рад, что интересующихся стрит-артом становится больше. Не раз слышал, что для людей эта выставка стала чем-то новым и очень любопытным», — подытоживает художник.

«INKогнито» — возможно, не та выставка, которая придется по душе всем и каждому. Картины, созданные Rino, могут смутить любителей академического жанра, например.

Однако его работы — это прежде всего попытка вступить в диалог с современностью, это горькая самоирония, это осмысление происходящего здесь и сейчас, это дух молодости, который с трудом можно отличить от запаха краски из баллончика...


Мнения:

Максим Яровой, руководитель школы граффити «Гаражи», автор мастер-класса по стрит-арту, проведенному в рамках открытия выставки «INKогнито»:

«Rino Ink— яркий представитель стрит-арта в Сургуте. Приятно, что он не стоит на месте, а в постоянном поиске себя, своего стиля. Мне импонирует, что художник использует различные техники, инструменты, форматы. Многие работы были выполнены на холстах, многие с использованием техник каллиграфии.

На открытии выставки была разновозрастная аудитория. Один из посетителей (примерно 35 лет), уходя под впечатлением, сказал мне: «Я думал, что это уже не дойдет до Сургута!

В городе у молодежи наблюдается повышенный интерес к уличному искусству, и здорово, что в Сургуте есть творческие коллективы, которые формируют неформальное сообщество и поддерживают постоянное общение художников на различных площадках города. Город при этом становится живым для молодежи».

Юрий Семенков, заведующий КЦ «Порт»:

«INKогнито» — очень интересная выставка, выдержанная в лучших традициях стилистики стрит-арта. Тут и остросоциальная тематика работ, и граффити во всю стену, и витиеватая каллиграфия. Дополнительного шарма выставке и ее открытию придает атмосфера таинственности, вызванная тем, что автор скрывает свою личность и работает под псевдонимом.

Rino Ink — талантливый художник. Если он будет продолжать в том же духе, Сургут имеет все шансы обзавестись своим Бэнкси».


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:36, просмотров: 171, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

... а что не то?

... а что не то?
Почему предвыборная агитация 2018 напоминает цирковое представление и театр абсурда
Анастасия Якупова Сегодня в 17:22
105 1
Оплата детского сада средствами из материнского капитала // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Оплата детского сада средствами из материнского капитала // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Из сертификата также можно оплачивать дополнительное, начальное общее, основное общее, среднее-специальное и высшее образование детей
Лилия Сулейманова Сегодня в 14:21
133 0
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой и главный редактор портала СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов встретились в поединке проекта «Вызов»

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой и главный редактор портала СИА-ПРЕСС Дмитрий Щеглов встретились в поединке проекта «Вызов»
Константин Шперлинг Сегодня в 14:19
257 6
Я желаю, чтобы все героини этого прекрасного весеннего праздника всегда помнили о своем главном предназначении, оставались воплощением милосердия и великодушия

Я желаю, чтобы все героини этого прекрасного весеннего праздника всегда помнили о своем главном предназначении, оставались воплощением милосердия и великодушия
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры Сегодня в 10:47
181 0
Не скучно! Нестандартные подарочные сертификаты к 8 марта// РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

Не скучно! Нестандартные подарочные сертификаты к 8 марта// РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Сургутянки выбирают конные прогулки, курсы макияжа и красивые фотографии
Лилия Сулейманова Сегодня в 09:34
517 0
Сергей Безруков: «Открывайте в Сургуте свой детский театр, а мы поможем!»

Сергей Безруков: «Открывайте в Сургуте свой детский театр, а мы поможем!»
Сергей Степанов 06 марта в 17:51
540 0
«На погоду»

«На погоду»
Что на самом деле болит у метеозависимых?
Анастасия Якупова 06 марта в 17:03
486 0
Метеозависимости как таковой не существует

Метеозависимости как таковой не существует
Есть несколько различных явлений, которые принимаются за проблемы, связанные с изменениями погоды
Алексей Водовозов, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист 06 марта в 16:38
438 0
Биотопливо – панацея от нефтяной зависимости? // ВИДЕО

Биотопливо – панацея от нефтяной зависимости? // ВИДЕО
Научный журналист Алексей Паевский выступил в Сургуте с научно-популярной лекцией
Редакция СИА-ПРЕСС 06 марта в 13:45
246 0
​Сударыни! Поздравляю вас с замечательным праздником 8 Марта!

​Сударыни! Поздравляю вас с замечательным праздником 8 Марта!
Чтобы вас любили верно, нежно и надежно, чтобы вас защищали от невзгод, неприятностей и все ваши задачи решали настоящие мужчины!
Юрий Важенин, член Совета Федерации от Югры 06 марта в 12:07
370 0
Статья дня. «Уберите сами»

Статья дня. «Уберите сами»
Как крупным городам справиться со снежными заносами
Михаил Блинкин 06 марта в 09:58
280 0
Вооружаемся, смотрим картины на остановке и поздравляем «Оскароносцев»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Вооружаемся, смотрим картины на остановке и поздравляем «Оскароносцев»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Анастасия Якупова 05 марта в 18:33
511 0
Убрать гонщиков с улиц

Убрать гонщиков с улиц
Участники Ugra Drift Festival о необходимости поддержки автоспорта в Сургуте
Лилия Сулейманова 05 марта в 16:51
1267 22
​Александр Зелинский: «У Сургута есть уникальная возможность получить школу автоспорта»

​Александр Зелинский: «У Сургута есть уникальная возможность получить школу автоспорта»
Наличие специализированной площадки позволило бы развивать такие направления, как картинг, кольцевые гонки, спидвей и другие
Лилия Сулейманова 05 марта в 16:16
632 1
​Концертный репертуар Сургутской филармонии на март

​Концертный репертуар Сургутской филармонии на март
Коллективы и солисты филармонии представят жителям и гостям города восемь концертных программ для взрослых и детей
Пресс-служба Сургутской филармонии 05 марта в 15:25
600 2
Я буду участвовать в таких конкурсах как самый горячий зритель

Я буду участвовать в таких конкурсах как самый горячий зритель
Андрей Трубецкой о конкурсе красоты и таланта «Жемчужина Сургутского района»
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 05 марта в 13:08
556 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика