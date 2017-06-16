​Графичное забытие: история душевной боли

— Здравствуйте, Наташа! Давайте знакомиться. Я ваш муж!

Такой неожиданной репликой начинается спектакль «Другой человек» сургутского независимого молодежного театра «Пацаны», поставленный по одноименной пьесе Петра Гладилина.

«Другой человек» — это история о двух уставших, несчастных душах. В центре внимания — недовольная своей жизнью девушка Наташа (в исполнении актрисы Дарьи Дзюненко). Богатые родители, избаловавшие с детства главную героиню, умерли, а пьяница-муж зарабатывает гроши и изменяет, оборванные и грязные дети вечно визжат и не слушаются. Злость и непримиримость заставляют главную героиню изменить своему главному принципу — «силой ничего не изменишь к лучшему, только терпением, лаской и любовью», она становится жестокой и избивает мужа и детей. Ужас происходящего и постыдность положения приводят к тому, что героиня спектакля забывает эпизоды своей жизни.

Вспомнить свое прошлое и осознать настоящее Наташе помогает второй герой пьесы, образ которого воплотил на сцене актер Сергей Гиренко. Его персонаж — настолько загадочный и подчас настолько странный мужчина, что зрители начинают сомневаться в его существовании. Все карты раскрываются в самом финале постановки — мы узнаем, кто герои друг другу на самом деле и что связывает их долгие годы.

Эта напряженная история показана с помощью небольшого количества декораций. Сцена накрыта белым полотном, на нем — раскладушки. Передвигая их, ставя друг на друга, сгибая и переворачивая навзничь, актеры будто бы трансформируют раскладушки в другие предметы: стены коридора, горки, кресла, ширму, машину, домик, лодку. Также актеры работают на сцене с мячами, трубой, бутылкой, листом бумаги — весь реквизит белого цвета. Такая условность постановки позволяет до конца действа сохранить главную интригу.

Спектакль «Другой человек» визуально очень контрастный и графичный: на белом сценическом пространстве актеры, одетые в черные костюмы, выполняют много элементов пластики (в начале — акцентный танец, а далее различные хореографические поддержки). Сочетание черных фигур на белом фоне придают спектаклю особую красоту.

Постановка молодежного театра «Пацаны» была с интересом встречена публикой, в том числе и зрителем, искушенным театром:

Виорика Виноградова, актриса театра актера и куклы «Петрушка»: «Запоминающийся своим стилем и особенной атмосферой спектакль. Отдельно хочется сказать спасибо актерам, которые создали очень убедительные образы, что позволяло с интересом наблюдать за их воплощением и развитием на сцене. Также хочу отметить музыкальное оформление, которое очень точно поддерживало и накаляло атмосферу спектакля».

Александра Гринченко, студентка отделения народно-художественного творчества колледжа русской культуры им. А.С.Знаменского: «Я видела много спектаклей, но этот задел меня до глубины души. Интрига в спектакле делает его еще более интересным. Самый запоминающийся для меня момент — когда главная героиня узнала про то, что у нее есть дети. Актеры прекрасно справились со своими ролями».

Семен Сиромаха, актер творческой лаборатории «Театра-студии «Кулисы» («Городской культурный центр»): «Я был поражен! С самого начала и до конца спектакль держал в благоговейном напряжении. Пластика, загадочная атмосфера, неподдельные эмоции актеров представили в совокупности живую картину».

Валентина Видина, заместитель директора по УВР Детской школы искусств № 1: «Театр «Пацаны» неожиданно удивил спектаклем «Другой человек». Очень порадовали костюмы и сценография спектакля. Молодые актеры были органичны в своих образах. Главная героиня очень хорошо и профессионально двигалась — вся ее пластика чутко передавала суть образа. Хочется пожелать театру новых творческих открытий. Приятно отметить, что в городе появились наряду с муниципальными театрами и независимые».

На городском фестивале «Театральная весна — 2017» спектакль «Другой человек» занял первое место в старшей возрастной группе, актриса Дарья Дзюненко была удостоена сразу двух наград за актерскую работу — от жюри фестиваля и лично от директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой.