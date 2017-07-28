В Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась презентация книги «Сургутское сплетение. Штрихи сургутских времен и судеб».

Книга представляет собой второе, переработанное издание сборника художественных очерков об истории Сургута. Издана при поддержке Открытого Акционерного Общества «Сургутнефтегаз» к 40-летию создания предприятия.

Очерки, представляющие собой причудливое переплетение размышлений, воспоминаний о трудовых буднях и семейных радостях, исторических сведений о становлении Сургута начиная с момента его основания и до нынешних дней, — это авторское повествование о важных событиях города и связанных с ним судьбах людей. Книга так и называется — «Сургутское сплетение».

Фото Алексея Федулова

Это книга о тех, кто родился и прожил здесь всю жизнь, и тех, кто приехал писать свою сургутскую историю, сплетая свою судьбу с историей города, — о сургутянах, жителях города — и старинного, и современного одновременно. Именно к таким людям относятся авторы книги, судьба которых не просто связана с городом на протяжении нескольких десятилетий. Ими внесен большой вклад в становление и развитие нефтяной отрасли города, округа, прославленного предприятия.

Геннадий Борисович Проводников — коренной сургутянин, представитель знаменитого рода Проводниковых. Признанный ученый, кандидат технических наук. Один из первых специалистов-технологов и рационализаторов в Западной Сибири, принимал участие в освоении месторождений новым методом кустового наклонно-направленного бурения. Запатентовал химический реагент СПК, за что в 1991 г. получил серебряную медаль ВДНХ. Имеет звания «Почетный нефтяник ПО «Сургутнефтегаз», ветеран труда ПО «Сургутнефтегаз» и Ханты-Мансийского автономного округа.

Его соавтор, Юрий Завельевич Цырин — доктор технических наук, удостоен званий «Заслуженный изобретатель РФ» и «Почетный нефтяник», награждён медалями ВДНХ СССР. Более 40 лет работал в отраслевой науке, из них около 25 – руководил научными лабораториями НПО «Буровая техника» (Москва). В настоящее время Юрий Завельевич проживает в Нью-Йорке (США), но свое присутствие на презентации он обеспечил, прислав видеообращение к гостям. «Для меня, ученого из Москвы, Сургут был местом бесчисленных и долгих командировок в течение 30 лет, и стал моим любимым городом, тем уголком земли, где я самоутверждался как ученый и изобретатель, где нашел верных друзей и единомышленников» – с теплотой говорит Юрий Завельевич о Сургуте.

25 июля встретиться с новой книгой и ее авторами пришли друзья и родные автора, ветераны и работники крупнейшего предприятия города «Сургутнефтегаз», представители городской Администрации, работники библиотек и музеев, журналисты, старожилы города Сургута. Особым гостем презентации стал отец автора книги Борис Андреевич Проводников — «легенда Сургута», ветеран, участник Великой Отечественной войны.

Присутствующих интересовал вопрос, почему автором книги указан Югрий Провицин? От его имени и ведется повествование: «В «Сургутском сплетении» раскрываются штрихи долгой и весьма непростой истории Сургута до нынешних дней, когда этот прекрасный, впечатляющий город признается нефтяной столицей России».

На самом деле имя на обложке книги является общим литературным псевдонимом двух авторов, который стал отражением замысла и названия книги. «Югрий Провицин» — это тоже «сургутское сплетение». Геннадий Проводников и Юрий Цырин таким образом выразили свое отношение не только к совместному авторству — каждый из них создал для книги несколько самостоятельных очерков, но и к общности судеб, которые тесно переплелись и неразрывно связаны с одной большой и славной судьбой – Сургута и «Сургутнефтегаза».

«Сургутское сплетение» — это переплетение богатейшей истории Сургута со взлетами и падениями, витками истории и закономерностями, с историей конкретных людей, семей, которые встали здесь на ноги, совершали подвиги и открытия или просто честно трудились каждый на своем рабочем месте.