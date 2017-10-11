Поддали драматизма

«Би-2» с триумфом презентовали свой новый альбом «Горизонт событий» в Сургуте. Довольны остались как хардкорные фанаты, выучившие тексты новых песен, вышедших за неделю до шоу, так и любители «Полковника» и прочего золота: группа не обделила ни тех, ни других.

При этом заметно, что новые песни представлять Леве и Шуре интереснее: под них группа подготовила новое световое шоу с вогнутым панорамным экраном, на котором в лучших традициях Pink Floyd транслировались то специально созданная для альбома апокалиптическая графика, то фрагменты клипов, то происходящее на сцене в реальном времени. Видеоряд, надо сказать, не отвлекал от основного содержания, а дополнял его: так, уже на первом номере, повествующем о трагичной судьбе сбитого летчика, он помог группе достичь нужного уровня драматизма.

Сам альбом, к слову, именно что драматичен, причем драма тут едва ли не впервые у «Би-2» уходит корнями не в любовные проблемы или философские размышления, а непосредственно в повестку сегодняшнего дня. Неслучайно летчик у них торжественно расстрелян не где-нибудь, а над пустыней; а теперь давайте подумаем, над какими средиземноморскими пустынями нынче небезопасно летать. И если кому-то покажется, что это лишь совпадение, то в «Теме века» все сказано более чем определенно: «Чужая проблема теперь будет нашей», — вообще, кстати, эта песня может считаться знаковой для новой программы, ибо именно она дает представление о взглядах и настрое «Би-2», а дальнейшие номера этот настрой объясняют, а кое-где (не без помощи неких актуальных персонажей русского хип-хопа) еще и усиливают накал страстей.

Серьезные, а где и попросту тяжеловесные тексты при этом наложены на дискотечную музыку: сами музыканты не без гордости признаются, что практически весь альбом построен на прямой бочке (хотя ударник Борис Лифшиц на концерте не преминул продемонстрировать, что способен не только на обеспечение танцевального ритма в любой, даже самой трагичной песне).

Однако можно ручаться за то, что зрители этого вообще не заметили. Эмоций от выступления суперзвезды Левы и более чем спокойного и выдержанного Шуры оказалось достаточно, чтобы не анализировать, что и как звучит на сцене. Вместо этого можно было подпевать старым хитам, «расслушивать» новые, размахивать масками на «Лайках», помогать Шуре на «Моем рок-н-ролле», светить фонариками на «Серебре», а по пути домой вспоминать строчки из любимых песен — и удивляться, что среди них уже появились фрагменты новых: в конце концов, «цеплять» слушателя «Би-2» наловчились едва ли не лучше всех наших поп-артистов.