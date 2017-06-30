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Пятерка по литературе. Золотая классика от декана филологического факультета СурГПУ Дмитрия Ларковича

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях.

Сегодня о своих любимых книгах рассказывает декан филологического факультета СурГПУ Дмитрий Владимирович Ларкович.

1. Гомер. «Одиссея»: поэма о неистребимой потребности человека возвращаться в свой дом, возвращаться после жизненных скитаний, поисков и сомнений к самому себе, к своей сути. Это — первоисточник всей европейской и русской литературы. Это — основа основ, над которой время не властно.

2. Данте Алигьери.«Божественная комедия»: поэма о вечной, всепобеждающей любви, о стремлении человека к идеалу, недосягаемым вершинам Совершенства. Основная мысль в том, что, как только прекращается наше движение к жизненным высям, начинается падение и гибель.

3. Александр Сергеевич Пушкин. «Евгений Онегин»: роман о мнимой и подлинной свободе, о возможном, но несостоявшемся счастье, о любви, полной тревог, радостей, разочарований и самоотречений, о смысле жизни, обретение которого может наступить слишком поздно, о нас с вами — дорогие читатели!

4. Фёдор Михайлович Достоевский. «Братья Карамазовы»: все живущие на земле связаны братскими узами, связаны общей судьбой и общими ценностями, но далеко не все готовы это признать и принять. Мы все очень разные, но все же рано или поздно мы начинаем понимать, что «каждый из нас,несомненно,в ответе за всех и за вся на земле». И ещё: у человека всегда есть возможность исправить все его жизненные ошибки. Или не все?

5. Михаил Александрович Шолохов. «Тихий Дон»: русская версия «Иллиады» и «Одиссеи» под одной обложкой. Яркая картина мировой катастрофы: хаос, кровь, смерть, разруха, распад человеческих связей, утрата жизненных ориентиров... А на фоне этого любовь, верность, милосердие, нежность и великодушие... Ничто не в силах истребить человеческое в человеке!


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Сегодня в 13:46, просмотров: 76, комментариев: 0


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