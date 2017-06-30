​Море зовет!









«Употреби текущее время так, чтобы в старости не корить себя за молодость, прожитую зря»

(Д. Боккаччо)

Занятые в потоке ежедневных дел и забот, мы воспринимаем мир как нечто обычное, не успевая наслаждаться прелестями жизни. Как правило, если нас чего-то лишают, то мы сразу начинаем ценить то, что потеряли. Но тогда возникает вопрос: «Зачем ждать, если можно жить здесь и сейчас? Радоваться каждому прожитому дню и совершать поступки, которые сделают нас счастливее?» Ответы на это дает вышедший недавно в прокат фильм «Весь этот мир» режиссера Стеллы Меги.

Коротко о главном

К сожалению, не все люди, которые хотят увидеть мир, могут себе этого позволить. Вот и главная героиня Мэдди в свои 18 лет ни разу не выходила за пределы дома. Девушка заперта в четырех стенах под присмотром матери и врачей. Героиня серьезно больна: у нее тяжелая форма комбинированного иммунодефицита, более известная, как «синдром мальчика в пузыре» — одним словом, аллергия на мир. Прогулки, встречи с любимыми друзьями, путешествия — все, что для нас нормально — для нее попросту невозможно. Мэдди окружает лишь ее белая комната, белая мебель и такие же белые стеллажи с книгами. Связь с внешним миром осуществляется с помощью компьютера, мамы и медсестры Карлы. Всю жизнь Мэдди была прилежной ученицей и хорошей дочкой. Заполняя свое свободное время книгами, она поселила в своей душе мечту — увидеть море. Именно желание увидеть море руководит поступками героини на протяжении всего фильма. Благодаря соседу по имени Олли девушка понимает, что вся ее жизнь — сплошные серые будни. Мать запрещает общаться ей с молодым человеком, что и ставит точку в выборе девушки. «Самый большой риск — не рисковать» — и Мэдди решает рискнуть.

Этот кинофильм накрывает волной эмоций с головы до пят. Он настолько непредсказуем и запутан, что держит зрителей в неведении до самого финала. Сюжетная развязка фильма напоминают культовую картину под названием «Шоу Трумана». Хорошая актерская игра создает ощущение, будто ты сам находишься в центре событий кинофильма. «Весь этот мир» представляет собой метафору: все мы заперты в своих личных четырех стенах, но не каждый осмеливается открыть дверь и шагнуть в пустоту неизвестности

В итоге

Этот фильм однозначно напоминает одну из подростковых мелодрам в духе картины «Виноваты звезды». Однако он универсален и будет понятен людям любого возраста и пола. Мужчины найдут в нем вдохновение на безбашенные поступки, а женщины как всегда убедятся, что любовь способна творить чудеса.

Кстати, в российском прокате «Весь этот мир» собрал 616 271 долларов.