«Сургут Экспресс-бэнд» в нашем городе любят: на премьеру новой программы оркестра духовых инструментов перед Сургутской филармонией выстроилась очередь — такого, признаюсь, я еще не видел.

Объяснение простое: артисты представляли оркестровую интерпретацию всеми любимых песен в программе «Легенды русского рока» — казалось бы, номинально беспроигрышной. Впрочем, несмотря на овации и всеобщий восторг, поводов усомниться в беспроигрышности идеи программа предоставила достаточно.

Но сначала — о безусловно позитивных моментах. Конечно, это инструментальные партии оркестра, который уже не первый год доказывает, что ему под силу в своем духе интерпретировать произведения любых жанров и направлений: вот и теперь хиты «Кино», Земфиры, «Сплина», «Наутилуса», получив духовую поддержку, зазвучали мощными гимнами — словно именно в таком статусе и были изначально задуманы. Добавим к музыке филигранный вокал Ростислава Доронина или Юрия Стрельца — и получим практически идеальный концерт с элементами рока, эстрады, едва ли даже не оперы (вернее, чего уж каламбурить, — «Арии»).

Однако вокалисты стали не только сильным, но и слабым звеном программы: на премьере «Сургут Экспресс-бэнд» вывел практически всех своих фронтменов, и надо признать, что многие из них с содержанием не совпали чисто стилистически. Фортепианный кавер на «Звезду по имени Солнце» с вокалом Венеры Батыршиной, более подходящим для оперетты и романсов; «Хочешь?» в версии Лианы Головиной, ориентирующейся скорее не на Земфиру, а на Людмилу Гурченко; наконец, «Полковнику никто не пишет» в интерпретации Александра Залюбича ставшая ответом недавно выступившим на той же сцене «Би-2», которые временами делают каверы на советскую ВИА-классику типа «Снег кружится» и выглядят в них ровно так же неорганично и попросту странно… Как было спето по другому поводу, «Зачем ты поешь мою песню? Мне и так больно». Этих примеров хватило бы на ворох недоуменных рецензий, однако следует признать, что программа была выстроена так, что любой успех (а их тут хватало) затмевал собой спорные моменты. В этом плане с репертуаром повезло уже упомянутым Ростиславу Доронину и Юрию Стрельцу. Первый спел «Дай мне шанс» Николая Носкова и «Аргентина-Ямайка» «Чайфа»; второй, к неутихающему восторгу зала, превосходно исполнил «Беспечный ангел» и «Я свободен» «Арии» и Валерия Кипелова. Здесь достаточно было вокального мастерства: эти песни, в отличие от творений Цоя, Земфиры, Васильева, лишены некоего чрезмерного надрыва, который словно навсегда впечатывает автора в созданное им произведение.

Обращением к теме русского рока «Сургут Экспресс-бэнд» невольно показал, что этот жанр далеко не так прост, как может казаться профессиональному музыканту, с недоумением изучающему несложную партитуру какого-нибудь хита Цоя. Техническая простота здесь восполняется высочайшим уровнем авторизованности, достигнуть которого дано далеко не каждому, даже профессиональнейшему вокалисту. Поэтому «Легенды русского рока» можно отрекомендовать как программу не только беспроигрышную, но и… несколько сомнительную. Впрочем, последний эпитет не отменяет рекомендаций увидеть и услышать ее самостоятельно. В конце концов, ставить оценку волен каждый зритель, и судя по реакции публики, она однозначно положительная.