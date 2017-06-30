Пятерка по литературе. Книги для души и ума от кандидата философских наук Сергея Богдана

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях.

Сегодня о своих любимых книгах рассказывает старший преподаватель в СурГПУ, кандидат философских наук Сергей Сергеевич Богдан.





1. Федор Михайлович Достоевский. «Братья Карамазовы»

Книга для души и для ума на все времена. Достоевский не дает однозначных ответов, не делит мир и поступки своих героев на черное и белое: он заставляет думать и делать выбор самого читателя, погруженного в полифонию глубоких и очень живых психологических образов. Книга не оставляет тебе шансов быть в стороне, ты обречен переживать и проживать жизнь с каждым героем, одновременно открывая в себе что-то новое.

2. Карл Саган. «Наука как свеча во тьме»

Это гимн познавательным возможностям человека от всемирно известного популяризатора науки, гуманиста и скептика. Эта поэзия рациональности позволяет нащупать тонкую грань между легковерием и догматичным критицизмом. Саган не просто расширяет твои представления о научно-технических достижениях человечества: он пробуждает в тебе исследовательскую жилку и открытость всему новому, показывает преимущества научно-скептического типа мышления.

3. Виктор Франкл. «Сказать жизни Да!» Это маленькая жизнеутверждающая книга об огромной силе духа, о любви, поиске смысла жизни, свободе и ответственности, написанная человеком, пережившим ужасы концентрационных лагерей и не утратившим человечность.

4. Владимир Познер. «Прощание с иллюзиями»

Автобиографии Познера — это история трех стран (России, Франции и США) ХХ века, написанная живым языком сквозь призму личных откровенных воспоминаний человека, настоящего интеллектуала, обладающего острым и критичным умом, тонким юмором и романтичной натурой, с высоким уровнем не только профессионализма, но и собственного достоинства.

5. Аркадий Аверченко. «Развороченный муравейник» и «Подходцев и двое других» Сатирическая проза Аверченко — это атмосфера доверительного, душевного разговора с читателем, наполненная изящным юмором, интересными наблюдениями о поступках и характерах людей, живущих в России начала ХХ века. Эти образы порой утрированы, но всегда понятны и близки, что делает их актуальными до сих пор. Читающего Аверченко легко идентифицировать по не сходящей с лица легкой улыбке, переходящей порой в откровенный хохот.