​И Кремль обомлел

«Никто не мог рассчитывать, включая нас самих, что восьмитысячный зал Кремлевского дворца встанет в едином порыве», — рассказывает худрук и режиссер народного театра пластики и пантомимы «Гротеск» Сургутского государственного университета Виктор Проскуряков. Коллективу в составе югорской делегации довелось выступить на гала-концерте 25-й Всероссийской студенческой весны в Москве.

Казалось бы, покорение творческих вершин для «Гротеска» — дело привычное. Из года в год театр пластики и пантомимы стабильно привозит домой награды с разнообразных крупных фестивалей. Однако триумфальное восхождение на главную сцену страны — повод всерьез призадуматься: как спектакль любительской труппы умудрился поднять на ноги тысячи человек, среди которых оказались и высокие государственные чины (в зале присутствовала министр образования РФ Ольга Васильева), и ректор СурГУ Сергей Косенок, и отечественные звезды, и даже китайская делегация из 80 человек?

О феномене «Альпийской баллады»

Номер «Альпийская баллада» по мотивам повести Василя Быкова выстрелил еще на Всероссийской студенческой весне 2015 года, когда во Владивостоке от выступления «Гротеска» расплакался целый стадион «Фетисов Арена». Режиссер фестивальной программы Максим Лахно, решивший добавить спектакль сургутян в гала-концерт, — не сплоховал.

Справка: Повесть «Альпийская баллада» была написана Василем Быковым в 1963 году. Это рассказ о трех днях жизни бежавших из концлагеря белоруса Ивана и итальянки Джулии.

«Он рискнул взять «Альпийскую балладу», а это 15-минутный спектакль в жанре театра малых форм, — вспоминает Виктор Проскуряков. — Понимаете, это же неформат! Ни одного 15-минутного номера в программе больше не было…»

Слухи о том, что лучшие артисты Всероссийской студенческой весны смогут блеснуть в Кремле в 2017 году, поползли еще через год после фестиваля во Владивостоке.

По словам художественного руководителя «Гротеска», до февраля нынешнего года они не были уверены, пригласят ли их на концерт в Кремлевском дворце. А если и позовут — то с каким номером? «Мы, конечно, очень переживали и мечтали, чтобы нас взяли именно с «Альпийской балладой». Получается, мечты осуществились», — делится Виктор Проскуряков. По счастливому стечению обстоятельств, режиссером московской программы стал уже известный нам Максим Лахно. Вдохновившись прошлым успехом в Приморье, он снова пошел ва-банк, включив в середину концерта 15-минутный драматический спектакль сургутского пластического театра. Поговаривают, что кандидатуры выступающих обсуждались на самом верху. В апреле участникам сообщили о том, что они прошли отбор.

Не изменяя себе

Как и в ситуации с Владивостоком, «Гротеск» вновь оказался вне формата. Коллективу ненавязчиво предлагали сократить спектакль, однако Виктор Проскуряков данным предложением воспользоваться не захотел. В самом деле — что там сокращать? «Мы не меняем этот спектакль. Он во многом рассчитан на обычную актерскую игру, а не на какие-то приемы. У меня пока нет причин урезать его», — объясняет худрук театра. Не поменялись и актеры, исполняющие главные роли — Катарина Марьянчук и Александр Рысин. Удачно дополняя друг друга в связке, на сцене они выглядят крайне убедительно. «Катарина настолько актерски выложилась, что после номера за кулисами просто упала без сил», — говорит Виктор Викторович. Не подкачали и остальные — все синхронно, мощно, как по нотам.

Выступали одиннадцатыми — в самой середине концерта. Длинный, по меркам программы, и серьезный спектакль упал на зрителей тяжелым эмоциональным кирпичом, после которого три или четыре последующих номера попросту затерялись на фоне «Альпийской баллады».

К слову, гала-концерт состоял в основном из сводных и зрелищных выходов. Как правило — веселых. Так, 150 человек на сцене зажгли зал кавказскими танцами, а закрывал мероприятие номер, в котором приняли участие 300 человек и певица Юлия Волкова, бывшая солистка группы «Тату».

Любопытно, что гримерка вокалистки оказалась смежной с той, в которой оказались сургутяне.

Без права на ошибку

«В Кремле огромная сцена, это лучшая площадка страны, — восхищается руководитель «Гротеска». — Здесь лучший свет и глубокий звук. Когда мы зашли в гримерку, то непроизвольно подтянулись, выдохнули. Там хрусталь, настоящая позолота, лепнина, шкафы красной породы дерева… Мы сразу начали фотографироваться, потому что в таких гримерках еще никогда не были. Это большое впечатление!»

Однако не все оказалось столь радужным: коллектив изрядно понервничал, выставляя свет и пытаясь уложиться в отведенные на репетицию 20 минут. Кроме того, в программе участвовали не только гротесковцы и несколько талантливых представителей СурГУ от разных направлений, но и почти вся делегация ХМАО, отметившаяся на последней Всероссийской студенческой весне в Туле. Много людей и номеров, но очень мало времени: при таком раскладе права на ошибку нет. И, к счастью, ее не случилось.

Но даже после подобного испытания расслабляться «Гротеску» не приходится: в августе коллективу предстоит поездка на Всемирный фестиваль любительских театров в Монако. Вот только уже язык не поворачивается называть их любителями.

Кстати: В рамках юбилейной Всероссийской студенческой весны 2017 года в Туле народный театр пластики и пантомимы «Гротеск» СурГУ получил гран-при в направлении «Оригинальный жанр» за постановку «Мама». Такой награды коллектив удостаивался в последний раз в 2005 году. Кроме того, делегация ХМАО заняла первое место в направлении «Региональная программа».