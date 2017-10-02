​Позабавили до смерти

Фестиваль короткометражек, несмотря на неизменное наличие в его программе лент серьезных и даже тяжелых, традиционно воспринимается скорее как увеселительное мероприятие, всего лишь поход в кино с возможностью увидеть сразу десять фильмов, расслабиться и получить эстетическое удовольствие. В этом плане нынешний, уже 11-й для России Manhattan Short оказался неприятным сюрпризом: на сей раз организаторы допустили крен в сторону тяжеловесных тем, мрачной картинки, триллера и хоррора.

Они захватывают с первого момента: лента новозеландского режиссера «Не навреди» открывается кадром с окровавленными руками под краном. Зрителям, решившим, что тем самым достигнута высшая точка нервного напряжения, предстоит обмануться: оно будет нарастать и не отпустит на немногих проходных номерах программы. Так, испанская картина «По ту сторону» оборачивается классическим фильмом ужасов с обязательным скримером в кульминации и неоднозначностью трактовки. Она окончательно уверяет в специфичности нынешнего состава участников фестиваля и мешает расслабиться даже на последующих комедийных Fickle Bickle и «Идеальный день».

Для Manhattan Short в принципе характерны социально-политические ролики, основанные на реальных событиях: ныне за это направление отвечает половина всей программы — британцы с «Надежда умирает последней», итальянцы с «Виола, Франка», латвийцы с «Вперед!», сирийцы с Mare Nostrum и швейцарцы с «В двух словах». В их лентах — драма, трагедия, история борьбы с миром, с самим собой, надежда на лучшую долю. Отчаяние, мрак и страх; даже юмористический характер завершающей программу грузинской ленты «Восемь минут» раскрывается только в самом финале апокалиптического сюжета.

Manhattan Short, который идет в мире вот уже 20 лет, можно считать калейдоскопическим отражением реальности, где находят свое место самые различные, порой причудливые ее грани. Собранные воедино, десять фильмов нынешнего фестиваля свидетельствуют о специфичности сегодняшнего калейдоскопа, в котором большую часть спектра составляют темные цвета. Задача здесь — не позабавить до смерти, а поставить зеркало, констатировать факт: мир в очередной раз изменился не в лучшую сторону, а мы, по сути, находимся в реальности «Восьми минут». Ожидаем, кто в панике, кто — в оцепенении, неминуемого финала: боимся, боремся, находим поводы для нервного веселья и собираем воедино истощавшие запасы оптимизма, надеясь, что в будущем году найдется достаточно фильмов для более светлой и жизнеутверждающей программы.