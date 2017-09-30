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​Один — за всех

Фото Ю. Абдурахмановой
Фото Ю. Абдурахмановой

«Что, уже начинается? Вроде бы еще рано…» — перешептываются зрители. Около сцены материализуется фигура молодого мужчины. Он читает письма воспитанников детдома, адресованные (эфемерным) родителям. Он комкает их. Он выбрасывает их. Он говорит: «Сделайте самолетик» и передает лист девушке из зала.

Люди продолжают заходить и садиться на свободные стулья, недоуменно крутя головами: «Опоздали, что ли

Нет, не опоздали. Приглашенный из независимого театра «Пацаны» актер Сергей Гиренко представляет что-то вроде интерактивного пролога в преддверии основного действа. Да-да, творческие союзы среди театралов — распространенная практика.

«Роль моего персонажа — директора детского дома — в постановке «Белое на черном» родилась буквально накануне, — рассказывает Сергей. — Его задача заключается в том, чтобы до начала основного действия окунуть зрителя в нужную атмосферу. Спектакль эмоционально непрост, поэтому было решено дать людям «парашют» для плавного полета мыслей и более-менее мягкой посадки».

Эмоционально непрост этот вечер не только для зрителей, но и для главного действующего лица — актера «Летучего театра» Виктора Евдокимова. Ему предстоит пронести через себя всю боль, все отчаяние и всю силу духа, которые переполняют сирот-инвалидов в детских домах. Играя конкретного (и реального) персонажа Рубена Гальего с ДЦП, Виктор меж тем создает и тонкий собирательный образ всех брошенных и вынужденных вы-жи-вать детей.

«Мысль сделать этот спектакль возникла в контексте большой задумки — целого полотна работ о поиске человеческой силы, о том, что дает человеку право жить, когда реальность говорит о противоположном, — делится Виктор Евдокимов. — Возможно, когда-нибудь этот спектакль станет частью некоей театральной симфонии на эту тему. Но идея о создании спектакля не моя. Я здесь в качестве исполнителя в большей степени, а инициатор и режиссер — мой отец Юрий Евдокимов».

Виктор держит зал. Он один — за всех. За детей, за нянечек, за учителей. Его декорации — это палки, тряпки, куски, клочки и обрывки. Где та грань безумия и безысходности, за которой кончается страх и начинается смех? Как выползти из тьмы, если ты не знаешь, как выглядит свет? «Белый — цвет бессилия и обреченности, цвет больничного потолка и белых простыней, — восклицает герой спектакля. — Черный — цвет борьбы и надежды!»

Говорят, она умирает последней.

справка: «Белое на черном» — автобиографический роман Рубена Давида Гонсалеса Гальего, опубликованный в 2002 году. Книга повествует в ярких, откровенных и местами шокирующих тонах о жизни больных детей в советских детских домах.

мнение: Александр Евстигнеев, сургутянин:

— Моноспектакль является одной из наиболее сложных постановок театра. Никакой софит, никакая декорация на сцене не прикроет актера, если он не честен со зрителем.

Виктор Евдокимов сумел передать инфантильность и непосредственность главного героя в начале. Мы видим, как он растет, как он внимает все, что дает ему окружающее, затем — как он сопротивляется отлаженной системе того места, где он воспитывается. Хотя финальное событие остается открытым и накаленным, как звук скрипок, играющих на протяжении спектакля, зрителю понятна мысль главного героя, его неизбежность и отсутствие страха взглянуть смерти в глаза.

Мне понравился этот спектакль. Он заставляет ценить свою жизнь и жизнь своих близких чуточку больше, чем час назад, когда я зашел в зрительный зал.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 265, комментариев: 0


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