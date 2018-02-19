​«ЭтноCode» — в народ!

В каждом из нас дремлет некая сила, некое знание наших коренных традиций, — рассказывает этнофристайлер, искусствовед и певица Кристина Руденченко. — Вы можете рассматривать данное явление как этнокод каждого человека».

Именно этот термин послужил названием для нового оригинального проекта, призванного окрасить традиции прошлого в актуальные тона и приобщить к ним молодежь.

Одним из таких приобщающих мероприятий стала арт-вечеринка «ЭтноCode: Зять, welcome»в культурном центре «Порт», посвященная так называемым тещиным вечёркам — пятому дню Масленицы. Раскрыть тему блинов, тещи и зятя в современном ключе взялись участники «Летучего театра», команда «DUET OVEN», представленная музыкантами Вадимом Ломатченко и Алексеем Кирюхиным, а также фея фольклора из Москвы Кристина Руденченко.

Пляски, песни, прибаутки, частушки да звонкие поцелуи в незамужние щеки. Замиксовать все ингредиенты умелыми руками товарищей-электронщиков. Не забыть впечатлить зрителей очередным неформатным перформансом летучих театралов. Обласкать публику голосом-капелью харизматичной этнофристайлерши. Разбавить милые запевы неожиданным выступлением уличного поэта Валеры Курбанова. Вот вам Масленица для молодых с глубинной фольклорной начинкой.



«Мы действительно ориентируемся именно на молодежь, — делится актер, режиссер и руководитель «Летучего театра» Виктор Евдокимов. — Средства, которые мы используем, связаны именно с их культурой. Мы пытаемся обратить внимание молодежи на то, что можно искать источники вдохновения в каких-то традиционных культурах и все это совмещать с электронной музыкой, современным театром, с какой-то свежей интерпретацией и подачей».



«ЭтноCode» — это сегодняшний взгляд на обычаи. Это проект о культурной самоидентификации. Это ноги в стильных «найках», сами пустившиеся в пляс под крутой электронный бит и текст про оладушки.

«Это, пожалуй, одно из лучших мероприятий за всю, хоть и недолгую, но зато очень насыщенную историю культурного центра, — подытоживает заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков. — В одном проекте собралось множество разнонаправленных, но категорически профессиональных граждан, при этом, склонных к разного рода экспериментам. И все они как детали пазла идеально сложились в один большой «ЭтноCode».



Наблюдая солнечное и благодушное настроение посетителей тёщиных вечерок в «Порту», читая их отзывы в интернете, можно смело констатировать: вопреки поговорке, первый блин у организаторов получился не комом.