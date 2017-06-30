50 оттенков Севера

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​Выставка «Арт-Сургут»: вся палитра местных художников под одной крышей

Фото А. Слинько
Фото А. Слинько

С начала июня все жители Сургута могут посетить выставку мастеров нашего города, открывшуюся в стенах галереи современного искусства «Стерх». Для экспозиции предоставили свои творения пятьдесят художников и дизайнеров. Под одной крышей гармонично разместились работы как профессиональных художников, так и творцов без специального образования.

Посетители выставки «Арт-Сургут» имеют возможность лицезреть не только картины, выполненные в разных техниках, но и необычные скульптуры.

Начинается экспозиция с картины сургутского живописца Виктора Амосова «Весна идет». Своей цветовой гаммой полотно напоминает картину «Вечерний звон» известного художника-передвижника Исаака Левитана. На работе изображена юная девушка-весна, а за ней слияние двух эпох. «Это город из фантазии, — делится художник. — Мне захотелось изобразить старинный храм, но чтобы и современный город тоже был. Если присмотреться, вдали острова есть современное здание». Также Виктор Алексеевич признается, что вынашивал идею этой картины более двух лет.

Неважно, какая техника в искусстве вам нравится больше, любой ценитель найдет на этой выставке то, что придется по душе именно ему. Это может быть и оригинальной формы керамический сосуд, сделанный Алексеем Филатовым, и «акварельный уголок» с картинами живописца Александра Александрова, а, может быть, вам понравится самобытное «Дерево» Елены Артемьевой.

Работы А. Александрова

Одного юного посетителя выставки привлекло, как он выразился, одеяло. На самом деле это панно Жанны Щербаковой под названием «Райский сад»На нем в лоскутной технике изображено дерево в строгом геометрическом стиле.

Главное достоинство этой выставки — многообразие.

Все работы настолько интересны и уникальны, что напрашивается вопрос: откуда же авторы выставки черпают бесчисленное количество идей? «Жизнь вдохновляет! — отвечает Виктор Амосов. — Я жив и рад этому».


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Сегодня в 14:02, просмотров: 69, комментариев: 0


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