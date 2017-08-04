Сургутяне окунулись в культурный отдых на Морском фестивале

Культурный центр с символическим названием «Порт» во второй раз стал пристанищем для Морского фестиваля — опен-эйра, приуроченного ко Дню военно-морского флота России. В один день и в одном месте горожане могут услышать разнообразных музыкантов, посетить множество любопытных мастер-классов и сделать памятные кадры в тематических фотозонах.

В этом году участников фестиваля радовала музыка Розалии Каримовой, Antorio и группы TheFarSide. Мастера учили всех желающих ручной лепке изделий из глины и латинским танцам. Кроме того, можно было заняться йогой, попробовать себя в роли флориста, создать магнит в виде якоря или отправить в плавание собственный арт-корабль.

«Второй Морской фестиваль по сравнению с первым прошел с ощутимо большим размахом, — рассказывает организатор мероприятия Юрий Семенков. — Состоялось около десяти мастер-классов, три живых музыкальных выступления, было организовано множество симпатичных фотозон». В этом году на фестивале побывало порядка полутысячи человек. «Нами получено множество положительных отзывов от посетителей, и все как один просят больше подобных мероприятий, — отмечает Юрий. — Так что, конечно же, мы будем продолжать. В следующем году планируем, например, помимо прочего, привезти иногороднего хэдлайнера».

Культурные опен-эйры, подобные Арт-пикнику или Морфесту, принимаются сургутянами на ура. Нужно больше таких мероприятий, уверены они. Локальные и насыщенные события на свежем воздухе — идеальный формат досуга для всей семьи.