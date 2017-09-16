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Широта взглядов

Скоро под крышей Сургутской филармонии вновь соберутся талантливые коллективы из разных уголков планеты, объединенных 60‑й параллелью. В этом году фестиваль искусств обещает порадовать зрителей не только полюбившимися ранее, но и совершенно новыми творческими единицами.

«60 параллель» продлится с 29 сентября по 21 октября. За это время сургутяне смогут посетить семь концертов и — впервые за всю историю проекта — киновстречу. Среди музыкальных направлений в программе фестиваля преобладают классическая и народная музыка, а также джаз, однако представитель любого поколения найдет на «60 параллели» исполнителя, который затронет струны именно его души.

Пятый фестиваль искусств в Сургуте стартует 29 сентября. В этот день можно будет увидеть единственный концерт для самых маленьких в рамках «60 параллели»: в 14.00 на сцене филармонии выступит Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Коллектив из Москвы представит сказку с оркестром «Конек-Горбунок» по мотивам одноименного произведения Петра Ершова. Второй концерт ансамбля под названием «Ты тоже родился в России» состоится в 19.00 того же дня в рамках торжественного открытия фестиваля. Выступления этого коллектива пройдут в рамках программы Министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

Следующий концерт фестиваля приурочен к Международному дню музыки, отмечающемуся 1 октября. В этот день Симфонический оркестр Сургутской филармонии под руководством Станислава Дятлова представит премьеру «Утомленные солнцем». Она посвящена творчеству композитора отечественного кинематографа Эдуарда Артемьева.

7 октября в 19.00 всех желающих приглашают на вечер английской хоровой музыки — концерт Дэнни Гриффина из Анкориджа и хоровой капеллы «Светилен». Сургутяне услышат духовную и религиозную музыку, спиричуэлс, а также композиции из кинофильмов и мультфильмов.

Вечером 8 октября на сцене Сургутской филармонии выступят известный музыкант Денис Шаповалов и камерный состав Симфонического оркестра Сургутской филармонии. В авторском проекте «Музыкальные страсти Дениса Шаповалова» артист проявит себя в трех разных амплуа: виолончелиста, дирижера и ведущего концерта.

Спустя неделю, 15 октября, в большом зале Сургутской филармонии сыграет музыкальная группа UralSib Jazz Project, в состав которой входят лучшие джазовые музыканты Сибири и Урала. Автор идеи концерта — саксофонист, музыкант Сургутской филармонии Егор Тренин.

По сложившейся традиции, гостями фестиваля становятся музыканты с Фарерских островов. На этот раз горожане смогут познакомиться и с фарерским кинематографом. 20 октября зрители увидят два короткометражных фильма: «Долина» режиссера Хайдрика и «Бочка» Йоаннеса Ланхоге и Йонфинна Стенберга. Картины продемонстрируют на фарерском языке с русскими субтитрами.

В последний день фестиваля, 21 октября, вышеупомянутый Хайдрик, являющийся не только режиссером, но и музыкантом, даст концерт, в котором примет участие струнный квартет Сургутской филармонии.

Напомним, за пять лет истории «60 параллели» это будет уже пятый концерт фарерских исполнителей на сцене Сургутской филармонии. Так, в 2013 году на ней выступала Айвёр Полсдоттир, Гури Хансдоттир, Кристиан Блак с группой Yggdrasil и Мариус Зиска.

Кроме того, специальным гостем фестиваля станет участница группы «Тень эмигранта» и фольклорно-этнографического ансамбля «Пинэли» Вера Кондратьева.

Надеемся, вы проведете параллели в своем ежедневнике и обязательно найдете возможность прийти хотя бы на некоторые из перечисленных концертов.

кстати: Фестиваль «60 параллель» с недавних пор проходит не только в Сургуте, но и в Ханты-Мансийске на площадке КТЦ «Югра-Классик». В этом году первый концерт состоится 27 сентября.

А ещё в этом году, 29 сентября, в Сургутской филармонии откроют XV юбилейный сезон. 4 января 2018 года филармонии исполняется 15лет.

справка: Фестиваль искусств «60 параллель» — проект Сургутской филармонии и своего рода творческий бренд Сургута. Фестиваль «60 параллель» стал лауреатом Всероссийского конкурса в области событийного туризма, организованного в рамках V Всероссийской открытой Ярмарки событийного туризма Russian open Event Expo (номинация «Культура»). Кроме того, этот проект признан «Национальным событием — 2017» в федеральном проекте EventsInRussia.com, инициированном Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму. За пять лет «60 параллель» познакомила жителей Югры с творцами из США, Эстонии, Швеции, Финляндии, России и с Фарерских островов.


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16 сентября в 10:31, просмотров: 771, комментариев: 0


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