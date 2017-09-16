​У него холсты в полоску!

«Любителям реализма лучше не приходить», — шутят некоторые посетители выставки. Разумеется, это не так: посмотреть на трогательные и оригинальные работы живописца из Нижневартовска мы советуем каждому. Несмотря на молодой возраст, Иван Демьяненко известен и в столице, и за пределами России.

«Это очень талантливый художник. Мы давно следили за его творчеством, — рассказывает заведующий КЦ «Порт» Юрий Семенков. — И в этом году нам удалось организовать его персональную выставку. Она получилась насыщенной и интересной».

С этим не поспоришь. В экспозиции представлены монументальные живописные работы на холстах, атмосферный видеоарт, а также скульптуры и картины в смешанной технике.

Сюжеты Демьяненко, временами простые и интуитивные, но неизменно — глубокие, периодически норовят передать привет известному живописцу Паулю Клее. А травинки и листочки из гербария, гнездящиеся на картинах Ивана, навевают теплые воспоминания, подобные тем, что вызывает книга Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков».

И пусть кто-то увидит в работах этого самобытного художника «коврик», а кто-то сочтет замысловатые узоры «обоями» — ничего страшного, ведь осмысление таких картин приходит не сразу.

Скульптуры Ивана Демьяненко пронизаны югорской мифологией. Во время интервью siapress.ru художник признался: уезжать покорять большие города он не собирается, а все, что ему нужно для творчества, есть в Сибири. «Здесь же непаханое поле», — смеется Иван Демьяненко. Остается только порадоваться, что у этого поля есть такие пахари! Кроме того, по словам Юрия Семенкова, «Порт» намерен продолжить знакомство сургутян с нижневартовскими художниками. А это значит одно: культурному обмену — быть.

Мнение:

Мария Остапенко, сургутянка:

— Многогранная и красивая выставка! Впечатлили и вдохновили геометрия, композиция, выбор цвета. В каждой работе легко найти то, за что взгляд может зацепиться, а душа — впасть в анабиоз на некоторое время.