​А ну его в болото!

В этом году заповедной системе России исполняется 100 лет. Кроме того, 2017-ый объявлен годом особо охраняемых природных территорий. Галерея современного искусства «Стерх» не упустила эти факты из внимания и представила сургутянам «Удивительный мир болот» — новую экспозицию Юганского заповедника.

На выставке можно увидеть фотографии растений и животных, обитающих на территории Юганского заповедника. Также посетителям предлагают посмотреть фильм, который снимался на протяжении нескольких лет сотрудниками заповедника.

Выставка не имеет возрастных ограничений. Особенной популярностью экспонаты Юганского заповедника пользуются у детей. «Понравилось все! Особенно фильм про болото и птичек», — делится восьмилетний Данил из группы пришкольного лагеря МБОУ СОШ №1, посетившей выставку. А семилетняя Вика крайне рада тому, что ей удалось потрогать настоящие рога. Педагог учреждения Галина Урбанас признается, что в «Стерх» они с детьми наведываются частенько. Совсем недавно они посетили выставку «Арт-Сургут» и остались довольны.

«Удивительный мир болот» — это увлекательное путешествие в мир дикой природы родного края.

Справка: Юганский заповедник общей площадью 648636 га находится в центре Западной Сибири, в бассейне реки Большой Юган. Заповедник создан с целью сохранения в естественном состоянии среднетаежной флоры и фауны, изучения в них естественного течения природных процессов и явлений, разработки научных основ охраны природы.