16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,0855   EUR  67,4993  

​А ну его в болото!

Новая выставка в «Стерхе» расскажет все о топях, няшах и трясинах Юганского заповедника

Фото А. Слинько
Фото А. Слинько

В этом году заповедной системе России исполняется 100 лет. Кроме того, 2017-ый объявлен годом особо охраняемых природных территорий. Галерея современного искусства «Стерх» не упустила эти факты из внимания и представила сургутянам «Удивительный мир болот» — новую экспозицию Юганского заповедника.

На выставке можно увидеть фотографии растений и животных, обитающих на территории Юганского заповедника. Также посетителям предлагают посмотреть фильм, который снимался на протяжении нескольких лет сотрудниками заповедника.

Выставка не имеет возрастных ограничений. Особенной популярностью экспонаты Юганского заповедника пользуются у детей. «Понравилось все! Особенно фильм про болото и птичек», — делится восьмилетний Данил из группы пришкольного лагеря МБОУ СОШ №1, посетившей выставку. А семилетняя Вика крайне рада тому, что ей удалось потрогать настоящие рога. Педагог учреждения Галина Урбанас признается, что в «Стерх» они с детьми наведываются частенько. Совсем недавно они посетили выставку «Арт-Сургут» и остались довольны.

«Удивительный мир болот» — это увлекательное путешествие в мир дикой природы родного края.

Справка: Юганский заповедник общей площадью 648636 га находится в центре Западной Сибири, в бассейне реки Большой Юган. Заповедник создан с целью сохранения в естественном состоянии среднетаежной флоры и фауны, изучения в них естественного течения природных процессов и явлений, разработки научных основ охраны природы.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:52, просмотров: 116, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства

Сургутская неделя. В летнем Сургуте доминирует тема красоты и благоустройства
Ну вот, наконец, и лето. В связи с этим – долгожданный почти пляж, сиречь место отдыха на Сайме, оборудованное по последнему слову отошедшего в ипостась зодчества.
Олег Владимиров Сегодня в 10:54
88 0
Прямая — не вывела. Читателям siapress.ru разговор президента с народом оказался не очень интересен // ИНФОГРАФИКА

Прямая — не вывела. Читателям siapress.ru разговор президента с народом оказался не очень интересен // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:49
113 0
Мы попросили администрацию Сургута дать нам место для размещения домиков национальных общественных организаций

Мы попросили администрацию Сургута дать нам место для размещения домиков национальных общественных организаций
В городе вообще должно быть больше рекреационных зон - парков, скверов, иных площадок для отдыха, в которых людям можно было бы отдыхать душой и телом.
Рафаиль Ульбеков, глава национально-культурной автономии татар в Сургуте Сегодня в 10:21
118 0

Организаторы тюменской «Гонки героев» ожидают не менее 1000 участников, включая африканский взвод
В этом году году участников ждет обновленная восьмикилометровая трасса и свыше 25 препятствий.
Никита Шаганенко 29 июня в 18:49
391 0
В Сургуте скоро появится новый формат жилья – «городская деревня»

В Сургуте скоро появится новый формат жилья – «городская деревня»
Она займет весь 35А микрорайон и станет уникальным для Сургута жилым комплексом.
Лилия Сулейманова 29 июня в 16:38
888 8
Мнения разошлись — читатели siapress.ru очень по-разному оценили первый год работы Вадима Шувалова // ИНФОГРАФИКА

Мнения разошлись — читатели siapress.ru очень по-разному оценили первый год работы Вадима Шувалова // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 29 июня в 15:29
699 0
Татьяна Николаевна — молодец. Читатели siapress.ru позитивно оценили работу Османкиной в администрации Сургута// ИНФОГРАФИКА

Татьяна Николаевна — молодец. Читатели siapress.ru позитивно оценили работу Османкиной в администрации Сургута// ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 29 июня в 11:21
569 0
Поток стали из Тюменской области в Югру и на Ямал увеличится

Поток стали из Тюменской области в Югру и на Ямал увеличится
Завод «Электросталь Тюмени» планирует нарастить объемы производства металлопроката в полтора раза.
Никита Шаганенко 28 июня в 13:44
439 1
Куда эти подростки пойдут? Сами знаете...

Куда эти подростки пойдут? Сами знаете...
В МАУ «Наше время» не хватает мест для всех желающих
Мария Ост 28 июня в 10:27
633 0
Статья дня. ​Охрана России и поиски корня бед

Статья дня. ​Охрана России и поиски корня бед
Любые мессенджеры, социальные сети и СМИ сами по себе никак не могут быть ни причиной, ни движущей силой революции, как не могут ими быть иностранные агенты, общественные активисты, джинсы, жвачка и рок-музыка.
Федор Крашенинников, политолог 28 июня в 09:57
497 0
Глоток свежего воздуха

Глоток свежего воздуха
Арт-пикник в Сургуте: спляши кубинский танец да слепи горшочек на культурном open-air
Надежда Макаренко 27 июня в 17:44
912 0
​Детям — не игрушки

​Детям — не игрушки
«Главная цель нашей выставки заключается в том, чтобы показать: авторская кукла — уникальное произведение искусства, созданное для коллекционирования и художественного созерцания, но никак не для игры»
Анастасия Спатаренко 27 июня в 15:51
678 1
Прощай, ларёк: на Республики снесли очередной обшарпанный остановочный павильон

Прощай, ларёк: на Республики снесли очередной обшарпанный остановочный павильон
Владлена Сурова 27 июня в 15:56
911 3
До конца лета доллар может подорожать до 61-62 руб

До конца лета доллар может подорожать до 61-62 руб
А вот нефть упала временно и скоро вернется на прежний уровень
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 27 июня в 13:52
600 0
Выбираем жилье с Брусникой

Выбираем жилье с Брусникой
Ангелина Калугина 27 июня в 12:28
655 0
В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов

В Тюмени начали производить твердые сыры южноитальянских сортов
Сорта Апеннинского полуострова лучше всего подходят для сибирских гурманов.
Никита Шаганенко 26 июня в 16:29
859 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика