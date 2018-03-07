​Анонимно — о злободневном

Протест и провокация. Игра формы и цвета. Смелые темы на грани фола. Культурный центр «Порт» представляет вниманию горожан бунтарскую экспозицию анонимного стрит-арт-художника Rino Ink.

Десятки картин, выполненные в различных техниках, повествуют об остросоциальных историях и моментах: будь то случай с ловлей покемонов в храме, притеснение свободы слова, истерия вокруг курса биткоина или культ потребления в обществе.

«Основная идея выставки заключается в том, чтобы показать всем, что стрит-арт — не вандализм и не «детское занятие», а искусство, способное передавать глубокие мысли, освещать современные проблемы и показывать обществу его недостатки», — рассказывает Rino Ink. Предпочитающий скрываться и общаться с миром посредством творчества, он согласился дать комментарий siapress.ru.

На открытии выставки выступили талантливые сургутские электронщики «Duet Oven»

Конечно, у зрителя возникает резонный вопрос: почему художник выбрал путь «без лица». Является ли это, например, попыткой повторить путь знаменитого стрит-арт-гуру по имени Бэнкси?

По словам Rino, он не сравнивает себя с именитым коллегой. «То что он под маской и я под маской — не значит, что мы похожи, — говорит художник. — Пряча лицо, я не пытаюсь быть на кого-то похожим, я пытаюсь показать миру, в котором мы существуем, что под балаклавой может быть не только отрицательный персонаж».

Продолжая тему скрытого лица, автор выставки отмечает, что в экспозицию вошли не все картины. Некоторые оказались, как говорится, too much. «Основная причина того, что они не прошли, наличие у них балаклав, которые были трактованы, видимо, как терроризм, — размышляет Rino. — Но посыл маски — обезличивание, которым я хотел показать, что современному художнику приходится закрывать лицо, чтобы была возможность сказать именно правду, не всегда приятную некоторым личностям или организациям, но правду!»Вообще, акцент на масках прослеживается во всей выставке. Но его можно обнаружить не только в работах художника. В день открытия экспозиции пришедшим раздавались авторские головные уборы. Таким образом Rino буквально предложил посетителям «Порта» поиграть в обезличивание, побывать на «другой стороне».

«Я очень рад, что интересующихся стрит-артом становится больше. Не раз слышал, что для людей эта выставка стала чем-то новым и очень любопытным», — подытоживает художник.

«INKогнито» — возможно, не та выставка, которая придется по душе всем и каждому. Картины, созданные Rino, могут смутить любителей академического жанра, например.

Однако его работы — это прежде всего попытка вступить в диалог с современностью, это горькая самоирония, это осмысление происходящего здесь и сейчас, это дух молодости, который с трудом можно отличить от запаха краски из баллончика...

Максим Яровой, руководитель школы граффити «Гаражи», автор мастер-класса по стрит-арту, проведенному в рамках открытия выставки «INKогнито»:

«Rino Ink— яркий представитель стрит-арта в Сургуте. Приятно, что он не стоит на месте, а в постоянном поиске себя, своего стиля. Мне импонирует, что художник использует различные техники, инструменты, форматы. Многие работы были выполнены на холстах, многие с использованием техник каллиграфии.

На открытии выставки была разновозрастная аудитория. Один из посетителей (примерно 35 лет), уходя под впечатлением, сказал мне: «Я думал, что это уже не дойдет до Сургута!

В городе у молодежи наблюдается повышенный интерес к уличному искусству, и здорово, что в Сургуте есть творческие коллективы, которые формируют неформальное сообщество и поддерживают постоянное общение художников на различных площадках города. Город при этом становится живым для молодежи».

Юрий Семенков, заведующий КЦ «Порт»:

«INKогнито» — очень интересная выставка, выдержанная в лучших традициях стилистики стрит-арта. Тут и остросоциальная тематика работ, и граффити во всю стену, и витиеватая каллиграфия. Дополнительного шарма выставке и ее открытию придает атмосфера таинственности, вызванная тем, что автор скрывает свою личность и работает под псевдонимом.

Rino Ink — талантливый художник. Если он будет продолжать в том же духе, Сургут имеет все шансы обзавестись своим Бэнкси».