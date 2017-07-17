Лица нефтяной столицы

25 июля, в 17 часов в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится презентация книги «Сургутское сплетение. Штрихи сургутских времен и судеб». Авторы книги — Геннадий Проводников и Юрий Цырин.

Книга представляет собой второе, переработанное издание сборника художественных очерков об истории Сургута Издана при поддержке ОАО «Сургутнефтегаз» к 40-летию создания предприятия.

Судьбы обоих авторов тесно связаны с деятельностью сургутских нефтяников. Общий литературный псевдоним авторов книги — Югрий Провицин, от его имени и ведется повествование: «В «Сургутском сплетении» раскрываются штрихи долгой и весьма непростой истории Сургута до нынешних дней, когда этот прекрасный, впечатляющий город признается нефтяной столицей России. Каждый очерк в книге — правдивое и взволнованное авторское повествование о событиях и судьбах людских». 27 очерков, содержащихся в книге, посвящены истории Сургута и рода Проводниковых, жизни сургутян в донефтяные годы; становлению, развитию и перспективам института НИПИнефть, «Сургутнефтегаза», касаются судеб некоторых выдающихся сургутян — Аркадия Знаменского, Геннадия Райшева, Фармана Салманова, Владимира Богданова и других.

Геннадий Борисович Проводников — коренной сургутянин, родился 11 декабря 1946 г. Окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин». Свою трудовую деятельность начал в Сургуте помощником бурильщика, дорос до заместителя главного технолога. Наботал начальником экспедиции в Когалым­ской ЭГЭБ.

Один из первых специалистов-технологов и рационализаторов в Западной Сибири, принимал участие в освоении месторождений новым методом кустового наклонно-направленного бурения. С 1986 г. по 2010-й работал в СургутНИПИнефти. Начинал с должности зав.лабораторией, затем возглавил НИО строительства и эксплуатации скважин, стал главным специалистом. Занимался научно-исследовательскими работами, связанными с совершенствованием буровых растворов, спецжидкостей для заканчивания скважин и на их основе технологий строительства скважин. Запатентовал химический реагент СПК, за что в 1991 г. получил серебряную медаль ВДНХ. Кандидат технических наук, имеет звания «Почетный нефтяник ПО «Сургутнефтегаз», ветеран труда ПО «Сургутнефтегаз» и Ханты-Мансийского автономного округа.

Юрий Завельевич Цырин — выпускник Московского нефтяного института. Более 40 лет работал в отраслевой науке, из них около 25 лет руководил научными лабораториями НПО «Буровая техника» (Москва). Доктор технических наук, удостоен званий «Заслуженный изобретатель РФ» и «Почетный нефтяник», Имеет ок.250 научных трудов и изобретений, автор повестей, сборников рассказов и стихотворений. В течение тридцати лет многажды бывал в Сургуте, искренне полюбил его и его жителей.