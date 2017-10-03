Фареры — в Сургуте!

В октябре по сложившейся традиции в Сургуте высадится культурный десант с Фарерских островов. Местом дислокации станет Сургутская филармония, которая в 2013 году пригласила на фестиваль «60 параллель» певицу с архипелага Айвер Полсдоттир. Она и прорубила окно из Атлантического океана напрямую в наш северный город.

Кино заморское, фарерское

Итак, что нас ждет в этом году? 20 октября в 19:00 в малом зале Сургутской филармонии Представительство Фарерских островов в России познакомит горожан с фарерским кинематографом. Посмотреть два короткометражных фильма — «Долина» и «Бочка» — можно совершенно бесплатно: достаточно прийти в кассу филармонии и взять пригласительный билет. Кино покажут на фарерском языке с русскими субтитрами.

Два 30-минутных фильма — дело рук молодых фарерских талантов: Хайрикура оа Хейюна, Йоаннеса Ланхоге и Йонфинна Стенберга. Картины отмечены на национальном кинофестивале короткометражных фильмов «Гайтин», который появился в 2012 году вслед за подъемом фарерской киноиндустрии.

Само понятие «киноиндустрия» сравнительно ново для Фарер: здесь пока нет ни киностудий, ни профессиональных школ кино. Все фильмы сняты в естественных условиях и нередко основаны на реальных событиях. В «Долине» и «Бочке» вы увидите великолепные северные пейзажи архипелага, быт, предприимчивость и своеобразный юмор фарерцев — потомков суровых викингов, а также размышления о социальных проблемах, не обходящих стороной ни одно общество.

Кто такой Хайдрик?

Знакомство с творцами из Фарерских островов продолжится 21 октября. В 19:00 в рамках V Фестиваля искусств «60 параллель» в Сургутской филармонии выступит режиссер «Долины» — певец Heiðrik (Хайдрик). На концерте, в котором примет участие Халльдор Свейнссон (фортепиано, Исландия), Хейин Зиска Давидсен (гитара, укулеле, Фарерские острова) и Струнный квартет Сургутской филармонии, музыкант презентует свой последний альбом «Funeral», а также исполнит новые песни, специально написанные для тура по России.

Музыка Хайдрика — это ажурные оркестровые аранжировки, фортепиано, акустическая гитара, укулеле и хрупкий, практически магический голос, который зачастую сравнивают с вокалом Энтони Хегарти из Antony And The Johnsons, Джеффа Бакли и Роя Орбисона. Мягкая и в то же время экспрессивная манера исполнения погружает слушателей в меланхоличную, но не лишенную иронии, вселенную, на создание которой Хайдрика вдохновили джазовые и фолковые исполнители 20-50-х годов прошлого века.

Кто же он такой, этот Хайдрик?

Художник, режиссер, музыкант и обладатель самых различных премий — все это лишь слова, запутавшись в перечислении которых, теряешь основную нить — ту ценность, которую этот талантливый юноша представляет для своей страны — Фарерских острововА о Хайдрике (или Хайрикуре, как они любят поправлять) фарерцы говорят с придыханием: кому-то очень близки его картины, то и дело мелькающие на выставках в национальной галерее искусств, другие восхищены его клипмейкерской работой, ну а третьи души не чают в снятых их земляком короткометражках.

Обычно спокойные и неспешные, жители Фарер занимают заранее места на его концертах. Однако локальные площадки все равно не могут вместить всех желающих, поэтому часть поклонников вынуждена стоять в холлах и даже на лестницах, взволнованно вытягивая шеи и бурно обсуждая между собой происходящее на сцене.

Побывав в самой гуще нарядившейся по случаю толпы, понимаешь — Хайдрик стал новым символом своей страны. И отнюдь не случайно, а заслуженно: его киноленты исколесили мир от Северной Америки до России, польский FONOBO заключил с ним контракт и даже привел на центральное телевидение, а европейские критики рассыпаются в хвалебных рецензиях на недавно вышедший полноформатник «Funeral».

Участие фарерских музыкантов в фестивале стало доброй традицией. За пять лет истории «60 параллели» это будет пятый концерт: так, в 2013 году в Сургуте выступала Айвер Полсдоттир, которая на сегодня уже добилась всемирной известности, позднее — Гури Хансдоттир, Кристиан Блак с группой Yggdrasil и Мариус Зиска.

Сургут и Фареры: культурные связи

«Так случилось, что на огромной Земле на одной параллели оказались Фарерские острова и город Сургут. Но связала два этих северных края не суровая природа и не география. Их связала музыка, — говорит глава Представительства Фарерских островов в Москве Бьерн Куной. — С 2013 года культурные связи между Сургутом и Фарерскими островами становятся все крепче: в различных проектах на Фарерских островах приняли участие сургутская художница Елена Сухова и исполнительница из Лянтора Вера Кондратьева, а в России за это время побывали Айвёр Полсдоттир, Гури Хансдоттир, Кристиан Блак и группа Yggdrasil, Мариус Зиска. В этом году острова в филармонии представит Хайрик о Хейюн. Он не только музыкант, но и режиссёр – автор семи короткометражных фильмов и 19 музыкальных клипов. Поэтому вдвойне приятно, что в этот раз Сургут познакомится также и с киноиндуструией Фарерских островов. Искренне надеюсь, что теперь, когда наши параллели пересеклись, культурное взаимодействие будет углубляться, принося радость и удовольствие народам двух стран!»

Наша Поль

Еще одним символом единения станет то, что 21 октября на сцену филармонии выйдет актриса Сургутского музыкально-драматического театра, лауреат международных конкурсов, участница пятого сезона телепроекта «Голос» на Первом канале Алена Поль.

Алена — неизменный участник практически всех джем-сейшнов с фарерскими музыкантами: она пела джаз вместе с Айвер Полсдоттир, «Звезду по имени Солнце» с Гури Хансдоттир, в 2015 году открывала выступление Мариуса Зиски в Сургутской филармонии, дуэтом с которым исполнила песню Shades. В этот раз вокалистка вновь порадует каверами песен фарерских музыкантов: прозвучит музыка Айвер, Гури, группы Бушта, Тайтура и самого виновника торжества — Хайдрика.